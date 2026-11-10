“유명 남배우가 성폭행” 21살 팬도 당했다… 끌려나가는 러셀 브랜드에 아내는 “사랑해” [월드픽]

러셀 브랜드가 2일(현지시간) 자신의 성폭행·성추행 혐의 재판에 출석하기 위해 영국 런던 서더크 형사법원에 도착하고 있다. 2026.11.2 AP 연합뉴스

러셀 브랜드가 27일(현지시간) 자신의 성폭행·성추행 혐의 재판에 출석하기 위해 영국 런던 서더크 형사법원에 도착하고 있다. 2026.10.27 로이터 연합뉴스

러셀 브랜드가 2010년 5월 25일 당시 연인이던 미국 팝스타 케이티 페리와 로스앤젤레스(LA) 그리스시어터에서 열린 자신이 출연한 영화 ‘컴 백 록스타’ 시사회에 참석해 포즈를 취하는 모습. AFP 연합뉴스 자료사진

2008년 9월 4일 미국 로스앤젤레스(LA) 할리우드에서 열린 ‘2008 MTV 비디오 뮤직 어워즈 기자회견에서 진행을 맡은 러셀 브랜드(왼쪽부터)가 가수 크리스티나 아길레라, 래퍼 T.I.와 함께 포즈를 취하는 모습. 로이터 연합뉴스 자료사진

러셀 브랜드가 20여년 전 여성 4명에 대한 성폭행·성추행 혐의로 징역 10년 6개월을 선고받은 9일(현지시간) 아내 로라 브랜드가 재판을 지켜본 뒤 런던 서더크 형사법원을 나서고 있다. 2026.11.9 AP 연합뉴스

4일(현지시간) 러셀 브랜드가 자신의 성폭행·성추행 혐의 재판에 출석한 뒤 아내 로라 브랜드와 함께 런던 서더크 형사법원을 나서고 있다. 2026.11.4 AP 연합뉴스

국내에서는 미국 팝스타 케이티 페리의 전남편으로 유명한 영국의 배우 겸 코미디언 러셀 브랜드(51)가 약 20년 전 여성 4명을 성폭행·성추행한 혐의로 중형을 선고받았다.9일(현지시간) 영국 일간 가디언 등에 따르면 이날 런던 서더크 형사법원에서 열린 형량 선고공판에서 조엘 베너선 판사는 러셀 브랜드에게 징역 10년 6개월을 선고했다.앞서 지난 6일 유·무죄 선고공판에서 배심원단은 2004년부터 2009년까지 사이에 발생한 여성 팬에 대한 유사강간 혐의와 여성 3명 강제추행 혐의를 유죄로 평결했다. 또 다른 성폭행 혐의 2건과 강제추행미수 혐의 1건에 대해서는 무죄 평결을 내렸다.선고가 내려지기 전 4주 동안 진행된 재판에서 4명의 피해 여성들은 각각 피해자 진술서를 통해 러셀 브랜드의 범행이 자신들의 삶에 미친 영향을 토로했다.한 피해자는 “저는 지금도 그 사건의 트라우마를 안고 살아가는 것 같다”며 “그것은 매일매일 짊어지고 가는 짐이고, 끝이 없을 것처럼 느껴진다”고 말했다.4명 중 가장 어린 피해자인 여성은 자신이 21살이던 2009년 초 런던 해머스미스 아폴로에서 열린 러셀 브랜드의 공연을 보러 갔다가 성폭행당했다고 했다.러셀 브랜드는 군중 속에 있던 피해 여성을 점찍은 뒤 공연 후 자신의 타운하우스로 데려갔다. 이후 러셀 브랜드가 콘돔을 착용하지 않은 상태에서 유사강간을 했다면서 “불안하고, 굴욕적이며, 감당하기 힘든 감정을 느꼈다”고 피해 여성은 진술했다.그는 또 “이후 먹고 자는 일에도 어려움을 느꼈으며, 그 충격이 너무 커서 직장을 휴직하고 한동안 부모님 댁으로 돌아가 살아야 했다”고 밝혔다.이에 앞서 2004년 런던 소호에서 열린 러셀 브랜드의 생일 파티에서는 당시 MTV 직원이었던 여성이 피해자가 됐다.당시 러셀 브랜드가 피해 여성의 가슴을 만진 혐의에 대해 베너선 판사는 “피고인은 동의 없이 여성을 성적으로 접촉한 적이 없다고 주장했지만, 배심원단 평결에 비춰볼 때 그것은 거짓 주장”이라고 지적했다.피해 여성은 성추행을 당한 이후 “정신적 충격으로 극도로 불안하고 무력한 상태에 빠졌다”며 “그가 무슨 짓을 해도 처벌받지 않을 것이라고 생각하며 (TV 등에서) 활동하는 모습을 볼 때마다 속이 메스꺼웠다”고 말했다.한 라디오 방송국에서 일했던 또 다른 피해 여성은 2005년 러셀 브랜드가 그의 측근들이 보고 있는 앞에서 자신의 가슴을 움켜쥐고 키스하는 등 “난폭하게 성추행했다”고 진술했다.이에 대해 베너선 판사는 “피고인의 친구들은 그것이 피고인의 무모하고 철없는 행동이라고 생각했을 것이지만, 그것은 또한 성범죄이기도 했다”며 “처벌을 피할 수 없다”고 판시했다.베너선 판사는 또 “여성이 거부할 권리를 아무렇지 않게 무시했다”고 러셀 브랜드를 질책했다. 피해 여성들을 향해서는 “결단력과 용기에 경의를 표한다”며 “피해자들은 ‘성적 요구에 동의했다’는 등 피고인의 거짓말과 맞서 싸워야 했다”고 말했다.러셀 브랜드는 이날 선고 후 구속돼 법정 경비원들에 이끌려 법정 밖으로 나가면서 재판을 지켜본 아내 로라 브랜드를 향해 “우리는 괜찮을 거야”라고 말했다. 아내는 “사랑해”라고 답한 뒤 눈물을 흘리며 법정을 떠났다.러셀 브랜드는 2010년 케이티 페리와 결혼했다가 2012년 이혼한 뒤 2017년 지금의 아내와 두 번째 결혼을 했다.지난달 27일 열린 재판에서는 러셀 브랜드가 경찰 조사와 재판 과정에서 자신의 성폭행·성추행 혐의를 전면 부인해온 사실이 알려진 바 있다.그는 경찰 진술에서 성폭행 의혹에 대한 언론 보도들을 언급하며 “거짓으로 가득 찬 익명의 의혹들을 담은 명예훼손적이고 허구적인 다큐멘터리가 방영되고 신문에 보도됐다”며 “이후 언론과 경찰 모두 공개적으로 추가 제보를 요청했고, 그 결과 또 다른 성적 접촉들이 날조되거나 각색돼 만들어졌다”고 주장했다.러셀 브랜드는 자신의 평소 성생활과 관련해 “때때로 가벼운 성관계가 끝난 직후 자리를 뜨거나 상대방에게 떠나달라고 요청할 이유를 찾곤 했다”며 “수많은 장소와 상황에서, 종종 처음 만난 사람들과 성관계를 했다”고 말했다.다만 “제가 묘사한 생활 방식과 문란함의 정도는 최근 언론 보도 및 고소인 모집 광고와 함께 왜곡돼 전달됐다”며 이 때문에 합의에 따른 성관계가 수십년이 지난 지금에 와 성폭행으로 둔갑하고 있다는 취지로 주장했다.이정수 기자