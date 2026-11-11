백인 여성 가슴 두드리며 “우우아아” 원숭이 흉내… 신상 털리자 “유색인종 향한 고의 아냐” 해명 [월드픽]

미국 미시시피대에 재학 중인 흑인 여학생이 거주하는 주택 앞에서 백인 여성들이 원숭이 흉내를 내는 듯한 소리와 몸짓을 내며 지나가는 모습이 포착돼 논란이 일고 있다. 액션 뉴스 5 보도화면 캡처

미국 미시시피대에 재학 중인 흑인 여학생이 거주하는 주택 앞에서 백인 여성들이 원숭이 흉내를 내는 듯한 소리와 몸짓을 내며 지나가는 모습이 포착돼 논란이 일고 있다. 액션 뉴스 5 보도화면 캡처

흑인 대학생들이 거주하는 주택 현관 앞에서 백인 여성들이 원숭이 흉내를 낸 모습이 포착돼 미국 소셜미디어(SNS)에서 공분을 일으킨 사건과 관련해 신상 정보가 알려진 당사자가 “고의가 아니었다”는 취지로 해명했다.10일(현지시간) 미국 테네시주와 인근 미시시피주, 아칸소주 등 소식을 다루는 지역방송 ‘액션 뉴스 5’는 해당 논란 당사자로 확인된 얼레이나 쿤스가 자신의 행동에 대해 “부적절하며 상처를 주는 행동이었다”고 사과 입장을 전했다고 보도했다.앞서 문제의 영상은 해당 주택에 살고 있는 피해 학생이 현관 초인종 카메라에 찍힌 여성들의 인종차별적 행위를 틱톡에 올리면서 알려졌다.영상을 보면 백인 여성 3명이 현관 앞을 지나던 도중 이 가운데 앞에 있던 2명이 현관 쪽으로 몸을 돌려 갑작스러운 행동을 한다.첫 번째 여성이 먼저 자신의 가슴 위쪽을 양손으로 두드리면서 입을 벌려 “우우아아”라고 큰 소리를 낸다. 뒤이어 두 번째 여성도 현관 앞에서 위로 뛰면서 원숭이 흉내를 내는 듯한 몸짓을 보인다. 세 번째 여성은 별다른 행동을 보이지 않고 그냥 지나간다.영상은 SNS에서 빠르게 확산했고, 미국 네티즌들은 문제의 백인 여성들을 찾아내 책임을 물어야 한다고 비판했다.미시시피대 기숙사로 쓰이고 있는 해당 주택에는 흑인 여학생 3명이 거주하는 것으로 전해졌다.현재까지 신원이 밝혀진 유일한 여성인 쿤스는 액션 뉴스 5에 “저는 유색인종을 향해 고의로 그런 소리나 몸짓을 한 적이 결코 없다”고 밝혔다. 해당 주택 거주자들이 누구인지, 어떤 인종인지도 전혀 몰랐다고도 했다.그는 “(피해를 입은) 여성분들께 사과드렸다. 그들은 존중받을 자격이 있다”고 밝혔다.이어 자신과 가족들이 살해 협박을 비롯한 괴롭힘을 당하고 있다고 전했다. 그러면서 “대학 측 조사에 전적으로 협조할 예정인 만큼, 저희 가족의 사생활을 존중해주시기를 부탁드린다”며 “이번 사태의 심각성을 인지하고 있으며, 책임을 다하기 위해 최선을 다할 것”이라고 덧붙였다.앞서 미시시피대 측은 지난 8일 성명을 내고 “모욕적이고 상처를 주는 용납할 수 없는 행위”라며 가해 여성들의 행위를 규탄했다.대학 측은 피해 학생들에게 도움과 지원을 위한 연락을 취했으며, 해당 사건을 조사 중이라고 밝혔다.이정수 기자