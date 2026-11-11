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유재석도 걱정…“속옷도 직접 입었는데” 송지효, 안타까운 소식 전해졌다

입력 2026 11 11 13:25 수정 2026 11 11 13:25
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배우 송지효 인스타그램
배우 송지효 인스타그램


배우 송지효가 자신이 운영하는 속옷 브랜드 사업에서 적자를 겪고 있다는 사실이 전해졌다.

지난 8일 방송된 SBS ‘런닝맨’에서는 배우 강훈, 이이담이 출연해 ‘뜨거운 승부’ 레이스를 펼치는 모습이 그려졌다.

방송에서 출연진은 서울 대학가에 있는 주식 콘셉트의 칵테일바를 찾아 실제 주식 계좌와 한 달 지출 내역을 공개하는 시간을 보냈다.

송지효의 지출 내역이 공개되자 그는 “좀 많다”고 솔직하게 인정했다.

이에 방송인 유재석은 송지효가 사업을 운영 중이라는 사실을 언급하며 “지효가 사업을 하고 있지 않냐. 적자가 계속 나고 있다”고 위로했다.

SBS ‘런닝맨’ 방송화면
SBS ‘런닝맨’ 방송화면


이후 개그맨 지석진은 자신의 주식 손실 규모를 확인한 뒤 개그맨 양세찬과 손실액을 합산하면 송지효의 사업을 얼마나 오래 이어갈 수 있을지 물었다.

이에 유재석은 “두 분 거 합치면 지효는 지금 밖에서 춤추고 다닐 것”이라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

앞서 송지효는 2024년 12월 여성용 언더웨어 브랜드 ‘니나쏭(NINASSONG)’을 론칭하며 사업가로 변신했다.

브랜드를 준비하는 데만 약 8년을 투자했다고 언급한 바 있다.

송지효는 신제품을 직접 착용하고 홍보 모델로 나서는 등 운영에 적극적으로 나서고 있다.

온라인뉴스부
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