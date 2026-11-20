“본격 폭락 시작도 안 했다”…삼성전자 7만원·하이닉스 20만원 경고한 전문가 [이슈픽]

메모리 가격 하락하면 실적 전망 하향

“생산량·출하량 1년 전과 똑같아”

가격 상승에 기댄 실적 개선 경고

이주완 인더스트리 애널리스트. 유튜브 채널 ‘지식한끗’ 캡처

메모리 반도체 가격 상승에 힘입어 고공 행진했던 삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 최근 급락한 가운데 이주완 인더스트리 애널리스트가 추가 폭락 가능성을 경고했다. 유튜브 채널 ‘지식한끗’ 캡처

삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 최근 급락한 가운데 이주완 인더스트리 애널리스트가 추가 폭락 가능성을 경고했다. 유튜브 채널 ‘지식한끗’ 캡처

19일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피, 코스닥 종가가 표시돼있다. 이날 코스피는 전장보다 70.45포인트(1.39%) 오른 5,137.89로 장을 종료했다. 코스닥은 전장보다 22.00포인트(3.32%) 오른 684.81로 거래를 마쳤다. 2026.11.19. 연합뉴스

메모리 반도체 가격 상승에 힘입어 고공 행진했던 삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 최근 급락한 가운데 추가 폭락 가능성을 경고한 전문가의 발언이 주목받고 있다.지난 10월 삼성전자와 SK하이닉스의 적정 주가를 각각 7만원과 20만원으로 제시했던 이주완 인더스트리 애널리스트는 지난 18일 유튜브 채널 ‘지식한끗’에 출연해 해당 전망을 유지하느냐는 질문에 “그렇게 갈 수밖에 없다”고 답했다.그는 “아직 본격적인 폭락은 시작되지 않았다”며 “본격적인 메모리 기업들의 주가 폭락은 메모리 가격이 하락하기 시작해야 일어난다”고 주장했다.이어 “올해 연말이나 내년 초쯤 메모리 가격이 하락했다는 소식이 본격적으로 들리기 시작하면 증권사들이 메모리 기업들의 내년과 후년 이익 전망치를 대폭 하향 조정할 것”이라고 전망했다.이 애널리스트가 주목한 것은 최근 반도체 기업들의 실적 개선이 생산량이나 출하량 증가가 아닌 메모리 가격 상승에 크게 의존하고 있다는 점이다.그는 “생산량과 출하량은 1년 전과 지금이 똑같다”며 “제조 업체인데 생산량이 똑같다는 얘기는 기업이 성장을 전혀 안 한 것”이라고 지적했다.그러면서 “지금은 오로지 가격만 올라서 실적이 좋아진 것”이라며 메모리 가격 상승이 실적 개선을 이끌었지만 이를 지속 가능한 성장으로 보기 어렵다고 주장했다.특히 현재 메모리 업체들이 생산능력을 충분히 활용하지 못하고 있다는 점도 문제로 꼽았다. 그는 기업들이 이른바 ‘완판’을 내세우고 있지만 실제 공장 가동률은 70% 수준이라고 주장했다. 가동률을 100%까지 끌어올릴 경우 공급 물량이 크게 늘어날 수 있다는 설명이다.그는 삼성전자와 SK하이닉스뿐 아니라 미국 마이크론과 중국 업체들의 생산 확대까지 맞물리면 메모리 공급 과잉이 불가피하다고 내다봤다.이 애널리스트는 과거 메모리 가격 하락 사례를 근거로 급락 폭도 제시했다. 그는 “메모리 가격 하락이 시작되면 1년 안에 50%, 2년 안에 90% 하락한다”며 과거의 가격 사이클을 고려해야 한다고 말했다.그는 메모리 가격이 공급 과잉으로 하락하면 기업들의 수익성도 급격히 악화할 수 있다고 봤다. 과거 메모리 3사가 모두 적자를 기록했던 시기의 가격 수준까지 되돌아갈 수 있으며, 이 경우 기업 실적 역시 적자로 전환할 가능성이 있다는 주장이다.이 애널리스트는 인공지능(AI) 산업의 성장 자체가 국내 반도체 기업들의 주가 상승을 보장하는 것은 아니라고 강조했다.그는 “기업이 수요를 만들 수 없다”며 “엔비디아가 강제적으로 공급자 수요를 만드는 시장이 3년 동안 됐기 때문에 지금 거품이 낀 것”이라고 주장했다.AI 산업이 성장하고 반도체 수요가 늘어나더라도 현재 주가에 반영된 기대가 지나치게 크다면 주가 조정은 피하기 어렵다는 취지다.중국 반도체 업체들의 성장도 국내 기업들에 위협 요인으로 지목했다. 이 애널리스트는 삼성전자와 SK하이닉스의 감산으로 공급이 줄어들자 제품을 구하지 못한 고객사들이 중국 업체로 눈을 돌렸고, 그 사이 중국 기업들의 시장 점유율이 빠르게 높아졌다고 설명했다.그는 중국 업체들이 범용 메모리 시장에서 이미 한국 기업들을 상당 부분 따라잡았다고 평가했다. 고대역폭메모리(HBM) 기술 격차만으로 안심할 수 없다는 것이다.이와 함께 향후 AI 시장의 경쟁 중심이 하드웨어에서 소프트웨어로 옮겨갈 것이라고 전망했다. 국내 반도체 기업들도 무리한 설비 투자보다 연구개발(R＆D)과 반도체 설계 역량 확보에 집중해야 한다고 강조했다.앞서 이 애널리스트는 지난 10월 삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 각각 21만원, 126만원까지 올랐을 당시 두 기업의 적정 주가를 각각 7만원과 20만원으로 제시해 개인투자자들의 관심을 모았다.당시에도 그는 최근 반도체 기업들의 실적 개선이 판매량 증가가 아닌 메모리 가격 급등에 따른 결과라고 분석했다. 주가는 미래 가치를 반영하는 만큼 현재의 실적만으로 기업 가치를 평가해서는 안 된다는 주장이다.20일 한국거래소에 따르면 전날 코스피는 전 거래일보다 70.45포인트(1.39%) 오른 5137.89에 거래를 마쳤다. 장중에는 4963.61까지 밀리며 5000선이 무너지기도 했다.삼성전자는 전장보다 1.13% 오른 19만 6900원, SK하이닉스는 3.41% 상승한 118만 3000원에 각각 장을 마감했다.이보희 기자