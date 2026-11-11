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‘아들 성범죄 피해자’ 10대 여성 살해한 50대 남성…긴급체포

윤예림 기자
입력 2026 11 11 10:32 수정 2026 11 11 11:11
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경찰 자료 이미지. 서울신문DB
경찰 자료 이미지. 서울신문DB


서울 성북구에서 아들의 성범죄 사건 피해자인 10대 여성을 살해한 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

11일 경찰에 따르면 서울 성북경찰서는 이날 50대 남성 A씨를 살인 혐의로 긴급체포했다.

A씨는 이날 오전 1시 40분쯤 성북구에서 10대 여성 B양을 살해한 혐의를 받는다.

B양은 지난 1월 A씨 아들이 저지른 성범죄 사건 피해자로 전해졌다.

A씨는 B양을 만나 아들 사건의 합의를 요구했으나 거절당하자 범행한 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨를 상대로 구체적인 범행 동기 및 경위 등을 조사하고 있다.

윤예림 기자
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