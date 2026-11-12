“커피에 ‘우유’ 대신 ‘귀리’로 바꿨더니”…살찌고 ‘이것’ 부족 위험, 전문가 경고 [헬스픽]

英 연구진, 식물성 대체식품 289종 분석

유제품→식물성 음료, 요오드 섭취 부족 우려

오트밀크 귀리우유 자료사진. 아이클릭아트

영국 최고법원이 식물성 음료인 ‘오트밀크(귀리 기반 음료)’를 ‘밀크(milk·우유)’로 표기·광고하는 것을 금지하는 판결을 내렸다. 아이클릭아트

우유 대신 소비가 늘고 있는 귀리·아몬드 등 식물성 음료. AI 생성 이미지

최근 우유 대신 귀리·아몬드 우유 등 식물성 음료를 선택하는 사람이 늘고 있는 가운데, 이런 식습관이 요오드 등 필수 영양소 섭취를 줄일 수 있다는 연구 결과가 나왔다.영국 데일리메일은 최근 영국 서리대와 퀸스벨파스트대 공동 연구진이 국제 의학 학술지 ‘랜싯 플래니터리 헬스(The Lancet Planetary Health)’에 발표한 연구를 소개하며, 우유 대신 귀리 우유 등 식물성 음료를 사용하는 식습관이 요오드 섭취 부족으로 이어질 수 있다고 보도했다.연구진은 우유와 치즈, 요구르트 등 유제품을 식물성 대체식품으로 바꿨을 때 요오드와 칼슘, 비타민 B2, 비타민 B12 섭취량이 어떻게 달라지는지 분석했다.분석에는 영국 국민식생활영양조사 자료에 포함된 18개월부터 100세까지 3500여명의 식생활 정보와 영국 시장에서 판매되는 식물성 대체식품 289종의 영양성분 자료가 활용됐다.연구 결과 유제품 섭취량의 20~35%를 식물성 대체식품으로 바꾸는 것만으로도 요오드 섭취 부족 위험이 높아지는 것으로 나타났다.현재 판매되는 제품의 영양 강화 수준을 적용했을 때 14~18세 여성 청소년의 요오드 섭취 부족 비율은 기존 54%에서 65%로 상승했다. 19~49세 여성 역시 32%에서 42%로 높아졌다.유제품을 모두 식물성 대체식품으로 바꾸는 경우에는 요오드 섭취가 부족한 여성 청소년의 비율이 80%까지 올라갔다. 같은 연령대 남성 청소년도 72%에 달했다.연구진이 조사한 식물성 대체식품 289종 가운데 요오드를 첨가한 제품은 12%에 불과했다. 칼슘을 첨가한 제품은 61%, 비타민 B12는 46%, 비타민 B2는 19%였다.식물성 음료가 우유와 비슷한 용도로 소비되더라도 영양성분까지 동일한 것은 아니라는 의미다.요오드는 우리 몸에서 갑상선 호르몬을 만드는 데 필요한 필수 미량영양소다. 갑상선 호르몬은 신체의 에너지 대사와 성장, 발달 등 다양한 생리 기능을 조절한다.요오드가 부족하면 갑상선 호르몬 생산에 문제가 생길 수 있으며, 심한 경우 갑상선 기능 저하증으로 이어질 수 있다.갑상선 기능이 저하되면 만성 피로와 무기력, 체중 증가, 추위를 잘 타는 증상 등이 나타날 수 있다. 다만 이런 증상은 다른 원인으로도 발생할 수 있어 피로나 체중 증가만으로 요오드 부족을 판단해서는 안 된다.특히 요오드는 임신 중 태아의 뇌와 신경계 발달에 중요한 역할을 한다. 임신 중에는 태아의 성장과 발달을 뒷받침하기 위해 요오드 필요량도 증가한다. 어린이와 청소년 역시 성장과 두뇌 발달을 위해 충분한 요오드 섭취가 중요하다.미국 국립보건원(NIH) 산하 식이보충제국(ODS)도 요오드가 갑상선 호르몬의 구성 성분이며 태아와 영아의 뇌·신경계 발달에 필수적이라고 설명한다.그렇다고 귀리 우유나 아몬드 우유 등 식물성 음료를 무조건 피해야 하는 것은 아니다. 핵심은 유제품을 대체하면서 부족해질 수 있는 영양소를 다른 식품을 통해 보충하는 것이다.연구진은 식물성 대체식품에 요오드 등 주요 영양소를 의무적으로 첨가하는 방안도 분석했다. 식물성 대체식품에 영양소를 강화하면 유제품을 대체할 때 발생하는 영양소 섭취 감소를 상당 부분 막을 수 있었다.다만 요오드를 강화한 식물성 대체식품만으로는 여성 청소년의 59%가 여전히 요오드 섭취 부족 상태에 놓이는 것으로 분석됐다. 요오드를 강화한 빵까지 함께 도입하면 이 비율은 37%로 낮아졌다.연구진은 식물성 대체식품과 빵에 요오드를 함께 강화하는 것이 요오드 섭취 부족을 줄이는 가장 효과적인 방안이라고 제안했다.전문가들은 식물성 음료를 선택할 때도 제품에 어떤 영양소가 첨가됐는지 확인할 필요가 있다고 조언한다. 요오드가 첨가되지 않은 제품이라면 달걀과 생선, 해조류 등 다른 식품을 통해 부족한 영양소를 보충할 수 있다.영국 국민보건서비스(NHS)는 우유와 유제품, 달걀, 해산물 등을 요오드의 주요 식품 공급원으로 소개하고 있다.다만 이번 연구는 영국인의 식생활과 현지 판매 제품을 바탕으로 영양소 섭취 변화를 예측한 모델링 연구다. 귀리 우유를 커피에 한두 번 넣어 마시는 것만으로 요오드 결핍이나 갑상선 질환이 발생한다는 의미는 아니다. 개인의 전체 식단과 다른 요오드 공급원의 섭취량을 함께 고려해야 한다.이보희 기자