“젊음도 막지 못했다”…2030 젊은 폐를 갉아먹는 전자담배의 ‘진실’ [헬스픽]

서울 종로구의 한 흡연장소에서 흡연가들이 궐련형 전자담배를 피고 있다. 2018. 6. 7 서울신문DB

전자담배 자료 이미지. 아이클릭아트

연말부터 담뱃갑에 새로 표기되는 경고 그림(전자담배 액상형). 보건복지부 제공

연구 결과 전자담배를 피우는 사람은 그렇지 않은 사람보다 고혈압 위험이 46% 높은 것으로 나타났다. 123rf

최근 건강을 생각해 일반 담배 대신 액상형 전자담배로 갈아타는 2030세대가 늘고 있다. 냄새가 적고 비교적 ‘덜 유해할 것’이라는 막연한 기대감 때문이다. 그러나 상대적으로 탄탄하고 건강하다고 자부해 온 젊은 층의 폐가 전자담배 앞에서 속수무책으로 무너지고 있다는 충격적인 연구 결과가 나왔다.단 1년만 전자담배를 꾸준히 사용해도 눈에 띄게 폐 기능이 쪼그라든다는 사실이 과학적으로 입증되면서 젊은 흡연자들 사이에 비상등이 켜졌다.미국 플로리다국제대와 마이애미대, 미시간대 공동 연구팀은 21~35세 전자담배 사용자 22명을 평균 12개월 이상 추적 관찰한 연구 결과를 최근 발표했다.연구팀은 한 달간 일반 담배 사용 횟수가 5회 이하인 ‘전자담배 주 사용자’들을 대상으로 시작 시점과 1년 뒤 폐 기능 검사를 실시했다. 정확한 측정을 위해 두 차례 검사 모두 모든 담배 제품을 12시간 동안 중단한 상태에서 진행됐다.조사 결과, 숨을 깊이 들이마신 뒤 첫 1초 동안 강하게 내쉴 수 있는 공기의 양을 뜻하는 1초간 노력성 호기량(FEV1)에서 뚜렷한 저하가 관찰됐다. FEV1은 기도가 좁아지거나 폐 기능이 떨어질 때 감소하는 대표적 지표로, 만성폐쇄성폐질환(COPD)의 위험을 평가하는 데 핵심적으로 활용된다.측정 결과 참가자들이 첫 1초 동안 내보내는 공기의 양은 연구 시작 당시 평균 3.85리터(ℓ)에서 약 1년 뒤 3.75ℓ로 100㎖가량 감소했다. 같은 연령·성별·키의 건강한 사람과 비교한 예상 폐 기능 비율 역시 96.86%에서 94.22%로 통계적으로 유의하게 낮아졌다.이번 연구에서 가장 주목할 대목은 전자담배 사용 빈도와 폐 기능 저하의 명확한 상관관계다. 하루에 전자담배를 얼마나 자주 사용하느냐에 따라 폐가 입는 타격의 크기도 비례해서 커졌다.습관처럼 반복하는 전자담배 흡입 횟수가 늘어날수록 젊은 성인의 호흡량은 속절없이 줄어들었다. 반면 최대한 빠르고 세게 내쉴 수 있는 공기의 전체 양인 노력성 폐활량(FVC) 등 다른 지표에는 큰 변화가 없어 전자담배가 특정 호흡기 경로에 미치는 만성적이고 국소적인 손상의 실체를 보여줬다.전문가들은 젊은 나이라는 신체적 방어막이 전자담배의 유해성을 영구히 막아주지는 못한다고 경고한다.이번 연구를 이끈 연구팀은 “젊은 층에서 장기간 전자담배를 사용하면 폐 기능에 지속적인 변화가 생길 수 있음을 보여준다”며 “이러한 영향들이 오랜 시간 누적될 경우 향후 COPD 등 돌이킬 수 없는 중증 호흡기 질환으로 이어질 위험이 크다”고 했다.그동안 ‘덜 해로운 대체재’라는 인식 속에 방치됐던 전자담배. “설마 젊은 내가…”라는 안일한 방심이 1년이라는 짧은 시간 동안 소중한 폐 활력을 조용히 갉아먹고 있었다는 점을 경고하고 있다.문경근 기자