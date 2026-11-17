곽범 “주식 1원도 안 잃어…삼성전자 6만원에 1억 매수”

곽범 주식투자 원칙 공개. 유튜브 채널 ‘채널크크 및 채널K by 키움증권’

곽범 주식투자 원칙 공개. 유튜브 채널 ‘채널크크 및 채널K by 키움증권’

곽범 주식투자 원칙 공개. 유튜브 채널 ‘채널크크 및 채널K by 키움증권’

곽범 주식투자 원칙 공개. 유튜브 채널 ‘채널크크 및 채널K by 키움증권’

곽범 주식투자 원칙 공개. 유튜브 채널 ‘채널크크 및 채널K by 키움증권’

곽범 주식투자 원칙 공개. 유튜브 채널 ‘채널크크 및 채널K by 키움증권’

개그맨 곽범이 자신만의 냉철한 주식 투자 철학을 공개했다.곽범은 최근 공개된 키움증권 유튜브 채널 ‘채널크크’의 웹 예능 ‘돈쭐청문회’에 출연해 돈을 둘러싼 인생 이야기를 풀어냈다.이날 방송에서 가장 눈길을 끈 대목은 곽범이 고수하는 확고한 주식 투자 원칙이었다.그는 “대한민국에 몇 명 없는, 주식으로 1원도 안 잃어본 남자”라고 스스로 소개했다.대표적으로 과거 S사(삼성전자) 주가가 6만원일 때 1억원을 투자한 경험을 밝혔다.그는 “옛날에 S사, 많이 먹진 못했지만 재미를 좀 봤다”면서 “주가 6만원에 1억원을 넣었는데 6만 3000원쯤에 나왔던 걸로 기억한다”고 말했다.17일 현재 삼성전자 주가는 19만원대다.그러나 곽범은 삼성전자 매도 후 20만원대, 25만원대까지 주가가 더 올랐을 때조차 “전혀 내 돈이 아니라고 생각했다”며 매도 이후의 상승분에 대해서는 미련을 두지 않고 마인드를 관리했다고 밝혔다.곽범은 자신의 주식 투자 비법과 매매 원칙에 대해 일단 욕심 없는 단기·중기 목표를 설정했다고 설명했다. 3개월 또는 1년 단위의 차트(그래프) 흐름을 분석해 상한선과 하한선을 미리 설정한다는 것이다.그는 “3개월 또는 1년 단위로 그래프를 조금 봐서 떨어진다고 하면 여기까지겠구나, 오른다고 하면 너무 큰 거 안 보고 여기까지겠구나 제 머릿속으로 설정을 한다”고 말했다.즉 주가가 하락할 경우 견딜 수 있는 지점과 상승할 경우 미련 없이 수익을 내고 나올 목표 지점을 머릿속으로 미리 정해두고 과도한 수익을 탐내지 않는다는 철칙이다.노후 대비 자산 관리법과 평소 소비 습관 및 재테크 철학도 공개했다.곽범은 꾸준히 IRP(개인형 퇴직연금)에 납입하며 노후를 준비하고 있다고 밝혔다.또 평소 패션과 액세서리에 관심이 매우 많다면서도 대부분 중고나 빈티지 제품으로 구매한다고 했다.구체적으로 의류는 나중에 입다 팔아도 가치가 유지되는 말가죽(폴사이드) 재킷 등을 선호하고, 시계는 감가가 심한 모델 대신 산 가격 그대로 재판매할 수 있거나 미래 사위들에게 물려줄 수 있는 1980년대 빈티지 시계 위주로 소장한다고 설명했다.대신 가족을 위한 지출에는 아끼지 않는다고 했다.곽범은 “열심히 사는 이유는 가족들과 잘 먹고 잘 살기 위한 것”이라며 아내와 아이들의 필요 지출에는 아낌없이 지출한다고 말했다.신진호 기자