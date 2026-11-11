“무릎 위 여자셋, 그앞엔 돈다발”…나체 여성들 거느린 50대男 정체 [월드픽]

美 이민 당국, 이란 국적 ‘인스타그램 왕’ 체포

캐나다→미국 밀입국 후 범죄 잇따라 저질러

인스타그램에선 ‘여자·대저택·고급차’ 과시

소셜미디어(SNS)에서 수많은 여성에게 둘러싸여 호화로운 일상을 보내는 사진을 올리던 이른바 ‘인스타그램의 왕’ 이란 국적 남성이 미 이민세관단속국(ICE)에 붙잡혔다. 사진 일부 모자이크 처리함. 파르자드 토니 투투니 인스타그램 캡처

파르자드 토니 투투니가 공개한 콘텐츠의 대부분은 수많은 여성과의 파격적인 노출, 그리고 호화로운 일상의 과시였다. 일부 모자이크 처리함. 파르자드 토니 투투니 인스타그램 캡처

파르자드 토니 투투니가 공개한 콘텐츠의 대부분은 수많은 여성과의 파격적인 노출, 그리고 호화로운 일상의 과시였다. 일부 모자이크 처리함. 파르자드 토니 투투니 인스타그램 캡처

소셜미디어(SNS)에서 수많은 여성에게 둘러싸여 호화로운 일상을 보내는 사진을 올리던 이른바 ‘인스타그램의 왕’ 이란 국적 남성이 미 이민세관단속국(ICE)에 붙잡혔다. 남성은 미국에 밀입국한 뒤 범죄 행각을 벌인 것으로 전해졌다.9일(현지시간) 뉴욕포스트에 따르면 인스타그램 팔로워 131만명을 보유한 이란 국적의 파르자드 토니 투투니(55)가 지난달 27일 미국 로스앤젤레스에서 ICE 요원들에게 붙잡혔다.투투니는 캐나다에서 미국으로 밀입국한 후 납치·강도·공갈 등의 범죄를 저지른 혐의를 받는다.500만 달러(약 66억 7000만원) 상당의 할리우드 힐스 저택에 살던 투투니는 인스타그램에서 자신의 화려한 생활을 과시해 왔다. 그는 계정 소개글에 자신을 ‘자수성가한 사업가’ 등으로 칭했다.투투니가 공개한 콘텐츠의 대부분은 수많은 여성과의 파격적인 노출, 그리고 호화로운 일상의 과시였다. 그의 계정에는 나체나 노출 있는 의상을 입은 수많은 여성에 둘러싸인 모습, 웅장한 대저택 내부와 고급 승용차들이 끊임없이 등장했다.실제 지난해 올라온 게시물에서 전용기에 앉은 투투니의 무릎 위에 여성 3명이 앉아 있고, 앞쪽 탁자에는 100달러 지폐 뭉치가 쌓여 있었다. 그는 이 게시물에 “나는 매일을 마지막 날처럼 산다”는 문구를 달았다.투투니의 범죄는 1989년부터 시작됐다. ‘로버트’라는 이름도 쓴 그는 1983년 합법적으로 미국에 입국한 뒤 잇따라 중범죄를 저질렀다. 그는 범죄 협박, 범죄 공모, 규제 약물 소지 및 판매 혐의로 체포된 전력이 있는 것으로 전해졌다.또 허위 수표 작성 및 유통, 중절도, 공모, 문서 위조, 납치, 강도, 갈취 등으로 16개월이 넘는 징역형을 선고받은 이력도 있다.투투니는 1993년 추방 명령을 받았으나 이후에도 미국에 머물렀다. 1999년 또다시 추방 명령이 내려졌고, 결국 멕시코로 추방됐다.ICE 관계자는 “투투니가 2011년 4월 4일쯤 캐나다에서 구입한 전동 고무보트를 이용해 미시간주 세인트클레어 인근 강을 건너 다시 밀입국했다고 진술했다”고 밝혔다.투투니는 현재 구금돼 있으며, 당국은 그에 대한 추방 절차에 착수했다.한편 워싱턴포스트(WP)에 따르면 도널드 트럼프 2기 행정부 출범 이후 18개월간 미국에서 추방된 이민자는 98만명으로 집계됐다. 여기에는 미국 국토안보부(DHS)의 ‘정식 추방’(removals)과 ‘귀환 조치’(returns)가 모두 포함됐다.강경한 이민 정책을 옹호해 온 트럼프 대통령은 매년 이민자 100만명을 추방하겠다는 공약을 내세운 바 있다.다만 트럼프 대통령은 이번 중간선거에서 공화당이 참패하자 자신의 불법 이민자 추방 정책이 영향을 미쳤을 가능성을 인정하기도 했다. 그는 미 CBS 시사 프로그램 ‘60분’(60 Minutes)과의 인터뷰에서 ‘이민 단속이 중간선거에서 불리하게 작용했다고 보느냐’는 질문에 “도움이 되기도 하고 해가 되기도 했다”고 답했다.트럼프 대통령은 자신이 국경을 봉쇄하고 미국에 불법 입국한 흉악범의 대다수를 추방한 것에 대해선 “A+를 받을 만하다”면서도 “내가 타격을 받은 건 좋은 직업을 가진 사람들을 단 한 번의 법 위반의 경우에도 불법 입국이라는 한 가지 이유로 추방했기 때문”이라고 말했다.윤예림 기자