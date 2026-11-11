“앨리스 황, 보기만 해도 감전…남자들 영혼까지 끌려갔다”

젠슨 황, 불륜 파문 속 자산 21조원 증발

앨리스 황 지인 증언 “자신감이 큰 무기”

젠슨황(왼쪽) 엔비디아 최고경영자(CEO)가 2025년 5월 대만 타이베이의 한 음식점에서 싱가포르 메가스피드의 고위 임원인 앨리스 황과 동행한 모습. 서울신문DB

젠슨 황 엔비디아 CEO가 불륜 상대인 앨리스 황(오른쪽)과 지난해 대만의 식당에서 뺨에 입맞춤을 나누는 모습. 대만 방송화면 캡처

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜 상대로 알려진 앨리스 황(중국명 황러)이 과거부터 남다른 자신감과 대인관계 능력으로 주변의 이목을 끌었다는 지인의 증언이 나왔다.특히 앨리스 황의 가장 큰 무기가 ‘달콤한 미소’였다며 “남자들은 그녀를 보기만 해도 감전된 듯 영혼까지 끌려갔다”는 증언이 눈길을 끈다.11일 싱가포르 매체 8월드에 따르면 앨리스 황과 오랫동안 알고 지냈다는 50대 여성은 “그녀에 대한 인상은 여전히 깊다”며 과거 모습을 회상했다.이 여성은 앨리스 황과 10년 넘게 연락하지 않았지만 “학생 시절부터 매우 활발하고 외향적이었다”며 “가장 큰 무기는 극도의 자신감이었다”고 말했다.이어 “서툰 영어를 쓰면서도 전혀 위축되지 않았다”며 “평생 만나본 사람 중 홍보와 대외협력 능력이 가장 뛰어난 여성이라고 확신한다”고 평가했다.앨리스 황의 연애 방식에 대해서도 “대학 시절 연애를 시작하면 온 세상에 알리고 싶어 할 정도로 ‘여자 주인공’이라는 사실을 숨기지 않았다”고 주장했다.다만 앨리스 황이 중국 정보기관의 스파이라는 의혹에 대해서는 회의적인 반응을 보였다. 그는 “머리 회전이 그리 빠르지 않다고 느꼈다”며 “솔직히 스파이가 될 정도로 지능이 높다고 생각하지 않는다”고 말했다.42세로 추정되는 앨리스 황은 약 20년 전 홍콩침례대에서 미디어경영학 석사과정을 밟은 뒤 홍콩 영주권을 취득한 것으로 알려졌다. 이후 중국중앙TV(CCTV)와 후난위성TV 등에서 기자로 활동했으며 금융업계에도 몸담은 것으로 전해졌다.과거 CCTV에서 앨리스 황과 함께 근무했다고 주장한 인물도 최근 중국 SNS 웨이보에 “그때도 보통 사람이 아니라고 생각했는데 이렇게까지 대단할 줄은 몰랐다”는 글을 올렸다.앨리스 황과 젠슨 황 CEO는 2024년 초 미국 캘리포니아에서 열린 엔비디아 행사에서 처음 만난 것으로 알려졌다. 이후 같은 해 대만 타이베이에서 열린 행사에서도 함께 있는 모습이 목격됐다.지난해 5월에는 대만 타이베이의 한 식당에서 앨리스 황이 젠슨 황의 어깨를 감싸거나 뺨에 입을 맞추는 모습이 현지 방송에 포착됐다. 당시 젠슨 황의 딸 매디슨 황이 두 사람의 모습을 촬영하는 장면도 공개됐다. 다만 딸이 두 사람의 관계를 어느 정도 알고 있었는지는 확인되지 않았다.젠슨 황은 최근 직원들에게 보낸 메모에서 앨리스 황과의 불륜 관계를 인정하고 가족과 동료들에게 사과한 것으로 전해졌다.앨리스 황은 중국 정보기관과 연계됐다는 의혹도 받고 있다. 미국 당국은 그가 중국 국가안전부(MSS)를 위해 활동했을 가능성을 조사하고 있으며, 엔비디아 이사회도 젠슨 황이 외국 정보기관의 표적이 됐는지 독립 조사에 착수한 것으로 알려졌다. 또 앨리스 황이 젠슨 황과의 친분을 이용해 약 10조원 규모의 엔비디아 인공지능(AI) 반도체를 중국 기업에 우회 공급했다는 의혹도 제기됐다.불륜 파문이 확산하는 가운데 젠슨 황의 개인 자산도 급감했다. 10일 미국 경제전문지 포브스에 따르면 황 CEO의 순자산은 1468억 달러로 집계돼 세계 부호 순위가 기존 8위에서 12위로 하락했다.황 CEO의 자산 가치는 이틀 만에 160억 달러(약 21조 5000억원) 감소한 것으로 전해졌다. 재산 대부분을 차지하는 엔비디아 주가가 하락한 영향으로, 같은 기간 엔비디아의 시가총액도 약 540조원 줄어든 것으로 보도됐다.김유민 기자