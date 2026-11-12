잠잘 때 ‘이 증상’ 치료하니 男 ‘정자 운동성’ 좋아졌다 [헬스픽]

수면. 기사의 이해를 돕기 위한 인공지능(AI) 생성 이미지.

폐쇄성 수면 무호흡증. 한국수면학회

폐쇄성 수면 무호흡증을 치료하는 방법 중 하나인 상기도 양압호흡기(CPAP). 123rf

잠잘 때 산소가 부족한 증상에 시달리면 심혈관계뿐만 아니라 생식 능력에도 영향을 미칠 수 있다는 연구 결과가 나왔다.국제 학술지 수면 의학(Sleep Medicine)에 발표된 논문에 따르면 폐쇄성 수면 무호흡증(OSA)은 정자 질 저하와 연관성이 있는 것으로 나타났다.폐쇄성 수면 무호흡증이란 자는 동안 상기도가 반복적으로 막혀 호흡이 멈추는 질환이다. 자면서 코를 골던 사람이 10초 이상 숨이 멈추면서 갑자기 조용해지다가 컥컥거리거나 헐떡이며 숨을 몰아쉬고 다시 코를 고는 증상이 잦으면 수면 무호흡이 의심된다.이런 증상이 나타나면 병원에서 수면다원검사(수면 중 뇌파·호흡·산소포화도 측정)를 통해 폐쇄성 수면 무호흡증 여부를 진단한다.수면 무호흡증을 겪게 되면 호흡이 멈출 때마다 혈중 산소가 떨어졌다 회복되며 활성산소로 인한 세포 손상(산화 스트레스)을 겪게 되고 수면의 질이 떨어지게 된다.특히 약을 써도 혈압이 잘 안 떨어지는 저항성 고혈압, 심장 박동이 불규칙해지는 부정맥, 심부전, 관상동맥질환, 뇌졸중 등 심혈관계 질환의 위험이 커진다.연구진은 가임기(18~50세) 남성 94명을 대상으로 소규모 연구를 진행했다. 94명 중 72명은 폐쇄성 수면 무호흡증을 겪는 환자였고, 22명은 증상이 없는 대조군으로 설정됐다.두 그룹을 비교한 결과 폐쇄성 수면 무호흡증을 겪는 환자 그룹은 대조군보다 정자의 움직임이 둔했다.총 정자 운동성, 전진 운동성(앞으로 헤엄치는 정자 비율), 한번에 나오는 정액량이 모두 유의미하게 낮았다.또 정액에서 염증 신호 물질 수치가 모두 높게 나왔다.반면 혈액 속 염증 수치는 대조군과 비슷하게 나타났다.또 발기 기능 점수는 환자와 대조군 간 유의미한 차이가 관찰되지 않았다.즉 폐쇄성 수면 무호흡증을 겪는 환자 쪽에서 몸 전체가 아닌 생식기관 쪽에서만 문제가 나타났다는 의미다. 특히 발기 기능이 멀쩡해도 정자 상태는 상대적으로 떨어졌다.폐쇄성 수면 무호흡증 환자 중 25명은 이후 마스크로 공기를 불어넣어 기도를 열어주는 ‘지속적 양압호흡기’를 하루 4시간, 주 5일 이상 꾸준히 사용했다.그 결과 치료 1개월 만에 정자의 전진 운동성이 약 40%에서 45%로 향상됐다.다시 정리하면 폐쇄성 수면 무호흡증은 전신 염증이나 발기부전 없이도 정액·정자의 질 저하 및 정액 국소 염증과 연관성이 있는 것으로 나타났다.다만 이번 연구는 여러 한계점이 존재한다고 연구진은 밝혔다.무엇보다 실험 참여자 수가 적으며, 양압호흡기 사용자가 25명으로 시작해 3개월 후 15명, 6개월 후 8명으로 중도 탈락자가 많이 나왔다. 끝까지 사용한 사람들은 정자의 움직임이 가장 낮았을 때보다 높게 유지됐지만 표본 자체가 적었다.또 정자의 움직임은 개선됐지만 정액 속 염증 수치는 뚜렷하게 낮아지지 않았다.게다가 이번에 측정된 정자 지표가 나쁘다고 해서 임신이 어렵다는 뜻은 아니며 이 부분은 명확히 규명되지 않았다.특히 폐쇄성 수면 무호흡증이 정자의 질 저하를 일으킨 것인지 그 인과관계를 입증한 연구가 아니라 둘 사이의 연관성만을 확인한 연구라는 점도 한계다.연구진은 “양압호흡기 치료의 정확한 원리를 규명하고 임신 가능성 향상 효과를 확인하기 위해서는 더 큰 규모의 연구가 필요하다”고 밝혔다.한국수면학회에 따르면 폐쇄성 수면 무호흡증의 치료에는 여러 가지가 있다.가장 흔하게 쓰이는 방법은 위 연구에 나온 것처럼 상기도 양압호흡기를 통한 치료가 있다.또 늘어나거나 커진 연구개, 목젖, 편도 등을 수술해 기도를 넓히는 방법도 있다.잘 때만 사용하는 틀니처럼 생긴 구강 내 기구도 일부 환자에서 치료 효과가 있다.과체중의 경우 체중을 줄이면 수면 중 호흡이 좋아진다. 자기 체중의 약 10%를 줄이면 수면 무호흡-저호흡의 횟수가 반으로 줄어든다.그밖에 금주, 수면제 복용 금지, 옆으로 누워 자는 습관 들이기 등도 병행하면 좋다.무엇보다 전문 의료진을 찾아 정확한 진단과 처방을 받는 것이 중요하다.신진호 기자