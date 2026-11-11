“기억상실에 골반 뼈조각 뗐다”…‘징맨’ 황철순, 뇌수막염 일으킨 ‘진드기’ 뭐길래 [라이프]

피트니스 선수 황철순, 쯔쯔가무시증을 유발하는 털진드기와 유충. 황철순 인스타그램, 전북도 제공

코미디 프로그램에서 징을 치는 ‘징맨’으로 이름을 알린 피트니스 선수 황철순이 쯔쯔가무시증 감염으로 인해 병원에 입원한 소식을 전했다.10일 황철순은 자신의 소셜미디어(SNS)에 “강아지와 여행을 갔다가 ‘쯔쯔가무시’라는 ‘살인진드기’ 바이러스에 감염됐다”며 “기억상실과 함께 뇌수막염으로 보름을 입원했다”고 밝혔다. 뇌수막염이란 뇌와 척수를 감싸고 있는 뇌척수막에 염증이 생긴 병이다.그는 “12㎏이 날아가고 퇴원 후 골반 뼈조각을 떼어 조직검사를 했다”며 “2주간 운동, 사우나가 금지됐고 골수 검사까지 (하느라) 한 달 추가로 운동이 금지됐다”고 설명했다.질병관리청에 따르면 쯔쯔가무시증은 쯔쯔가무시균(Orientia tsutsugamushi)에 감염된 털진드기 유충에 물려 발생하는 제3급 법정감염병이다. 가을철 털진드기 유충의 개체 수와 활동량이 증가하면서 주로 10~11월에 환자 발생이 집중된다.보통 10일 이내의 잠복기를 거친 후 급성으로 발생하며, 두통, 발열, 오한, 구토, 발진, 근육통, 기침 등이 나타나고 털진드기 유충에 물린 부위에 가피(검은색 딱지)가 형성된다.감염 초기에 적절한 항생제 치료 시 비교적 용이하게 회복되지만, 단순 감기몸살로 착각하여 치료 시기를 놓칠 경우 뇌수막염, 폐렴, 심근염 등 각종 합병증을 유발할 수 있다. 심한 경우 사망에 이를 수 있다.쯔쯔가무시증에 감염되지 않기 위해선 밭이나 산, 들, 숲에서 활동할 때는 긴 옷을 입어 피부 노출을 최소화하고 풀밭 위에 눕거나 옷을 벗어 두지 않아야 한다. 야외 활동 후 즉시 샤워를 하고 입은 옷도 세탁해야 한다.특히 머리카락, 귀 주변, 팔 아래, 허리, 무릎 뒤, 다리 사이 등에 진드기가 붙어 있지 않은지, 물림 흔적은 없는지 등을 확인한 뒤 증상이 있을 경우 즉시 의료기관을 방문하여 신속한 진단과 치료를 받아야 한다.김민지 기자