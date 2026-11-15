“혓바늘 오래 가네” 방치?…25세女 결국 혀 절제, ‘이 암’이었다 [월드픽]

구내염인 줄 알고 항생제 치료, 호전 없어

첫 발견 2달 만에 3기 구강암 진단

3주 이상 낫지 않는 궤양 주의해야

혀에 생긴 작은 궤양을 단순한 구내염으로 여겼던 20대 여성이 3기 구강암 진단을 받은 사연이 알려졌다. 아이클릭아트 자료사진

구강암. 기사의 이해를 돕기위한 인공지능 생성 이미지

구내염. 기사의 이해를 돕기위한 인공지능 생성 이미지

혀에 생긴 작은 궤양을 단순한 구내염으로 여겼던 20대 여성이 3기 구강암 진단을 받은 사연이 알려졌다.14일(현지시간) 영국 데일리메일에 따르면 영국 버킹엄셔에 거주하는 올리비아 콜렛(25)은 지난해 12월 혀에 작은 상처가 생긴 것을 처음 발견했다.처음에는 대수롭지 않게 여겼지만 약 2주 만에 상처가 심한 궤양으로 발전했다. 통증은 턱과 잇몸까지 퍼졌고 음식을 먹거나 말하는 것조차 어려워졌다.치과를 찾은 그는 치아 농양 등을 의심해 항생제 치료를 받았지만 증상은 나아지지 않았다. 이후 병원 응급실에서도 헤르페스 등 바이러스 감염을 치료하는 데 쓰이는 항바이러스제를 처방받았지만 별다른 효과가 없었다.시간이 지날수록 궤양은 더욱 깊어졌고, 음식을 제대로 먹지 못하면서 체중도 10㎏ 이상 줄었다. 그는 결국 조직검사를 받았고, 올해 2월 혀에 발생한 3기 편평세포암 진단을 받았다.편평세포암은 구강 점막을 비롯한 편평상피세포에서 발생하는 암으로, 구강암에서 흔히 발견되는 유형이다.특히 콜렛은 평소 담배를 피우지 않았고 술도 거의 마시지 않았던 것으로 전해졌다. 검사 결과 인유두종바이러스(HPV)도 확인되지 않았다. 구강암의 대표적인 위험 요인으로 알려진 흡연과 과도한 음주 등과 거리가 있었던 셈이다.그는 암이 혀를 넘어 확산되는 것을 막기 위해 혀 일부를 절제하는 수술을 받았다. 팔뚝에서 채취한 조직을 이용해 혀를 재건하는 수술도 진행했다. 목 주변 림프절도 제거해 암 전이 여부를 확인했다.이후 방사선 치료까지 마친 그는 현재 검사에서 암이 발견되지 않는 상태라는 진단을 받았다. 다만 재발 여부 등을 확인하기 위해 6주 간격으로 추적 검사를 받고 있다.이번 사례가 주목받는 이유는 구강암이 더 이상 고령층이나 흡연자에게만 해당하는 질환이 아니라는 점 때문이다.영국 구강건강재단이 발표한 ‘2024 구강암 현황 보고서’에 따르면 영국에서는 한 해 1만 825건의 구강암이 새롭게 발생했다. 이는 10년 전보다 38%, 20년 전과 비교하면 133% 증가한 수치다.같은 기간 구강암으로 사망한 사람도 3637명에 달했다. 특히 구강암의 53%는 혀와 편도에서 발생하는 것으로 집계됐다.구강암의 주요 위험 요인으로는 흡연과 과도한 음주가 꼽힌다. 두 가지 요인이 함께 작용하면 암 발생 위험이 더욱 커질 수 있다.인유두종바이러스(HPV) 감염 역시 구강 및 구인두암과 관련이 있다. 다만 HPV는 입안 앞쪽의 구강암보다는 편도와 혀 뿌리 등 입 뒤쪽에 발생하는 구인두암과 더 밀접한 관련이 있다.전문가들은 위험 요인이 없더라도 구강암이 발생할 수 있는 만큼 평소 입안의 변화를 주의 깊게 살펴야 한다고 강조한다.구강암의 초기 증상은 일반적인 구내염이나 염증과 비슷해 쉽게 지나치기 쉽다.영국 국민보건서비스(NHS)에 따르면 대표적인 의심 증상은 ▲3주 이상 낫지 않는 입안 궤양 ▲입안이나 입술에 생긴 혹 또는 부종 ▲혀와 구강 점막의 붉거나 흰 반점 ▲지속적인 구강 통증 등이다.이 밖에도 음식을 삼키기 어렵거나 말하는 데 불편함이 생기는 경우, 목이나 턱 주변에 원인을 알 수 없는 혹이 만져지는 경우, 지속적인 인후통과 쉰 목소리, 특별한 이유 없는 체중 감소 등도 주의해야 한다.특히 혀에 생긴 상처가 일반적인 구내염 치료에도 낫지 않거나 점점 커지고 통증이 심해진다면 단순한 염증으로 치부해서는 안 된다.물론 이러한 증상이 나타났다고 반드시 암을 의미하는 것은 아니다. 감염이나 다른 구강 질환으로도 비슷한 증상이 나타날 수 있다. 다만 NHS는 3주 이상 지속되는 구강 궤양이나 원인을 알 수 없는 혹, 붉거나 흰 반점 등이 있다면 의사나 치과의사에게 진료받을 것을 권고하고 있다.구강암은 조기에 발견할수록 치료 선택지가 넓어지고 치료 결과에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 평소 정기적인 치과 검진을 받고 입안에 생긴 상처나 색깔 변화가 오래 지속되는지 살피는 것이 중요하다.이보희 기자