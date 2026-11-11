“국내선 35만원인데 일본선 8만원”…마운자로 사러 日 간다? 내일부터 가능 [이슈픽]

12일부터 최대 3개월분 반입 허용

비만치료제 불법 반입 적발 5030건…통관 기준 완화

위고비와 마운자로. AI 생성 이미지

마운자로. 일라이 릴리 제공

의료진이 비만치료제 복용법과 주의사항을 설명하는 모습. AI 생성 이미지

국내에서 4주분에 30만원을 웃도는 비만치료제 마운자로를 일본에서는 8만원대에 구매할 수 있는 것으로 알려지면서 해외 처방·구매 수요가 커진 가운데, 앞으로는 정식 절차를 거쳐 구매한 의약품을 국내로 가져오기가 한층 수월해진다.그동안 해외 의료기관에서 정상적으로 처방받은 약이라도 입국 과정에서 통관이 보류되는 사례가 발생했지만, 정부가 관련 기준을 개선하면서 위고비와 마운자로 등 자가 치료용 의약품의 개인 휴대 반입을 허용하기로 했다.11일 식품의약품안전처와 관세청은 오는 12일부터 자가 치료용 의약품의 개인 휴대 반입을 허용한다고 밝혔다.이번 조치는 국내외에서 정상적으로 처방받거나 구매한 의약품임에도 입국 과정에서 통관이 보류돼 불편을 겪는 사례가 잇따른 데 따른 것이다.새 기준에 따라 해당 국가의 정상적인 의료체계에 따라 의약품 규제기관으로부터 정식 허가받은 제품을 처방·구매했다면 총 6병까지 반입할 수 있다. 6병을 초과하더라도 의약품의 용법과 용량에 따른 3개월 복용분 이내라면 허용된다.일주일에 한 번씩 주사하는 GLP-1 계열 비만치료제는 3개월치인 12개까지 가져올 수 있다.이번 조치로 허용되는 유형은 국내 환자가 복용 중인 약을 가지고 출국했다가 귀국하면서 다시 반입하는 경우, 외국인이나 유학생이 해외에서 복용하던 의약품을 국내로 가져오는 경우, 해외여행 중 현지에서 처방·구매한 약을 귀국할 때 휴대하는 경우 등이다.이번 제도 개선의 배경에는 국내외 비만치료제 가격 차이와 해외 구매 수요도 자리하고 있다.특히 마운자로는 국내보다 일본에서 훨씬 저렴하게 구매할 수 있다는 사실이 알려지면서 한국 소비자들의 관심을 끌었다. 일본을 뜻하는 ‘스시’와 마운자로를 합친 ‘스시자로’라는 신조어까지 온라인 커뮤니티에서 등장했다.가격 차이는 초기 투여 용량인 2.5㎎에서 두드러진다. 4주분 기준 국내 가격은 약 28만~35만원 수준인 반면, 일본 일부 의료기관에서는 같은 용량을 약 1만엔(한화 약 8만 5000원)에 판매하는 것으로 전해졌다.일본 가격이 국내의 3분의 1에도 못 미치는 수준인 셈이다. 다만 실제 구매 가격은 의료기관과 진료비 등 부대 비용에 따라 달라질 수 있다.일본 정부의 약가 정책도 가격 격차에 영향을 준 것으로 분석된다. 일본은 마운자로를 제2형 당뇨병 치료제로 건강보험에 등재해 관리하고 있으며, 지난 8월 판매 증가 등을 반영해 약가를 25% 인하했다.한국릴리 측은 일본과 한국에서 판매되는 마운자로 제품이 동일하다고 밝힌 바 있다.이처럼 가격 차이가 커지면서 일본 현지 병원에서 진료와 처방을 받은 뒤 약을 구매하는 방식이 관심을 모았다. 그러나 이전에는 정식 처방전을 받아 구매했더라도 국내 반입 과정에서 통관이 보류될 수 있어 소비자들의 불만이 제기됐다.실제로 비만치료제의 해외 반입을 둘러싼 세관 적발 사례도 크게 늘었다.니혼게이자이신문(닛케이) 보도 등을 종합하면 관세청은 올해 1~8월 위고비와 마운자로 등 비만치료제의 불법 반입 시도 5030건을 적발했다. 지난해 연간 적발 건수인 1189건을 크게 웃도는 규모다.올해 여행자 휴대품 가운데 통관이 보류된 사례를 국가별로 살펴보면 일본발이 63.3%로 가장 높은 비중을 차지했다. 중국발은 21.8%로 뒤를 이었다.반입 경로별로는 국제우편을 통한 사례가 가장 많았다. 최근 3년간 적발된 6223건 가운데 국제우편이 4961건으로 대부분을 차지했고, 여행자 휴대품이 1232건, 특송화물이 30건이었다.국제우편과 여행자 휴대품의 주요 반입 경로도 달랐다. 올해 5월까지 국제우편을 통한 통관 보류 사례의 95.6%는 인도발이었다. 반면 여행자 휴대품을 통한 적발은 지난해 134건에서 올해 상반기에만 656건으로 급증했다.이는 해외에서 구매한 비만치료제를 국내로 가져오려는 수요가 늘면서 반입 경로도 다양해지고 있음을 보여준다.특히 정상적으로 처방받은 의약품까지 통관이 보류되는 사례가 발생하면서 기존 기준을 개선해야 한다는 목소리가 커졌다. 이번 조치는 이러한 불편을 해소하기 위해 마련됐다.다만 이번 조치가 해외 의약품을 자유롭게 구매하거나 국내로 들여올 수 있도록 허용하는 것은 아니다.반입이 허용되는 것은 해당 국가의 정상적인 의료체계에 따라 정식 허가받은 의약품을 처방받거나 구매한 경우로 한정된다. 해외 온라인 사이트 등을 통한 의약품 직접 구매, 이른바 직구까지 허용되는 것은 아니다.향정신성의약품과 마약류 의약품도 기존처럼 반입이 제한된다.일본에서 판매되는 진통제 ‘이브’ 제품도 주의해야 한다. 일부 제품에 포함된 알릴이소프로필아세틸우레아 성분은 향정신성의약품으로 분류돼 있어 이번 반입 허용 대상에 포함되지 않는다.식약처와 관세청은 반입자가 별도의 서류를 준비해 정상 제품임을 입증해야 하는 의무는 없으며, 세관 당국이 제품의 적법성을 확인할 예정이라고 설명했다. 이번 조치를 통해 정상적인 의료 절차로 확보한 개인 치료용 의약품의 반입 불편을 줄이면서 국민 안전을 위한 관리도 지속해 나간다는 방침이다.이보희 기자