“담배 연기·플라스틱 피하라”…자녀 사춘기 건강 지키는 ‘생애 초기’ 환경 수칙 [헬스픽]

사건과 무관. HBO 드라마 ‘디 아이돌’에서 연달아 담배를 피운 릴리 로즈 뎁. HBO 제공

전자 담배 관련 이미지. EPA 연합뉴스

사진은 편의점 매대에 있는 담배들. 서울신문DB

금연 이미지. 서울신문DB

자녀의 사춘기 비만과 주의력결핍과잉행동장애(ADHD), 심혈관 건강까지 태아기와 어린 시절 노출된 주변 환경에 크게 좌우된다는 국제 공동 연구 결과가 나왔다. 유전적 요인 못지않게 생애 초기의 식습관과 생활 환경 관리가 평생 건강의 기틀을 다진다는 의미다.16일 동아사이언스에 따르면 스페인 바르셀로나 세계보건연구소(ISGlobal)와 프랑스 그르노블알프대, 영국 브래드퍼드 보건연구소 등 국제공동연구팀은 생애 초기 환경 요인 약 200개와 청소년기 건강 지표 사이의 연관성을 종합 분석해 국제학술지 ‘사이언스 어드밴시스’(Science Advances)에 발표했다.연구팀은 유럽의 대규모 소아 코호트 데이터인 ‘인간 생애 초기 환경 노출’(HELIX)에 참여한 어머니와 자녀 586쌍을 추적 관찰했다. 대기오염, 화학물질, 식단, 신체활동, 주거 환경 등 후천적 환경 요인의 총체인 ‘엑스포좀’(Exposome)이 18세 이하 아동·청소년의 정신건강, 호흡기, 심혈관 및 대사 건강, 알레르기 등 11개 지표에 미치는 영향을 다각도로 살폈다.분석 결과, 태아기부터 아동기까지의 생활 습관과 유해 물질 노출 여부가 10대 시절의 신체·정신 건강 성적표와 뚜렷한 연관성을 보였다.가장 경계해야 할 요인은 직·간접 흡연과 생활 속 화학물질이었다. 임신 중 산모가 흡연한 경우 자녀가 아동기(6~11세)와 청소년기(12~18세)에 체질량지수(BMI)가 높아질 가능성이 컸으며, 청소년기 ADHD 증상 발현 위험도 함께 높아졌다.출생 이후 아동기에 간접흡연이나 벤젠, 프탈레이트 등 플라스틱·화학물질에 많이 노출된 아이들 역시 사춘기 비만 위험이 커지는 경향을 보였다.반면 건강한 식단과 쾌적한 도심 환경은 자녀의 건강을 지키는 방패 역할을 했다. 어린 시절 과일을 자주 먹거나 신선한 채소·해산물·과일 위주의 ‘지중해식 식단’을 유지한 아이들은 사춘기 심혈관 및 대사 건강 지표가 양호했다. 연구팀은 어릴 적 식습관이 지질 대사 능력과 면역계 성숙에 긍정적인 영향을 미친다고 설명했다.주거 환경의 의외의 효과도 확인됐다. 임신 중 거주 지역의 주거 밀도가 높고 생활 편의시설이 다양할수록 자녀의 혈압이 낮고 정신건강 상태가 양호한 경향을 보였다. 걷기 좋고 인프라가 잘 갖춰진 도심의 건축 환경이 자연스럽게 신체활동과 사회적 상호작용을 이끌어냈기 때문으로 풀이된다. 이 밖에 임신 중 육류를 과다 섭취한 산모의 자녀는 호흡기와 정신 건강 지표가 상대적으로 낮게 나타났다.연구팀은 “담배 연기와 실내 공기오염, 식단의 질, 도시 건축환경 등은 개인의 노력이나 정책적 개입으로 충분히 개선할 수 있는 영역”이라며 생애 초기 환경 관리의 중요성을 강조했다.다만 이번 연구는 특정 집단을 추적한 관찰 연구인 만큼 환경 요인과 질환 사이의 직접적인 인과관계를 단정할 수는 없으며 연구 대상이 주로 유럽인에 집중돼 있어 향후 다양한 인종과 대규모 집단을 대상으로 한 추가 검증이 필요하다고 덧붙였다.문경근 기자