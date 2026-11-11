‘조회수 880만’ 랩으로 대박 났는데…존박, 해외서 통째로 털렸다

존박 ‘맥도날드 랩’, 해외 음원 플랫폼에 무단 등록

최근 온라인상에서 화제가 된 가수 존박의 ‘맥도날드 주문 랩’이 해외 음원 플랫폼에 무단 등록된 사실이 알려지면서 존박 측이 대응에 나섰다. 존박이 실제 맥도날드 매장에서 랩으로 메뉴를 주문하는 모습. 유튜브 ‘존이냐박이냐’ 캡처

지난달 23일 존박의 유튜브 채널 ‘존이냐박이냐’에 공개된 영상에서 존박과 곽진언은 래퍼 로꼬에게 랩을 배운 뒤 실제 맥도날드 매장에서 랩으로 메뉴를 주문했다. 유튜브 ‘존이냐박이냐’ 캡처

최근 온라인상에서 화제가 된 가수 존박의 ‘맥도날드 주문 랩’이 해외 음원 플랫폼에 무단 등록된 사실이 알려지면서 존박 측이 대응에 나섰다.소속사 뮤직팜엔터테인먼트는 11일 “최근 당사는 소속 아티스트 존박과 곽진언이 작사하고, 존박이 작곡·편곡한 ‘맥도날드 주문 랩’ 음원이 당사 및 원작자의 사전 동의 없이 해외 음원 플랫폼에 등록·유통된 사실을 확인했다”고 밝혔다.해당 음원은 지난 2일 ‘요요티나’(Yoyotina)라는 아티스트 명의로 ‘맥도날드’(McDonald’s)라는 제목을 달고 스포티파이와 유튜브 뮤직 등에 등록됐다. 유통 과정에는 나이지리아 소재 ‘정글 엔터테인먼트 벤처스’ 등이 관여한 것으로 전해졌다.이 음원은 지난달 23일 존박이 자신의 유튜브 채널 ‘존이나박이냐’에 공개된 영상에서 처음 선보인 것이다. 존박과 곽진언은 래퍼 로꼬에게 랩을 배운 뒤 실제 맥도날드 매장에서 랩으로 메뉴를 주문했다.유튜브 영상은 이날 오전 11시 기준 조회수 888만회를 기록하는 등 인기를 끌었고, 이에 맥도날드 측은 ‘존박 세트’를 선보였다. 다만 존박과 곽진언은 이 랩을 음원으로 내지 않았다.문제가 된 음원은 존박과 곽진언의 ‘맥도날드 주문 랩’에서 음성을 추출해 편집한 형태로, 곽진언의 랩으로 시작해 존박의 파트로 이어지며 원본 영상에 쓰인 멜로디도 담겼다. 여기에 원본에 없던 새로운 후렴구와 존박의 목소리와 흡사한 새로운 랩이 추가됐다.소속사는 “음악은 창작자의 노력과 권리가 존중받아야 하는 소중한 창작물”이라며 “원작자의 동의 없이 이를 상업적으로 이용하고 유통하는 행위는 창작자의 권리를 침해할 수 있는 사안인 만큼, 정확한 사실관계와 권리 침해 여부를 확인하는 것이 우선이라고 판단하고 있다”고 설명했다.또 “특히 최근 인공지능(AI) 기술의 발전과 글로벌 음원 유통 환경의 변화로 인해 타인의 창작물이나 목소리를 무단으로 활용하는 사례가 늘어나고 있는 만큼, 창작자의 권리를 보호하기 위한 보다 세심한 관심과 대응이 필요한 시점”이라고 했다.소속사는 “당사는 국내외 관계 전문가들과 함께 이번 사안의 경위를 검토하고 있으며, 불법 유통된 음원의 삭제와 추가적인 유통 방지를 위해 관련 플랫폼 및 관계 기관과 필요한 협의를 진행하고 있다”며 “원작자와 아티스트의 권익이 정당하게 보호될 수 있도록 필요한 대응도 검토해 나갈 예정”이라고 강조했다.윤예림 기자