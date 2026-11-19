[속보] 리트 만점자, 심정지 상태로 발견…경찰 “사망 최종 판정시 감식 진행”
법학적성시험(LEET·리트) 만점자로 부정행위 의혹이 제기된 이모(32)씨가 대학수학능력시험(수능) 국어 문제풀이 공개 검증에 나오지 않고 연락이 두절된 이후 서울 강동구 천호역 인근에서 심정지 상태로 발견됐다.
19일 경찰과 소방 당국 등에 따르면 이씨는 이날 오후 1시 12분쯤 서울 강동구 천호역 인근 한 숙박업소에서 심정지 상태로 경찰에 발견됐다.
경찰은 이씨의 상태가 사망으로 최종 판정되면 감식 등을 통해 정확한 경위를 확인할 방침이다.
앞서 이날 오전 8시 40분 서울 강남구의 한 스튜디오에서 수능 국어 영역 문제풀이 생중계를 통해 부정행위 의혹 공개 검증에 나서겠다던 이씨는 현장에 나타나지 않아 신변 안전 우려가 제기됐다.
오전 8시 44분쯤 이씨의 신변 안전이 우려된다는 신고가 소방 당국에 접수됐고, 경찰은 이씨의 행적을 추적했다.
이후 이씨가 광진구의 한 숙박업소를 나선 뒤 송파구 서울아산병원 인근을 거쳐 강동구로 이동한 정황을 파악하고 수색을 벌여왔다.
신진호 기자
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