서인영, 유튜브 잘되고 ‘무제한’ 쇼핑…수천만원 질렀다가

유튜브 ‘서인영’ 캡처

유튜브 ‘서인영’ 캡처

가수 서인영이 결혼을 앞두고 예비 남편과 신혼집 마련 비용을 절반씩 부담했다고 밝혔다. 유튜브 콘텐츠에서는 27분 만에 2800만원 넘게 쇼핑한 뒤 1400만원대 코트를 환불하는 모습도 공개했다.18일 서인영의 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 제작진이 제공한 한도 없는 카드로 쇼핑에 나선 영상이 공개됐다. 서인영에게는 3시간 안에 1000만원 이상을 사용해야 하는 조건이 주어졌다.서울 청담동을 찾은 서인영은 신혼집에 놓을 조명을 고르며 쇼핑을 시작했다. 수천만원대 가구를 둘러본 뒤 300만원대 조명을 살펴보던 그는 “나 통장에 만원 있는데”라고 말해 웃음을 자아냈다.이후 의류 매장에서는 1400만원대 코트를 비롯해 반지와 가방 등을 골랐다. 쇼핑을 시작한 지 불과 27분 만에 결제 금액은 2812만원에 달했다.결혼 준비 과정도 공개했다. 오는 12월 26일 결혼을 앞둔 서인영은 예비 남편과 신혼집 마련 비용을 반씩 부담했다며 “전 재산 싹 긁어” 집을 마련했다고 털어놨다.쇼핑을 마친 뒤에는 아버지에게 고가의 코트를 구입한 사실을 알렸다가 꾸중을 들었다. 서인영은 평소 아버지가 자신의 통장을 관리하고 있으며, 자신은 체크카드를 사용한다고 설명했다.결국 서인영은 가장 비싼 1400만원대 코트를 환불했다.한편 영상 후반부에는 서인영이 병원을 찾아 2000만원을 기부하는 모습도 담겼다. 기부금은 뇌질환을 앓는 소아·청소년 환자의 치료비로 사용될 예정이다.온라인뉴스부