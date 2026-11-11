logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘징맨’ 황철순 충격 근황…“뇌수막염에 기억상실, 12kg 빠져”

입력 2026 11 11 09:41 수정 2026 11 11 09:41
기사 소리로 듣기
다시듣기
황철순 인스타그램
황철순 인스타그램


tvN ‘코미디빅리그’의 ‘징맨’으로 알려진 피트니스 선수 황철순이 쯔쯔가무시병에 걸린 뒤 뇌수막염으로 입원 치료를 받은 사실을 공개했다.

황철순은 지난 10일 자신의 SNS에 “강아지와 여행 갔다 쯔쯔가무시라는 진드기 바이러스에 감염돼 기억상실과 함께 뇌수막염으로 보름을 입원했다”고 밝혔다.

이어 “12㎏이 날아가고 퇴원 후 골반 뼈 조각을 떼어 조직검사를 했는데 또 2주간 운동, 사우나 금지”라며 “골수검사까지 한 달 추가로 운동 금지”라고 전했다.

그는 “이 정도면 병원과 정부가 합작으로 나를 은퇴시킬 음모가 분명하다”고 농담을 던지면서도 “세상은 아직 내가 불사조인지 모르는 것 같다. 얼마나 더 세게 변할지 벌써부터 감도 안 온다”며 회복 의지를 드러냈다.

쯔쯔가무시병은 쯔쯔가무시균에 감염된 털진드기 유충에 물려 발생하는 급성 발열성 질환이다. 바이러스가 아닌 세균 감염으로 발생하며, 드물게 뇌수막염 등 심각한 합병증을 일으킬 수 있다.

한편 황철순은 피트니스 선수로 활동하며 tvN 예능 프로그램 ‘코미디빅리그’에서 ‘징맨’으로 얼굴을 알렸다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
황철순이 입원 치료를 받게 된 직접적 원인은?
TodayBest

  1. ‘나혼산’으로 뜨더니…배우 김민 “제보해달라” 호소한 이유

    thumbnail - ‘나혼산’으로 뜨더니…배우 김민 “제보해달라” 호소한 이유

  2. “남녀 다 벗고 술 파티” 신동엽, 성시경과 독일 목욕탕서 ‘경악’…빤히 보면 안된다는데

    thumbnail - “남녀 다 벗고 술 파티” 신동엽, 성시경과 독일 목욕탕서 ‘경악’…빤히 보면 안된다는데

  3. ‘젠슨 황 불륜 사진’ 일파만파…40대라는 앨리스 황, 과거 직업 보니

    thumbnail - ‘젠슨 황 불륜 사진’ 일파만파…40대라는 앨리스 황, 과거 직업 보니

  4. 20대 장애여성 수차례 성폭행해 임신·출산시킨 60대 중형 구형… “최후진술서도 장애 몰랐

    thumbnail - 20대 장애여성 수차례 성폭행해 임신·출산시킨 60대 중형 구형… “최후진술서도 장애 몰랐

  5. 낡은 아파트 14채 사서 30살에 은퇴하더니…‘이것’ 투자해 돈 번다?

    thumbnail - 낡은 아파트 14채 사서 30살에 은퇴하더니…‘이것’ 투자해 돈 번다?

  6. 젠슨 황, 1년 전 ‘성추문 해결사’ 고용…내연녀와 父 사진 찍어준 딸은 알았을까

    thumbnail - 젠슨 황, 1년 전 ‘성추문 해결사’ 고용…내연녀와 父 사진 찍어준 딸은 알았을까
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved