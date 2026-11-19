女 1000만명 모여 男 뒷조사…남친 사진 올리면 외도·범죄 이력 다 나왔다 [월드픽]

전 세계 250여개 도시서 여성 1000만명 가입

남성 사진 올려 외도·폭력 전력 등 정보 공유

인공지능(AI)으로 생성한 기사 관련 이미지

데이트·커플 자료사진. 아이클릭아트

커플 관련 이미지. 아이클릭아트

바람을 피운 남자친구를 찾아내고 데이트 상대의 과거 행적을 공유하며 여성들의 안전을 지켜온 미국의 유명 페이스북 그룹이 운영을 중단한다. 일부 남성들의 소송과 항의, 페이스북 신고 등이 폐쇄에 영향을 미친 것으로 전해졌다.최근 미 뉴욕포스트는 여성 전용 페이스북 커뮤니티 ‘우리, 같은 남자와 데이트하고 있나요?’(Are We Dating the Same Guy?)가 약 4년 6개월 만에 신규 게시물 접수를 중단했다고 보도했다.2022년 뉴욕에서 처음 만들어진 이 네트워크는 전 세계 250여개 도시에서 1000만명 이상의 여성이 참여하는 대규모 커뮤니티로 성장했다. 여성들이 데이트 상대의 사진을 올리고 다른 회원들에게 바람을 피우거나 폭력적인 성향이 있는지, 주의해야 할 점은 없는지 묻는 방식으로 운영됐다.하지만 커뮤니티가 커지면서 게시물에 등장한 남성들의 반발도 거세졌다. 일부 남성이 허위 사실 유포를 주장하며 법적 대응에 나서거나 페이스북에 그룹을 신고하는 일도 발생했다.운영진은 이 같은 압박이 운영 중단으로 이어졌다고 설명했다. 창립자 파올라 산체스는 최근 운영 종료 방침을 밝히며 구체적인 이유로 ‘지속적인 문제’를 언급했다. 다만 자세한 설명은 추후 공개하겠다고 밝혔다.운영진 코랄린 로츠는 지난달 29일 공지에서 기존 게시물은 계속 검색할 수 있고 댓글도 달 수 있지만, 새 게시물은 더 이상 받지 않는다고 설명했다. 남성들의 신고 등으로 페이스북이 그룹을 삭제하는 사례가 발생한 만큼 기존 게시물을 보존하기 위한 조치라는 것이다.로츠는 네트워크 내 규모가 큰 그룹 두 곳이 수개월간 이어진 공격 끝에 이미 사라졌다고 주장했다. 다만 뉴욕포스트는 해당 주장을 독자적으로 확인하지 못했으며, 신규 게시물 접수를 중단한 그룹이 정확히 몇 곳인지는 파악되지 않았다고 전했다.산체스가 2022년 뉴욕에서 첫 그룹을 만든 계기는 화제가 됐던 한 사건 때문이었다. 당시 뉴욕의 여러 여성이 한 가구회사 디자이너와 데이트한 뒤 같은 남성에게 연락을 끊기는 일을 겪었다고 폭로하면서 온라인상에서 화제를 모았다.이후 한 기혼 남성의 데이트 행각도 여성들의 제보를 통해 알려졌다. 여성들은 서로의 경험을 공유하며 같은 남성과 만났다는 사실을 확인했다.그룹을 통해 남자친구의 외도를 알아낸 사례도 잇따랐다. 2023년 미국 플로리다주에 사는 미칼라 미지아노프스키는 그룹에서 남자친구의 외도 정황을 확인한 뒤 소셜미디어(SNS)에 영상을 올려 화제를 모았다.영상에는 남자친구가 설거지를 하는 동안 자신은 그의 소파에 앉아 와인을 마시는 모습이 담겼다. 남자친구는 여자친구가 자신의 외도 사실을 이미 알게 됐다는 사실을 모르는 상태였다. 해당 영상은 수백만회의 조회수를 기록했다.작가이자 요리사인 알리사 피츠제럴드도 한 차례 데이트한 웨일스 출신 정보기술(IT) 업계 종사자의 과거 행적을 그룹에서 확인했다. 그는 진지한 만남을 위해 적극적으로 데이트하고 있다고 말했지만, 그룹에는 해당 남성이 적어도 12명의 여성과 동시에 만나고 있다는 취지의 글이 올라와 있었다.뉴욕에 사는 35세 여성 크리스는 전 남자친구가 교제 기간 최소 7명의 다른 여성과 관계를 맺은 정황을 알게 됐다. 이 가운데 한 여성과는 친구가 되기도 했다. 그는 “전 남자친구가 내게 준 정신적 고통을 나만 겪은 것이 아니라는 사실을 처음으로 느꼈다”고 말했다.그룹은 단순히 외도 사실을 공유하는 공간을 넘어 여성 대상 범죄를 알리고 피해자를 지원하는 역할도 했다.미국 오리건주에서는 그룹에 공유된 정보가 경찰의 수사에 도움을 줬다. 니컬러스 마이클 도너휴(47)는 강요와 가정폭력 혐의를 인정했으며, 지난 4일 징역 70일과 보호관찰 3년을 선고받았다.그룹 측은 홈페이지를 통해 회원들의 제보가 여러 여성을 성폭행하고 폭행한 혐의로 기소된 육군 소령 조너선 배트의 범죄를 드러내는 데도 기여했다고 밝혔다. 배트는 지난 2025년 징역 53년을 선고받았다.4년 전 그룹에 성폭력 피해 경험을 공유했던 미셸 스미스는 “다른 여성들이 자신의 경험을 나누고, 내가 용기를 내 피해 사실을 알린 것을 격려해주는 등 엄청난 지지를 받았다”고 전했다.그는 “다른 사람이 같은 피해를 겪지 않도록 이 사실을 알리고 싶었을 뿐”이라며 “온라인 데이트가 위험할 수 있는 상황에서 여성들의 안전을 지키는 데 최적의 공간이었는데 문을 닫게 돼 매우 슬프다”고 말했다.반면 그룹에 이름이나 사진이 올라온 남성들은 사생활 침해와 허위 주장 등을 이유로 반발했다.2024년 미국 시카고에 사는 니코 담브로시오는 한 여성이 자신을 ‘지나치게 집착하는 사람’이라고 표현하고 재력을 과시하며 자신의 나쁜 면을 자랑한다는 취지의 글을 올리자 산체스와 메타, 다른 회원 수십명을 상대로 소송을 제기했다.그러나 해당 소송은 2025년 기각됐으며, 항소심에서도 지난 5월 패소했다.하승연 기자