이미 380만명 숨졌는데…“행운 있을 것” 경고 무시하더니 결국 [포착]

최대 힌두교 축제 ‘디왈리’ 개막…곳곳서 불꽃놀이

대기질 ‘매우 나쁨’…초미세먼지 WHO 기준 ‘60배’

9일(현지시간) 밤 동안 쏘아 올린 폭죽으로 하늘이 뒤덮인 인도 뉴델리의 거리를 보안 요원들이 걸어가고 있다. AP 뉴시스

8일(현지시간) 인도 뉴델리에서 아이들이 디왈리를 축하하며 불꽃놀이를 즐기고 있다. AP 뉴시스

8일(현지시간) 인도에서 디왈리를 축하하며 아이들이 폭죽에 불을 붙이고 있다. AP 뉴시스

9일(현지시간) 대기오염으로 뿌연 인디아 게이트. AP 연합뉴스

9일(현지시간) 대기오염으로 뿌연 뉴델리. AFP 연합뉴스

최근 인도에서는 힌두교 최대 축제를 기념한 불꽃놀이가 곳곳에서 진행됐다. 행운이 찾아올 것이라 믿고 폭죽을 터뜨렸지만, 이는 심각한 대기오염을 불러일으키며 시민들의 건강을 위협하고 있다.9일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 전날 밤 인도 수도 뉴델리에서는 힌두교 최대 축제인 ‘디왈리’를 축하하는 불꽃놀이가 시내 곳곳에서 벌어졌다.디왈리는 ‘빛이 어둠을 이긴다’는 의미의 힌두교 축제다. 인도 고대 서사시 ‘라마야나’의 주인공 라마 왕자가 14년간의 유배 생활을 마치고 고향인 아요디아로 돌아오자 주민들이 등불로 환영했다는 데서 유래했다.디왈리는 매년 10~11월쯤 열린다. 올해 디왈리는 11월 8일로, 인도에서는 디왈리 당일을 전후로 닷새간 축제가 이어진다.인도인들은 디왈리 때 더 많은 빛을 밝히면 더 큰 행운이 찾아온다는 믿음으로 초나 등불, 램프에 불을 켜고 엄청난 양의 폭죽을 터뜨리면서 불꽃놀이를 한다.다만 차량 배기가스와 농경지 소각, 산업시설에서 발생하는 오염물질에 폭죽 연기까지 더해지면서 공기 오염 문제는 더욱 악화한다.특히 차량 수가 많고 건설 활동이 활발한 뉴델리 같은 대도시에서는 오염이 더욱 심각해 주민들이 호흡기 질환에 시달린다.전날 뉴델리 일대에서 벌어진 불꽃놀이로 연기와 함께 미세먼지가 대기를 가득 채운 탓에 이날 오전 9시 기준 뉴델리의 대기질 지수(AQI)는 370 안팎인 ‘매우 나쁨’ 수준을 기록했다.인도 중앙오염통제위원회(CPCB)는 암을 유발하는 초미세먼지(PM2.5)와 미세먼지(PM10) 등을 측정해 0부터 500까지 6단계로 대기오염 수준을 구분한다. 일부 뉴델리 지역에서는 ‘심각’ 단계인 400을 넘는 수치가 기록되기도 했다.이날 뉴델리에 있는 만디르 마르그 일대의 초미세먼지 농도는 879㎍/㎥를 기록했으며 일부 지역에서는 900㎍/㎥를 넘겼다. 이는 세계보건기구(WHO)가 권고하는 하루 최대치(15㎍/㎥) 60배에 달하는 수치다.인도 대법원은 디왈리 축제를 앞두고 제한된 시간대에 오염물질이 덜 발생하도록 설계된 ‘저공해 폭죽’만 사용하도록 했다. 그러나 이러한 규정이 제대로 지켜지지 않으면서 곳곳에서는 밤늦게까지 폭죽이 터졌다.스위스 공기 질 분석업체인 아이큐에어(IQAIR)에 따르면 이날 오전 기준 뉴델리는 전 세계에서 3번째로 대기오염이 심한 도시로 기록됐다.2024년 국제학술지 랜싯은 2009년부터 2019년까지 인도에서 발생한 사망자 가운데 380만명이 대기오염과 연관된 것으로 추정했다.윤예림 기자