“냄새도 맛도 멀쩡했는데”… 12시간 뒤 구토·설사 유발하는 ‘소리 없는 병원체’ [헬스픽]

굴 관련 이미지. 위키피디아

석화 이미지. 아이클릭아트

굴과 레몬 이미지. 아이클릭아트

뜨끈한 굴 요리 이미지. 아이클릭아트

찬바람이 불어오며 겨울철 최고의 별미로 꼽히는 굴을 찾는 이들이 늘고 있다. 통통하게 살이 오른 제철 굴은 특유의 풍미로 식탁을 채우지만, 방심하는 순간 예기치 못한 고통을 안겨준다. 외관상으로는 아무런 문제가 없어 보이고 냄새나 맛까지 완벽하더라도, 생으로 먹었다간 며칠 동안 구토와 설사로 고생을 치르게 만드는 ‘소리 없는 병원체’가 도사리고 있기 때문이다.최근 미국 질병통제예방센터(CDC)와 보건 당국은 겨울철 별미인 생굴 섭취 시 각별한 주의를 당부하고 나섰다.굴은 바닷물을 여과해 영양분을 흡수하는 생태적 특성상, 바닷속에 떠도는 유해 병원균과 바이러스를 몸속에 차곡차곡 축적하기 쉽다. 가장 경계해야 할 주범은 단연 노로바이러스다.오염된 생굴을 섭취한 뒤 보통 12~48시간이 지나면 신체는 이상 신호를 보내기 시작한다. 참기 힘든 메스꺼움과 구토, 복통이 밀려오며 잦은 설사가 반복된다. 일부 환자들은 발열이나 두통, 근육통을 동반하기도 한다.대다수의 경우 1~3일 안에 회복되지만, 구토와 설사가 반복되면서 심각한 탈수 증세로 이어질 수 있다. 면역력이 약한 어린이와 고령자, 기저 질환자에게는 단순한 식중독을 넘어 위험한 상황을 초래할 수 있어 더욱 치명적이다.특히 노로바이러스는 전염성마저 매우 강해 감염자가 만진 물건이나 오염된 표면을 통해서도 쉽게 확산된다. 손 소독제만으로는 바이러스가 잘 지워지지 않아 비누와 물로 꼼꼼히 씻는 것이 필수적이다.노로바이러스 외에도 연안 해역에 서식하는 비브리오균 역시 굴을 통해 인체를 위협한다. 감염 시 설사와 복통, 구토, 발열 등이 나타나며 특히 간 질환자나 면역저하자에게는 치명적인 ‘비브리오 패혈증’으로 악화될 수 있어 주의해야 한다.많은 이들이 생굴을 먹을 때 상큼함을 더하고 살균 효과가 있을 것이라는 기대감에 레몬즙을 뿌리거나 소주 등 알코올을 곁들이곤 한다.하지만 이는 오해에 불과하다. 미 CDC에 따르면 레몬즙이나 알코올을 곁들이더라도 굴 속에 도사린 비브리오균을 사멸시키는 효과는 전혀 없다.생굴 특유의 식감을 포기하기 어렵다면 위험을 감수해야 하지만, 안전하게 겨울 제철 굴을 즐기려면 확실한 가열 조리가 유일한 해답이다.조리 과정에서의 위생 관리도 철저해야 한다. 생굴을 만진 손은 반드시 비누로 씻고, 칼과 도마 등 조리도구는 다른 식재료와 교차 오염이 일어나지 않도록 깨끗이 구분·세척해야 한다.식품안전 당국 또한 겨울철 수산물 소비 급증에 맞춰 대대적인 안전 점검에 돌입했다. 식약처는 온라인과 오프라인에서 유통되는 생식용 굴과 과메기 등 다소비 수산물을 대상으로 노로바이러스 및 대장균 검출 여부를 집중적으로 들여다보고 있다.맛과 향이 온전해도 안심할 수 없는 겨울철 생굴. 철저한 가열 조리와 위생 수칙 준수만이 소중한 건강을 지키는 유일한 방패다.문경근 기자