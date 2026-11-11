“항문암 걸렸습니다” 27살 연하 배우자와 사별한 佛정치인 고백… “HIV 이겨낸 40년처럼 삶의 매 순간 즐길 것”

프랑스 내 에이즈 퇴치 운동의 상징적인 인물인 장-뤽 로메로-미셸(오른쪽)이 최근 항문암 진단을 받았다고 밝혔다. 왼쪽 사진은 세상을 먼저 떠난 동성 배우자 크리스토프 미셸을 추억하며 지난달 1일 올린 영상 한 장면. 로메로-미셸 엑스 캡처

지난해 6월 22일 헝거리 부다페스트에서 열린 퀴어 축제의 프라이드 퍼레이드에 참석한 장-뤽 로메로-미셸(앞줄 맨 왼쪽)이 대형 무지개 깃발을 들고 에르제베트 다리를 건너고 있다. 로메로-미셸 엑스 캡처

프랑스 내 에이즈 퇴치 운동의 상징적인 인물인 장-뤽 로메로-미셸이 세상을 먼저 떠난 동성 배우자 크리스토프 미셸을 추억하며 지난달 1일 올린 영상 장면들. 로메로-미셸 엑스 캡처

프랑스 내 ‘후천성면역결핍증(AIDS·에이즈) 퇴치 운동의 상징적인 인물이자 파리 부시장을 지낸 장-뤽 로메로-미셸(67)이 최근 항문암 진단을 받았다고 밝혔다. 그는 “암은 언젠가 우리의 삶에 들어올 수 있다”고 투병 사실을 고백한 배경을 설명했다.로메로-미셸은 최근 암 전문 매체 ‘C 말랭’과의 인터뷰에서 자신이 투병 중인 암이 항문암이라고 공개했다고 르파리지앵 등 현지 매체들이 전했다.앞서 그는 지난달 6일 자신의 엑스(옛 트위터)에 글을 올려 “저는 최근에 제가 암에 걸렸다는 것을 알게 됐다”고 처음 알렸다.다만 당시엔 어떤 암인지는 구체적으로 밝히지 않았는데 “소셜미디어(SNS) 상에서 선을 넘거나 폭력적인 댓글들을 유발할 위험이 있기 때문이었다. 이로 인해 동성애 혐오적 발언들이 쏟아질 것이라는 점을 짐작하고 있었다”고 암 전문 매체를 통해 항문암이라는 사실을 공개한 이유를 밝혔다.로메로-미셸은 엑스 글에서 “이로써 저는 매년 프랑스에서 암 진단을 받는 약 43만 3136명에 합류하게 됐다”며 “매일 1187건의 새로운 진단이 내려지며, 이는 시간당 거의 50건에 해당한다”고 말했다.이어 “결국 저는 많은 사람들처럼 일상을 단순히 경험하고 있을 뿐”이라며 “물론 이는 시련이지만, 다른 수많은 일들과 마찬가지로 받아들여야 할 것”이라고 덧붙였다.항문암 진단을 받았지만, 다른 암 진단을 받는 수많은 사람들처럼 일상을 꿋꿋하게 살아나가겠다는 의지를 밝힌 것으로 풀이된다.그는 자신이 20여년 전 에이즈를 유발할 수 있는 인간면역결핍바이러스(HIV) 감염자라는 사실을 정치인 최초로 공개했던 일도 상기시켰다.로메로-미셸은 “내년이면 제가 HIV 양성 판정을 받은 지 40년이 된다”며 “당시만 해도 오늘날까지 살아 있을 것이라고는 상상조차 하지 못했다. 그 바이러스를 이겨내면서 사랑하고, 여행하고, 싸우는 등 삶을 이어갈 줄은 몰랐다”고 말했다.그러면서 “이제 새로운 도전이 제 앞에 놓였다. 저는 제 방식대로 이겨낼 것”이라며 “암은 제가 삶의 매 순간을 즐기는 것을 막지 못할 것이다. 아마도 HIV와 함께한 거의 40년이 저에게 가르쳐 준 것은 ‘삶을 내일로 미루지 말기’일지도 모른다”고 강조했다.로메로-미셸은 1980년대 후반 프랑스 우파 정당인 공화국연합(RPR) 청년 리더 및 보좌관으로 활동하며 정계에 입문했다.그러다 1995년 ‘에이즈 퇴치를 위한 지역 정치인 모임’(ELCS)을 창립하고 당시까지는 사회적으로 금기시됐던 HIV 문제를 수면 위로 끌어올리면서 젊고 개혁적인 정치인으로 주목받기 시작했다.이같은 활동을 바탕으로 일드프랑스 광역의원에 당선됐고, 이후 파리시의원으로 활동하며 안 이달고 파리시장 체제에서 인권·차별퇴치 담당 부시장을 맡기도 했다.2000년엔 언론에 의해 동성애자임이 강제로 공개되는 아픔을 겪었다. 이 아우팅 사건에 대해 2021년 ‘내 진실을 빼앗겼다’는 제목의 자서전을 냈다.그는 또 ‘존엄하게 죽을 권리 협회’(ADMD) 회장을 2007년부터 2021년까지 14년간 맡으며 조력 사망 법제화 운동에 앞장서왔다.로메로-미셸은 자신의 오랜 동성 연인이자 에이즈 퇴치 운동 동반자였던 27살 연하의 크리스토프 미셸과 2013년 9월 파리 12구 구청에서 결혼식을 올렸다. 프랑스에서 동성결혼이 합법화된 지 4달 만에 한 결혼이었다. 그는 이때부터 배우자의 성 ‘미셸’을 자신의 성 ‘로메로’에 붙여 로메로-미셸이라는 성을 쓰고 있다.그러나 불과 5년도 안 돼 2018년 5월 그의 배우자는 31살의 젊은 나이로 세상을 떠났다. 평소 지병은 없던 것으로 알려졌으나, 구체적인 사인은 공개되지 않았다.로메로-미셸은 당시 “내 삶이 오늘 저녁 무너졌다. 나의 사랑 크리스토프가 갑자기 세상을 떠났다. 말로 다 할 수 없는 고통 속에 있다”고 사망 소식을 전했다.그는 세상을 먼저 떠난 배우자의 생일이었던 지난달 1일 엑스에 두 사람이 함께 찍은 사진들을 짧은 영상으로 만들어 게시했다.로메로-미셸은 함께 올린 글에서 “오늘 당신이 살아 있었다면 40살이 됐을 것”이라며 “내가 사랑하며 지나온 그 멋진 나이를 인생은 당신에게서 빼앗아갔다”고 적었다.또 “당신이 떠난 지 8년이 넘었지만, 빈자리는 여전히 아프다. 세상은 당신 없이도 돌아가고 있지만, 내 마음 깊은 곳에 당신은 매 순간 살아 숨쉰다”고 말했다.이정수 기자