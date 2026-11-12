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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 11월 12일

입력 2026 11 12 03:51 수정 2026 11 12 03:51
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36년생 : 운기가 상승하니 무슨 일이든 좋다.

48년생 : 건강을 점검해 보는 것도 좋다.

60년생 : 인내심이 요구되는 때다.

72년생 : 신용이 자산임을 깨달아라.

84년생 : 재물운이 왕성하여 기분 좋은 하루다.

96년생 : 신용을 지키면 길이 열린다.



37년생 : 재복을 얻는다.

49년생 : 문제가 생겨도 걱정 마라.

61년생 : 소신껏 일을 처리하라.

73년생 : 바라던 일이 쉽게 풀린다.

85년생 : 주위의 부추김에 현혹되지 마라.

97년생 : 남의 말에 휘둘리지 마라.

호랑이

38년생 : 흔들리지 말고 자신감을 가져라.

50년생 : 마음에 담지 말고 대화로 풀어라.

62년생 : 실속이 없는 하루다.

74년생 : 만족할 수 없어도 열심히 하라.

86년생 : 며칠만 참고 견뎌라.

98년생 : 대화로 오해를 풀어라.

토끼

39년생 : 분수를 지키면 좋은 일이 있다.

51년생 : 시간을 낭비하지 마라.

63년생 : 마음을 바로 먹고 일을 꾀하라.

75년생 : 가정의 화목에 힘써라.

87년생 : 평소보다 마음의 여유를 가져라.

99년생 : 시간을 알차게 써라.



40년생 : 물건이나 금전을 잃기 쉬우니 조심하라.

52년생 : 어려운 사람을 도울 때 행운이 온다.

64년생 : 문서 관련 일이 이로운 날이다.

76년생 : 공과 사를 잘 구분하라.

88년생 : 재물운이 왕성하나 지출도 심하다.

00년생 : 씀씀이를 조절하라.



41년생 : 뜻하지 않은 명예가 따른다.

53년생 : 나중에 원활하게 풀린다.

65년생 : 어렵던 일이 주위의 도움으로 해결된다.

77년생 : 귀인을 만나 큰 도움을 받는다.

89년생 : 건강과 가족을 돌아보는 여유를 가져라.

01년생 : 가족과 시간을 보내라.



42년생 : 용기 내어 도전하면 재복이 있다.

54년생 : 상대를 얕보다 화를 입는다.

66년생 : 실속은 가까운 곳에 있다.

78년생 : 새 일이나 변화는 삼가라.

90년생 : 가까운 사람과 금전 거래를 주의하라.

02년생 : 날로 성장하고 있으니 자신을 믿어라.



43년생 : 싸움은 물러서라, 망신당하기 쉽다.

55년생 : 음주와 여행을 삼가야 건강을 지킨다.

67년생 : 건강이 좋아지고 운도 상승한다.

79년생 : 운세가 강하니 대길하고 행복하다.

91년생 : 무슨 일이든 신중하게 처신하라.

03년생 : 다툼을 피하라.

원숭이

44년생 : 자신 있게 추진하면 성공한다.

56년생 : 뜻을 너무 높게 세우면 어려워진다.

68년생 : 여러 일에 마음을 쏟으면 성과가 줄어든다.

80년생 : 일은 진행되나 욕심은 부리지 마라.

92년생 : 감정을 겉으로 드러내면 손해다.

04년생 : 한 가지에 집중하라.



45년생 : 운수가 대길하니 하는 일마다 행운이 따른다.

57년생 : 위아래 사람에게 인정받는다.

69년생 : 허둥대면 실수가 크다.

81년생 : 가족 모두를 사랑으로 대하라.

93년생 : 과거는 잊고 새 출발을 하라.

05년생 : 가족에게 다정하게 대하라.



46년생 : 오랜만에 휴식을 취하는 하루다.

58년생 : 목소리를 낮추어라.

70년생 : 한발 물러서서 자신을 낮추면 유리하다.

82년생 : 대인관계에 신중히 처신하라.

94년생 : 가는 곳마다 막힘이 크다.

06년생 : 쉬어가는 것도 좋다.

돼지

47년생 : 예상이 빗나간다.

59년생 : 모든 것이 수월해지고 행운이 있다.

71년생 : 남의 말을 함부로 하지 마라.

83년생 : 허세를 버리고 진실하게 하라.

95년생 : 기대하지 않던 일이 성사된다.

07년생 : 말을 조심하라.
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