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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 11월 6일

입력 2026 11 06 02:42 수정 2026 11 06 02:42
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36년생 : 자신 있게 밀고 나가면 꼬인 일이 풀린다.

48년생 : 하는 일에서 큰 수익이 있다.

60년생 : 모든 것이 뜻대로 이루어진다.

72년생 : 일을 추진하면 결과가 크다.

84년생 : 행운이 찾아와 어려움이 해결된다.

96년생 : 자신감이 성과를 만든다.



37년생 : 몸의 리듬을 잘 조절하라.

49년생 : 자신의 능력을 과소평가하지 마라.

61년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋다.

73년생 : 서두르지 않아도 잘 진행된다.

85년생 : 새 사람을 만나 즐거움이 커진다.

97년생 : 스스로를 믿어라.

호랑이

38년생 : 부러울 것 없는 하루다.

50년생 : 일이 쉽게 이루어진다.

62년생 : 귀인이 가까이에 있다.

74년생 : 생각했던 일이 서서히 이루어진다.

86년생 : 재물운이 좋아 소득이 많다.

98년생 : 주변의 도움이 크다.

토끼

39년생 : 고생 끝에 낙이 온다.

51년생 : 매사 뜻한 대로 된다.

63년생 : 큰 결실이 있으니 기대하라.

75년생 : 정신없이 바쁜 하루다.

87년생 : 가는 곳마다 이익이 있다.

99년생 : 분주하지만 보람이 있다.



40년생 : 건강만 지키면 걱정이 없다.

52년생 : 신수가 태평하니 걱정이 없다.

64년생 : 뜻한 대로 이루어진다.

76년생 : 기회는 또 오니 걱정 마라.

88년생 : 오해가 풀리고 기쁜 소식이 있다.

00년생 : 마음을 편히 가져라.



41년생 : 축하받을 일이 생긴다.

53년생 : 대인관계에 신경 써라.

65년생 : 친구와의 갈등이 잘 풀린다.

77년생 : 윗사람에게서 희망찬 소식이 온다.

89년생 : 친구의 도움으로 어려움이 해결된다.

01년생 : 우정이 힘이 된다.



42년생 : 허영을 버리는 것이 가장 중요하다.

54년생 : 옛 지인과의 관계가 급진전된다.

66년생 : 적극적으로 일을 추진하라.

78년생 : 어려움이 닥쳐도 방도가 생긴다.

90년생 : 신수가 좋아 행운이 있다.

02년생 : 겉치레보다 내실을 챙겨라.



43년생 : 서두르지 않아도 풀린다.

55년생 : 무리한 재물 욕심은 망신을 부른다.

67년생 : 서서히 귀한 운이 다가온다.

79년생 : 힘들수록 용기를 내야 한다.

91년생 : 마음을 가다듬고 마무리를 잘하라.

03년생 : 힘든 때일수록 버텨라.

원숭이

44년생 : 진실한 마음으로 임하라.

56년생 : 기다림보다 움직이는 것이 좋다.

68년생 : 때를 기다리기보다 행동하라.

80년생 : 스스로 진퇴를 분명히 하라.

92년생 : 안정을 취하는 것이 건강에 좋다.

04년생 : 망설이지 말고 움직여라.



45년생 : 부모님의 뜻을 따르는 것이 좋다.

57년생 : 재물운이 좋아 대길한 날이다.

69년생 : 몸은 피곤하지만 내일은 밝다.

81년생 : 경솔하면 친구에게 구설이 생긴다.

93년생 : 친구의 유혹에 넘어가지 마라.

05년생 : 말과 행동을 가볍게 하지 마라.



46년생 : 돌발 사고만 조심하면 기쁨이 있다.

58년생 : 자존심만 누르면 행운이 있다.

70년생 : 어려운 일이 윗사람의 도움으로 풀린다.

82년생 : 모든 일에 적극적으로 대처하라.

94년생 : 많은 사람을 만나 즐거운 하루다.

06년생 : 사람들과 어울리면 기쁨이 있다.

돼지

47년생 : 주변과의 화합으로 도움을 받는다.

59년생 : 가족 간의 화합을 도모하라.

71년생 : 한발 물러서면 열 가지가 유리하다.

83년생 : 가까운 사람에게 구설을 조심하라.

95년생 : 차분히 자기 일을 하면 명예가 따른다.

07년생 : 화합하는 마음이 이롭다.
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