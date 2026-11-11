“팬들이 호구냐” 말 많던 젝키 3인 공연…이재진 불참에 결국 취소 [이슈픽]

그룹 젝스키스 이재진이 오는 12월 인천 영종도 인스파이어 엔터테인먼트 리조트에서 진행 예정이었던 ‘더 트리 인 인스파이어(THE TREE in INSPIRE)-젝키의 못다 한 이야기’에 참여하지 않는다고 밝혔다. 이재진 인스타그램

젝키 디너쇼 포스터. 마운틴무브먼트스토리

그룹 젝스키스 이재진·장수원·고지용이 출연할 것으로 알려졌던 연말 행사가 취소됐다. 이재진이 행사에 참여하지 않는다고 밝히면서 주최 측과 이견이 불거졌다.이재진은 10일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 오는 12월 ‘더 트리 인 인스파이어(THE TREE in INSPIRE)-젝키의 못다 한 이야기’에 참여하지 않는다고 밝혔다.앞서 젝스키스 고지용·장수원·이재진 3인이 젝스키스의 데뷔 30주년을 맞아 오는 12월 15~16일 이틀 동안 인천 중구 인스파이어 아레나에서 ‘더 트리 인 인스파이어(THE TREE in INSPIRE) - 젝키의 못다한 이야기’를 개최한다는 소식이 전해졌다. 이번 공연을 두고 젝스키스의 재결합이냐는 목소리가 나오기도 했으나, 주최사는 “젝스키스의 공식 재결합 공연은 아니”라고 밝혔다.이재진이 문제 삼은 것은 예매 및 결제 방식이었다. 그는 “이번 행사는 주최 측에서 먼저 기획서를 제안하면서 출연 협의가 시작됐다. 그러나 협의 과정에서 행사의 예매 및 결제 방식과 관련한 문제를 확인하게 됐다”면서 “출연 협의 당시 주최 측으로부터 공식 예매처가 아닌 개인 계좌를 통한 현금 입금 결제 방식에 대해 사전에 안내받은 사실이 없다”고 주장했다.이재진은 팬들의 제보로 주최 측에서 팬들과 개별적으로 접촉했으며, 개인 계좌로 입금을 받고 있다는 걸 알게 됐다면서 “팬들의 피해를 우려해 주최 측에 미환불 건에 대한 조속한 환불과 공식 예매처를 통한 투명한 티켓 판매를 요구했다”고 전했다.그러나 관련 우려가 해결되지 않았고 이재진은 결국 불참을 결정했다고 밝혔다. 그는 “주최 측에도 불참 의사를 여러 차례 전달했다”면서 “출연 관련 협의는 최종 계약 체결로 이어지지 않았으며, 저는 해당 계약서에 서명하지 않았다”고 강조했다.그러면서 “현재까지 저의 사진과 이름이 행사 홍보에 사용되고 있으며, 일부 언론 보도에서는 제가 인스파이어 행사를 직접 기획하거나 추진한 것처럼 전달되고 있다. 이는 사실과 다르다”고 주장하면서 본인의 이름과 사진을 활용한 홍보 중단을 요청했다.이재진의 주장에 공연 주최사인 마운틴무브먼트스토리는 전면 반박에 나섰다.주최사 측은 “(푯값은) 대표의 개인 계좌로 전달받은 것이 아닌 회사 계좌로 입금을 받은 것”이라고 반박했다. 이어 “당사가 확인한 바에 따르면 이재진 팬 가운데 결제를 진행한 인원은 2명이며 환불 요청 건은 한 건도 없다”며 “객관적인 거래 자료를 기준으로 투명하게 처리하겠다”고 강조했다.이어 “당사가 일방적으로 먼저 기획해 이재진에게 제안했다는 설명은 협의 경위와 다르다”면서 지난 6일 공개된 고지용의 언론 인터뷰 내용을 언급했다. 주최사 측은 “고지용이 언론 인터뷰에서 밝혔듯 여름에 이재진이 먼저 함께 행사를 열어 보자고 제안해 장수원까지 합류하는 행사로 발전한 것”이라고 주장했다.이재진의 출연 여부와 관련해서는 “이재진 측은 지난 5일 한 차례 행사에 참여하지 않겠다는 의사를 전달했다. 이후 다시 참여하겠다는 취지의 의사를 전달하면서 포스터 자료를 요청했다”고 설명했다. 이를 참여 의사로 받아들여 고지용의 언론 인터뷰를 진행했고, 관련 내용이 6일 공개됐다는 것이다. 그러면서 “이재진 측이 다시 불참 의사를 전달한 시점은 7일”이라고 덧붙였다.그러면서 “남은 행사와 팬 여러분의 피해를 최소화하기 위해 관계자들과 행사 구성을 재정비하고 있으며, 향후 확정되는 사항은 객관적인 자료를 토대로 투명하게 안내하겠다”고 약속했다.결국 행사는 취소됐다. 장수원 측은 김재덕과 결성한 그룹 제이워크(J-Walk)의 공식 팬 카페 폴리스를 통해 “이재진, 고지용, 장수원 인스파이어 1박 2일 행사가 취소됐음을 안내드린다. 이번 행사를 기다려 주셨던 팬분들께 아쉬운 소식을 전하게 되어 안타까운 마음”이라고 밝혔다.이어 “해당 행사를 주최 측을 통해 예매하거나 행사 참가비를 개인적 현금 거래로 입금하신 분들께서는 주최 측에 개별적으로 연락하시어 환불 요청 및 절차를 확인해 주시기 바란다. 환불 관련 문의는 주최 측으로 직접 진행해 주시길 양해 부탁드린다”고 전했다. 그러면서 “환불 과정에서 금전적인 피해가 발생하지 않도록 환불 여부 및 환불 예정일을 반드시 확인해 주시기 바란다”고 당부했다.한편 이번 행사는 고가 티켓 논란과 고지용 합류 문제 등을 두고 잡음이 끊이지 않았다.행사는 젝스키스 데뷔 30주년을 앞두고 마련된 특별한 자리였으나, 이재진, 고지용, 장수원 세 사람만 참여하는 형태로 기획되면서 시작부터 삐걱거렸다.특히 고지용의 합류를 두고 팬덤 내부에서 반발이 일기도 했다. 2000년 팀 해체 이후 사업가로 활동한 고지용은 2016년 MBC ‘무한도전’을 통한 재결합 무대 이후 정식 그룹 활동에는 참여하지 않았다. 이에 젝스키스 팬 연합은 고지용의 그룹 활동 재참여에 반대하는 성명을 내며 반발했다.또 행사 안내 이미지에 적힌 45만 4000원, 56만 8400원, 89만 8400원 금액이 공연 관람료로 알려지면서 “팬들을 호구로 본다”는 비판이 쏟아졌다.이와 관련해 주최사 측은 해당 금액은 객실 종류에 따른 가격이며 기존 안내 이미지에도 호텔 객실 요금임을 별도로 표시했다고 해명했다. 이어 “행사 가격에 대한 판단은 관객과 소비자의 몫이지만 호텔 객실 요금과 공연 티켓 가격은 구분해야 한다”고 부연했다.김민지 기자