치매 부르는 건 ‘뇌’만이 아니다?…근육량 하위 25%의 충격적 경고 [헬스픽]

노인성 질병 이미지. 미국 국립보건원(NIH) 제공

운동과 균형 잡힌 식단으로 건강관리. AI 생성이미지

근육질 남성 자료 이미지. 아이클릭아트

헬스장에서 로잉머신으로 전신운동을 하는 모습. AI 생성이미

치매를 유발하는 주범이 단순히 뇌의 노화나 인지 기능 저하에만 국한되지 않는다는 연구 결과가 나와 충격을 주고 있다. 팔다리에 붙은 근육의 양이 줄어들수록 알츠하이머성 치매에 걸릴 위험이 가파르게 상승한다는 분석이다.17일 인제대 일산백병원에 따르면 인제대 일산백병원 신경과 정수진 교수팀은 2009년부터 2015년까지 국민건강보험공단 건강검진을 받은 60세 이상 성인 약 190만명을 2022년까지 추적 조사했다.그 결과, 사지 골격근량이 하위 25%에 속하는 남성은 나머지 남성보다 알츠하이머성 치매 발생 위험이 34%나 높았고 여성 역시 27% 높은 것으로 나타났다. 뇌 건강뿐만 아니라 신체 근육량이 치매 예방의 핵심 방패라는 사실이 대규모 데이터로 입증된 셈이다.실제 치매 발생률을 살펴보면 근육량 감소가 가져오는 파장은 더욱 명확하다. 근육량이 적은 남성의 알츠하이머성 치매 발생률은 1000인년당(1000명을 1년간 추적했을 때) 11.3명으로, 정상군(5.1명)의 두 배를 훌쩍 뛰어넘었다. 여성의 경우도 근육 부족군이 16.2명으로 정상군(7.0명)보다 월등히 높았다.특히 연구진이 근육량을 더 세밀하게 쪼개 분석한 결과, 근육량이 줄어들수록 알츠하이머 발병 위험은 계단식으로 가파르게 상승했다. 남성과 여성 모두 근육이 적을수록 위험도가 비례해서 커지는 경향이 통계적으로 유의미하게 확인됐다.알츠하이머성 치매뿐만 아니라 뇌혈관 질환이 원인인 혈관성 치매 위험 역시 근육이 적은 남성은 28%, 여성은 23% 높게 나타나 전반적인 뇌혈관 건강에 근육이 지대한 영향을 미치는 것으로 드러났다.이번 연구에서 가장 눈여겨봐야 할 대목은 나이가 아주 고령인 사람보다 오히려 비교적 젊고 만성질환이 적은 이들에서 근육량과 알츠하이머 위험의 연관성이 더욱 뚜렷하게 나타났다는 점이다. 이는 노화로 인한 자연스러운 근육 감소 외에도 평소의 생활습관이나 신체활동 부족 등이 이른 시기부터 뇌 건강에 악영향을 미칠 수 있음을 시사한다.의학계는 근육이 단순한 힘의 원천을 넘어 신체 대사를 조절하는 내분비 기관의 역할을 한다고 본다. 신체활동 감소와 만성 염증, 인슐린 저항성, 미토콘드리아 기능 이상, 그리고 근육에서 분비되는 유익한 물질인 ‘마이오카인’(Myokine)의 변화 등이 근육 감소와 알츠하이머병을 잇는 고리로 지목된다.전문가들은 치매를 예방하려면 뇌를 쓰는 두뇌 활동뿐만 아니라 평소 근육량을 일정하게 유지하는 생활습관이 필수적이라고 입을 모은다.정수진 교수는 “비교적 젊은 시기부터 규칙적인 신체활동과 균형 잡힌 영양 섭취를 통해 근육 건강을 관리하는 것이 중요하다”고 강조했다. 올해 국내 65세 이상 치매 환자 수가 100만명을 넘어설 것으로 추정되는 초고령화 시대, 뱃살은 줄이고 팔다리 근육은 채우는 똑똑한 건강 관리야말로 치매 공포로부터 나를 지키는 가장 확실한 예방 주사인 셈이다.문경근 기자