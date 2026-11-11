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‘성범죄 전과’ 60대 男, 찜질방서 아동 옷 벗기고 강제추행

윤예림 기자
입력 2026 11 11 16:32 수정 2026 11 11 17:09
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처음 본 아동 ‘강제추행’ 60대 남성, 구속 송치

경찰 자료 이미지. 서울신문DB
경찰 자료 이미지. 서울신문DB


찜질방에서 처음 본 아동을 강제로 추행한 60대 남성이 구속됐다. 이 남성은 과거에도 아동을 상대로 성범죄를 저지른 전력이 있는 것으로 나타났다.

11일 경찰에 따르면 서울 서부경찰서는 13세 미만 아동 강제추행 혐의를 받는 60대 남성 A씨를 지난달 28일 구속했다.

A씨는 지난 9월 5일 서울 은평구의 한 찜질방에서 혼자 있던 13세 미만 아동에게 같이 놀자며 접근한 뒤 옷을 벗기고 강제로 추행한 혐의를 받는다.

신고를 접수한 경찰은 찜질방 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 A씨의 신원을 확인했다.

경찰 조사 결과 A씨는 신상정보가 등록된 성범죄자로, 과거에도 13세 미만 아동을 찜질방에서 강제추행한 전력이 있는 것으로 전해졌다. 이 밖에도 성범죄 관련 전과가 여러 건 있는 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨에 대한 체포영장을 신청했으나 공소청은 ‘임의수사 원칙’을 따라야 한다며 영장을 반려했다.

이후 피해 아동의 옷에서 A씨의 DNA가 검출되자 경찰은 구속영장을 신청했고, 지난달 28일 영장이 발부돼 구속 상태로 A씨를 공소청에 넘겼다.

윤예림 기자
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