“상간녀 5명 월화수목금 느낌 엄청나” 장나라, 불륜 사건에 ‘경악’

유튜브 채널 ‘테오’ 캡처

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배우 장나라가 극 중 이혼 전문 변호사 역할을 준비하며 접한 실제 불륜 사례에 충격받은 일화를 전했다.지난 17일 공개된 웹예능 ‘살롱드립’에는 SBS 드라마 ‘굿파트너2’ 주연 배우인 장나라와 김혜윤이 등장했다.장나라는 ‘굿파트너’ 작가인 변호사 최유나에 대해 “원래 인스타툰을 연재하고 계셨다. 제가 그걸 이미 보고 있었다”며 “‘굿파트너’ 출연 기사가 나기 전인데 팔로우하려고 생각해 보니까 ‘나 결혼한 지 2년밖에 안 됐네?’ 싶었다. 괜히 오해를 살까봐 출연 기사가 날 때까지 기다렸다”고 말했다.진행자 장도연은 “가까이에서 줄 수 있는 소스가 많지 않나. 작가님께서 이혼 이야기 재미있는 것 많이 알고 계시겠다”고 물었다.이에 장나라는 “‘굿파트너’ 시즌1 때도 의문이 들었다. ‘이거 내 이야기 아니야?’라고 특정 지어지면 어떡하냐고 여쭤봤는데 ‘이렇게 써도 누구인지 특정할 수 없을 만큼 많이 일어나는 일들을 각색했다’고 하시더라”고 답했다.그러면서 “‘이런 일이 특정할 수 없을 정도로 흔하다고?’ 싶었다. 그런 걸 보거나 이런 걸 하면서 ‘왜 이렇게 부지런하지?’라고 생각한다”고 덧붙였다.특히 한 사건에 불륜 상대가 5명이나 등장한 사례를 접하고 놀랐다고 밝혔다.장나라는 “시즌1 때 마지막 사례였는데 상간녀라고 나와서 피고인이 5명이었다. 월화수목금 느낌으로. ‘이게 가능한가?’ 했는데 너무 많더라. 정말 엄청난 정성과 부지런함이라고 생각했다”고 회상했다.이를 들은 장도연은 “주말에는 쉬었네. 주5일제처럼. 어떡하냐. 요지경 세상”이라고 말해 웃음을 안겼다.온라인뉴스부