“오늘도 패딩 입고 운전했는데” 화들짝…“당장 벗어라” 전문가 경고, 무슨 일 [라이프]

인공지능(AI) 제미나이로 생성한 이미지

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겨울철 두꺼운 외투를 입은 채 차량 안전벨트를 착용하게 되면 사고 발생 시 부상 및 사망 위험이 오히려 커질 수 있어 주의가 필요하다.스포츠 부상 재활 전문 허정호 한의사는 최근 소셜미디어(SNS) 스레드를 통해 “패딩 입고 안전벨트 하지 마라”라고 경고하며 “오늘 자동차 사고로 내원한 환자분, 패딩 입고 안전벨트를 해서 더 다쳐서 오셨다”고 전했다.이어 “안전벨트가 (몸에) 밀착되지 않으면 보호 기능이 떨어진다”며 “복강 내 장기가 위험할 수도 있다”고 설명했다.그러면서 “아이들 카시트에 앉힐 때도 패딩을 벗겨줘라. 춥다고 패딩을 입힌 채 카시트에 앉히면 (사고 시) 안전벨트가 패딩만 잡고 아이는 잡아주지 못해 아이가 앞으로 날아가는 대형참사가 벌어진다”고 덧붙였다.안전벨트는 충돌 순간 몸을 단단히 고정해 충격을 분산하고 차량 밖으로 몸이 튕겨 나가지 않도록 설계된 장치다. 그러나 두꺼운 패딩을 입으면 벨트와 몸 사이에 여유 공간이 생기면서 보호 성능이 떨어질 가능성이 커진다. 사고가 날 경우 벨트가 먼저 옷을 압축하는 데 시간을 쓰게 되고, 그 사이 탑승자의 몸이 더 크게 튀어나가 복부 장기 손상, 척추 손상, 머리 외상 등 중증 부상으로 이어질 위험이 높아지기 때문이다.해외 안전기관들도 겨울철 두꺼운 옷 착용을 경고하고 있다. 미국 자동차 협회(AAA)와 미 교통안전청(NHTSA), 미국소아과학회(AAP) 등은 두꺼운 외투를 입은 상태에서 안전벨트나 카시트를 착용할 경우 벨트 밀착력이 저하돼 보호 효과가 감소할 수 있다고 설명한다. 특히 어린이의 경우 사고 순간 좌석이나 카시트에서 이탈할 위험이 커질 수 있다고 강조한다.실험 결과도 이를 뒷받침한다. 독일 자동차 연맹(ADAC)은 2023년 두꺼운 겨울 외투를 입은 성인과 어린이 마네킹을 이용해 충돌 실험을 진행했다.마네킹을 각각 좌석과 카시트에 앉힌 뒤 안전벨트로 고정한 뒤 시속 16㎞로 차량을 충돌시켰다.그 결과 두꺼운 옷으로 인해 안전벨트가 복부 위쪽으로 밀려 올라가 내부 장기를 강하게 압박하는 현상이 관찰됐다. 연구진은 “사고 시 복부 손상 위험이 증가할 수 있다”고 분석했다.안전벨트의 보호 기능을 제대로 유지하려면 두꺼운 외투를 벗고 벨트가 몸에 밀착되도록 해야 한다. 보온이 필요하면 담요를 덮거나 외투를 위에 걸치는 방식을 권장한다.안전벨트를 찰 때는 골반 부분의 벨트는 가능한 한 낮게 해서 허리가 아닌 골반을 편안하게 감싸도록 해야 한다. 어깨 부분의 벨트는 쇄골 쪽을 가로질러 어깨 중앙에 오도록 해야 하며, 목이나 얼굴을 지나가지 않도록 해야 한다. 답답하다는 이유로 팔을 뺀 뒤 어깨 벨트를 겨드랑이 밑으로 껴서는 안 된다. 사고 시 갈비뼈 골절이나 장기 손상으로 이어질 수 있기 때문이다.안전벨트는 등받이가 똑바로 세워져 있을 때, 최대의 보호 기능을 발휘한다. 따라서 안전벨트를 착용한 상태로 좌석을 젖혀 눕지 않아야 한다. 안전벨트 아래로 신체가 빠져나와 안전벨트에 목이 걸리거나 심각한 부상을 입을 수 있기 때문이다.김민지 기자