라면은 억울하다…무심코 먹었다가 췌장 수명 깎아먹는 ‘반전 음식’ 정체 [헬스픽]

블루베리 라즈베리 딸기 아보카도 샐러드. 123rf

하복부 통증을 호소하는 여성. 사진은 기사 본문과 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

소셜미디어(SNS)를 중심으로 유제품을 완전히 끊으라는 조언이 나오지만, 전문가들은 요거트 등 유제품의 프로바이오틱스가 염증 억제에 유익하다는 입장이다. 아이클릭아트

감자와 토마토는 1400만 년 전까지만 해도 같은 종류의 식물이었다는 연구 결과가 나왔다. 900만 년 전 감자는 지금처럼 덩이줄기를 형성해 척박한 환경에서도 잘 자라는 식물로 진화했다고 연구팀은 밝혔다. 언스플래쉬 제공

건강을 위해, 혹은 가벼운 한 끼를 위해 무심코 식탁에 올리던 음식들이 알고 보니 췌장을 쉼 없이 괴롭히는 주범일 수 있다는 전문가의 경고가 나왔다. 흔히 건강식이나 다이어트식으로 오해받는 식품들이 라면보다 오히려 췌장에 더 큰 부담을 줄 수 있다는 지적이다.16일 의료계에 따르면 헬스케어 스타트업 랜식의 양혁용 대표는 최근 유튜브 채널 ‘지식의 맛’을 통해 “무심코 먹다가 라면보다 더 빠르게 췌장을 망가뜨릴 수 있는 의외의 음식 다섯 가지가 있다”며 가공 요구르트, 탄산음료, 잡채, 김밥, 아보카도를 지목했다.췌장은 혈당을 조절하는 인슐린과 음식물의 소화를 돕는 소화효소를 분비하는 핵심 기관이다. 하지만 췌장에 이상이 생겨도 초기에는 뚜렷한 증상이 나타나지 않아 ‘침묵의 장기’로 불린다.실제로 보건복지부와 중앙암등록본부가 발표한 2023년 국가암등록통계에 따르면 2019~2023년 진단받은 전체 암 환자의 5년 상대생존율은 73.7%에 달했지만 췌장암은 17.0%에 그쳤다. 특히 췌장암 환자의 48.5%는 암이 다른 장기로 전이된 상태에서 발견됐으며 이들의 5년 생존율은 단 2.4%에 불과하다.여기에 한국인은 서양인에 비해 췌장 용적이 작고 내부 지방 함량이 높은 경향이 있어 인슐린 분비 능력과 혈당 조절 측면에서 구조적으로 더 취약할 수 있다는 연구 결과도 있다. 평소 식습관 관리가 무엇보다 중요한 이유다.1. 가공 요구르트장 건강을 위해 매일 챙겨 먹는 요구르트 중 일부 시판 제품에는 상당량의 당류와 지방이 포함돼 있다. ‘건강식’이라는 믿음 때문에 과다 섭취하기 쉽지만, 당분 폭탄이 될 수 있어 영양성분표를 꼼꼼히 확인하고 첨가당이 없는 제품을 골라야 한다.2. 설탕 첨가 탄산음료액상 형태의 당분은 체내에 매우 빠르게 흡수돼 혈당을 치솟게 만들고 인슐린을 분비하는 췌장에 과부하를 건다. 영국 의학저널(BMJ)에 실린 연구에 따르면 가당 음료 섭취가 늘어날수록 제2형 당뇨병 발생 위험이 뚜렷하게 증가하는 것으로 나타났다.3. 잡채명절이나 잔치상에 빠지지 않는 잡채는 전분으로 만든 당면에 다량의 기름이 더해져 탄수화물과 지방을 한꺼번에 섭취하기 쉬운 메뉴다. 짧은 시간에 급격한 혈당 상승을 유발해 췌장을 지치게 만든다.4. 김밥바쁜 아침 간편식으로 즐겨 찾는 김밥 역시 방심은 금물이다. 흰쌀밥의 비중이 높고, 단무지나 우엉 등 설탕으로 양념한 재료가 포함돼 있어 생각보다 많은 양의 탄수화물을 단시간에 섭취하게 된다.5. 아보카도‘슈퍼푸드’로 불리는 아보카도는 불포화지방산이 풍부해 건강에 유익하지만, 본질적으로 지방과 열량이 매우 높다. 특히 췌장 질환으로 인해 지방 소화에 어려움을 겪는 이들이라면 섭취량을 조절할 필요가 있다.전문가들은 췌장 건강을 지키기 위해 과도한 음주와 흡연을 멀리하고 적정 체중을 유지해야 한다고 조언한다. 식단 구성 시에는 마늘, 토마토 등의 채소류와 오메가3 지방산이 풍부한 고등어 등을 활용하는 것이 좋다.다만 췌장 이상을 알리는 신체 신호를 놓치지 않는 것이 가장 중요하다. 중년 이후 갑자기 당뇨병이 발생하거나 기존의 혈당 수치가 뚜렷한 이유 없이 악화되는 경우, 명치에서 등으로 이어지는 통증, 원인 모를 체중 감소와 황달 등이 나타난다면 즉시 정밀 검사를 받아봐야 한다.문경근 기자