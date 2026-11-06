[김동완의 오늘의 운세] 2026년 11월 6일

36년생 : 자신 있게 밀고 나가면 꼬인 일이 풀린다.48년생 : 하는 일에서 큰 수익이 있다.60년생 : 모든 것이 뜻대로 이루어진다.72년생 : 일을 추진하면 결과가 크다.84년생 : 행운이 찾아와 어려움이 해결된다.96년생 : 자신감이 성과를 만든다.37년생 : 몸의 리듬을 잘 조절하라.49년생 : 자신의 능력을 과소평가하지 마라.61년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋다.73년생 : 서두르지 않아도 잘 진행된다.85년생 : 새 사람을 만나 즐거움이 커진다.97년생 : 스스로를 믿어라.호랑이38년생 : 부러울 것 없는 하루다.50년생 : 일이 쉽게 이루어진다.62년생 : 귀인이 가까이에 있다.74년생 : 생각했던 일이 서서히 이루어진다.86년생 : 재물운이 좋아 소득이 많다.98년생 : 주변의 도움이 크다.토끼39년생 : 고생 끝에 낙이 온다.51년생 : 매사 뜻한 대로 된다.63년생 : 큰 결실이 있으니 기대하라.75년생 : 정신없이 바쁜 하루다.87년생 : 가는 곳마다 이익이 있다.99년생 : 분주하지만 보람이 있다.40년생 : 건강만 지키면 걱정이 없다.52년생 : 신수가 태평하니 걱정이 없다.64년생 : 뜻한 대로 이루어진다.76년생 : 기회는 또 오니 걱정 마라.88년생 : 오해가 풀리고 기쁜 소식이 있다.00년생 : 마음을 편히 가져라.41년생 : 축하받을 일이 생긴다.53년생 : 대인관계에 신경 써라.65년생 : 친구와의 갈등이 잘 풀린다.77년생 : 윗사람에게서 희망찬 소식이 온다.89년생 : 친구의 도움으로 어려움이 해결된다.01년생 : 우정이 힘이 된다.42년생 : 허영을 버리는 것이 가장 중요하다.54년생 : 옛 지인과의 관계가 급진전된다.66년생 : 적극적으로 일을 추진하라.78년생 : 어려움이 닥쳐도 방도가 생긴다.90년생 : 신수가 좋아 행운이 있다.02년생 : 겉치레보다 내실을 챙겨라.43년생 : 서두르지 않아도 풀린다.55년생 : 무리한 재물 욕심은 망신을 부른다.67년생 : 서서히 귀한 운이 다가온다.79년생 : 힘들수록 용기를 내야 한다.91년생 : 마음을 가다듬고 마무리를 잘하라.03년생 : 힘든 때일수록 버텨라.원숭이44년생 : 진실한 마음으로 임하라.56년생 : 기다림보다 움직이는 것이 좋다.68년생 : 때를 기다리기보다 행동하라.80년생 : 스스로 진퇴를 분명히 하라.92년생 : 안정을 취하는 것이 건강에 좋다.04년생 : 망설이지 말고 움직여라.45년생 : 부모님의 뜻을 따르는 것이 좋다.57년생 : 재물운이 좋아 대길한 날이다.69년생 : 몸은 피곤하지만 내일은 밝다.81년생 : 경솔하면 친구에게 구설이 생긴다.93년생 : 친구의 유혹에 넘어가지 마라.05년생 : 말과 행동을 가볍게 하지 마라.46년생 : 돌발 사고만 조심하면 기쁨이 있다.58년생 : 자존심만 누르면 행운이 있다.70년생 : 어려운 일이 윗사람의 도움으로 풀린다.82년생 : 모든 일에 적극적으로 대처하라.94년생 : 많은 사람을 만나 즐거운 하루다.06년생 : 사람들과 어울리면 기쁨이 있다.돼지47년생 : 주변과의 화합으로 도움을 받는다.59년생 : 가족 간의 화합을 도모하라.71년생 : 한발 물러서면 열 가지가 유리하다.83년생 : 가까운 사람에게 구설을 조심하라.95년생 : 차분히 자기 일을 하면 명예가 따른다.07년생 : 화합하는 마음이 이롭다.