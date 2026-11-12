‘강철’ 김종국도 “죽다 살아났다”…운동까지 끊게 한 ‘이 병’ 뭐길래 [라이프]

가수 김종국이 ‘전정신경염’ 진단으로 어지럼증을 호소하면서 이 질환에 대한 관심이 커지고 있다. 유튜브 ‘짐종국’ 캡처

가수 김종국이 ‘전정신경염’ 진단으로 어지럼증을 호소하면서 이 질환에 대한 관심이 커지고 있다. 유튜브 ‘짐종국’ 캡처

가수 김종국이 ‘전정신경염’ 진단으로 어지럼증을 호소하면서 이 질환에 대한 관심이 커지고 있다.김종국은 지난 10일 방송된 SBS Plus·MBN 예능 프로그램 ‘상남자의 여행법 in 마나도’에서 전정신경염으로 심한 어지럼증을 겪었다고 전했다.김종국은 당시 심각한 어지럼증 탓에 이틀간 물조차 제대로 먹지 못했고 운전도 힘겨웠다고 떠올렸다. 평소 고강도 웨이트 트레이닝과 복싱을 꾸준히 이어왔으나 운동을 잠시 내려놓아야 할 만큼 쉽지 않은 시간이었다.그는 건강 문제를 겪은 뒤 자신의 생활 습관에 변화를 주며 호전됐다고 밝히며, 중단했던 복싱도 다시 시작할 계획이라고 했다.앞서 김종국은 지난 3월 공개된 자신의 유튜브 채널 ‘짐종국’에서도 전정신경염 증상을 언급한 바 있다. 그는 “세상이 빙글빙글 돌고 아무것도 할 수가 없다”며 “아무것도 못 먹고 누워 있었다. 죽다 살아났다. 누워도 세상이 계속 돈다”고 말했다.전정신경염은 어지럼증을 일으키는 비교적 흔한 질환 중 하나다. 귀에서 받아들인 평형감각 정보를 뇌로 전달하는 전정신경에 이상이 생기면 갑자기 심한 회전성 어지럼증이 나타난다.전정신경염은 특별한 전조 없이 갑자기 주변이 빙빙 도는 극심한 회전성 어지럼증과 구토·보행장애가 함께 나타나는 것이 특징이다. 움직일 때 어지러움이 더 심해지기도 한다.전정신경염의 원인은 명확하게 밝혀지지 않았지만, 바이러스 감염이나 잠복해 있던 바이러스의 재활성화 등이 원인으로 거론된다. 실제로 감기나 독감 등 상기도 감염 이후 갑작스럽게 증상이 나타날 때가 있다.일상생활이 어려울 정도로 심한 증상을 수시간에서 수일간 느끼는 환자도 있다. 증상이 심하다고 움직이지 않으면 회복이 늦어질 수 있어 적절한 시기에 병원을 찾아 재활치료를 받아야 한다.급성기에는 어지럼증과 구토 증상을 완화하는 약물치료를 시행하며, 이후 시선 안정화 및 균형 훈련 등 전정 재활치료를 통해 전정 기능 회복을 돕는다.전문가들은 평소 경험하지 못했던 심한 회전성 어지럼증이 갑자기 발생하면 단순한 피로나 컨디션 문제로 넘기지 말고 정확한 원인을 파악해야 한다고 강조한다.윤예림 기자