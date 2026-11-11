“연봉 2.2억, 그런데…” 2년 훈련받아야 간다는 근무지 ‘깜짝 정체’ [월드픽]
미국 항공우주국(NASA)이 달 기지 건설 계획을 수행할 우주비행사를 공개 모집해 눈길을 끌고 있다.
CBS뉴스는 지난 9일(현지시간) NASA가 달에서 거주하고 일할 수 있는 차세대 우주비행사 모집 공고를 띄웠다고 보도했다. 지원자는 미국 시민권자여야 하며, 공식적인 연령 제한은 없다.
공학·생물학·물리학·컴퓨터과학·수학 등 STEM 분야 석사 학위가 있거나 해당 분야 박사과정을 최소 2년 이상 이수한 자, 간호학·의학 학위 보유자, 국가 공인 시험비행 조종사 학교 수료 또는 수료 예정자 가운데 한 가지 이상에 해당해야 한다.
선발된 우주비행사는 2년간 훈련을 받고, 향후 달 극지방에 착륙하는 것은 물론 기지를 짓고 탐사하는 임무를 수행할 전망이다. 연봉은 16만 4395달러(약 2억 2000만원)로 제시했다.
재러드 아이작먼 NASA 국장은 “우리가 선발할 인재들은 달 위를 걷고 달 기지에 거주하며 궁극적으로는 화성으로 가져갈 시스템을 개척하는 데 기여하게 될 것”이라며 “인류의 위대한 모험의 다음 챕터를 쓰는 데 힘을 보태달라”고 밝혔다.
NASA의 우주비행사 선발 과정은 까다로운 것으로 알려져 있다. 신체검사를 통과해야 하는 것은 물론이고 리더십과 팀워크, 소통 능력을 입증해야 우주비행사가 될 수 있다.
2024년에도 공개모집을 했으며 8000명의 지원자 가운데 10명이 최종 선발돼 현재 훈련을 받고 있다.
NASA는 1960년대 이후 후보생 370명을 선발했으며 현재 활동 중인 우주비행사는 32명이다. 신규 후보생은 2027년 말 확정돼 약 2년간 별도의 훈련을 받는다.
NASA는 2027년 아르테미스 3호로 달 착륙에 필요한 기술을 시험한 뒤 2028년 아르테미스 4호로 1972년 이후 첫 유인 달 착륙을 추진할 계획이다.
NASA는 달 남극 인근에 장기 체류 거점을 구축하고, 이를 향후 화성 유인 탐사의 발판으로 삼는다는 구상이다.
하승연 기자
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