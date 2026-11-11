“연봉 2.2억, 그런데…” 2년 훈련받아야 간다는 근무지 ‘깜짝 정체’ [월드픽]

리드 와이즈먼 사령관이 2026년 4월 2일 아르테미스 II 임무의 일환으로 달로 향하는 오리온 우주선 인테그리티호의 창문 너머로 지구를 바라보고 있다. NASA 제공

2026년 4월 10일 태평양에 착수하기 위해 지구 상공에서 서비스 모듈과 분리되는 아르테미스 II 오리온 캡슐(오른쪽)이 보인다. NASA 제공

미국 항공우주국(NASA)이 달 기지 건설 계획을 수행할 우주비행사를 공개 모집해 눈길을 끌고 있다.CBS뉴스는 지난 9일(현지시간) NASA가 달에서 거주하고 일할 수 있는 차세대 우주비행사 모집 공고를 띄웠다고 보도했다. 지원자는 미국 시민권자여야 하며, 공식적인 연령 제한은 없다.공학·생물학·물리학·컴퓨터과학·수학 등 STEM 분야 석사 학위가 있거나 해당 분야 박사과정을 최소 2년 이상 이수한 자, 간호학·의학 학위 보유자, 국가 공인 시험비행 조종사 학교 수료 또는 수료 예정자 가운데 한 가지 이상에 해당해야 한다.선발된 우주비행사는 2년간 훈련을 받고, 향후 달 극지방에 착륙하는 것은 물론 기지를 짓고 탐사하는 임무를 수행할 전망이다. 연봉은 16만 4395달러(약 2억 2000만원)로 제시했다.재러드 아이작먼 NASA 국장은 “우리가 선발할 인재들은 달 위를 걷고 달 기지에 거주하며 궁극적으로는 화성으로 가져갈 시스템을 개척하는 데 기여하게 될 것”이라며 “인류의 위대한 모험의 다음 챕터를 쓰는 데 힘을 보태달라”고 밝혔다.NASA의 우주비행사 선발 과정은 까다로운 것으로 알려져 있다. 신체검사를 통과해야 하는 것은 물론이고 리더십과 팀워크, 소통 능력을 입증해야 우주비행사가 될 수 있다.2024년에도 공개모집을 했으며 8000명의 지원자 가운데 10명이 최종 선발돼 현재 훈련을 받고 있다.NASA는 1960년대 이후 후보생 370명을 선발했으며 현재 활동 중인 우주비행사는 32명이다. 신규 후보생은 2027년 말 확정돼 약 2년간 별도의 훈련을 받는다.NASA는 2027년 아르테미스 3호로 달 착륙에 필요한 기술을 시험한 뒤 2028년 아르테미스 4호로 1972년 이후 첫 유인 달 착륙을 추진할 계획이다.NASA는 달 남극 인근에 장기 체류 거점을 구축하고, 이를 향후 화성 유인 탐사의 발판으로 삼는다는 구상이다.하승연 기자