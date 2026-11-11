“젊음도 막지 못했다”…2030 젊은 폐를 갉아먹는 전자담배의 ‘진실’ [헬스픽]
최근 건강을 생각해 일반 담배 대신 액상형 전자담배로 갈아타는 2030세대가 늘고 있다. 냄새가 적고 비교적 ‘덜 유해할 것’이라는 막연한 기대감 때문이다. 그러나 상대적으로 탄탄하고 건강하다고 자부해 온 젊은 층의 폐가 전자담배 앞에서 속수무책으로 무너지고 있다는 충격적인 연구 결과가 나왔다.
단 1년만 전자담배를 꾸준히 사용해도 눈에 띄게 폐 기능이 쪼그라든다는 사실이 과학적으로 입증되면서 젊은 흡연자들 사이에 비상등이 켜졌다.
1년 만에 벌어진 반전… 쪼그라든 호흡의 양
미국 플로리다국제대와 마이애미대, 미시간대 공동 연구팀은 21~35세 전자담배 사용자 22명을 평균 12개월 이상 추적 관찰한 연구 결과를 최근 발표했다.
연구팀은 한 달간 일반 담배 사용 횟수가 5회 이하인 ‘전자담배 주 사용자’들을 대상으로 시작 시점과 1년 뒤 폐 기능 검사를 실시했다. 정확한 측정을 위해 두 차례 검사 모두 모든 담배 제품을 12시간 동안 중단한 상태에서 진행됐다.
조사 결과, 숨을 깊이 들이마신 뒤 첫 1초 동안 강하게 내쉴 수 있는 공기의 양을 뜻하는 1초간 노력성 호기량(FEV1)에서 뚜렷한 저하가 관찰됐다. FEV1은 기도가 좁아지거나 폐 기능이 떨어질 때 감소하는 대표적 지표로, 만성폐쇄성폐질환(COPD)의 위험을 평가하는 데 핵심적으로 활용된다.
측정 결과 참가자들이 첫 1초 동안 내보내는 공기의 양은 연구 시작 당시 평균 3.85리터(ℓ)에서 약 1년 뒤 3.75ℓ로 100㎖가량 감소했다. 같은 연령·성별·키의 건강한 사람과 비교한 예상 폐 기능 비율 역시 96.86%에서 94.22%로 통계적으로 유의하게 낮아졌다.
많이 필수록 타격은 덤… 하루 사용 횟수의 무서운 경고
이번 연구에서 가장 주목할 대목은 전자담배 사용 빈도와 폐 기능 저하의 명확한 상관관계다. 하루에 전자담배를 얼마나 자주 사용하느냐에 따라 폐가 입는 타격의 크기도 비례해서 커졌다.
습관처럼 반복하는 전자담배 흡입 횟수가 늘어날수록 젊은 성인의 호흡량은 속절없이 줄어들었다. 반면 최대한 빠르고 세게 내쉴 수 있는 공기의 전체 양인 노력성 폐활량(FVC) 등 다른 지표에는 큰 변화가 없어 전자담배가 특정 호흡기 경로에 미치는 만성적이고 국소적인 손상의 실체를 보여줬다.
“방심은 금물”… 누적된 손상이 부를 치명타
전문가들은 젊은 나이라는 신체적 방어막이 전자담배의 유해성을 영구히 막아주지는 못한다고 경고한다.
이번 연구를 이끈 연구팀은 “젊은 층에서 장기간 전자담배를 사용하면 폐 기능에 지속적인 변화가 생길 수 있음을 보여준다”며 “이러한 영향들이 오랜 시간 누적될 경우 향후 COPD 등 돌이킬 수 없는 중증 호흡기 질환으로 이어질 위험이 크다”고 했다.
그동안 ‘덜 해로운 대체재’라는 인식 속에 방치됐던 전자담배. “설마 젊은 내가…”라는 안일한 방심이 1년이라는 짧은 시간 동안 소중한 폐 활력을 조용히 갉아먹고 있었다는 점을 경고하고 있다.
문경근 기자
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