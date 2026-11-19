[단독] 정부, ‘특혜 채용 의혹’ 한우자조금 현장조사 착수… 농가는 “동반 사퇴” 요구

민경천 한우자조금관리위원회 위원장 사진- 한우자조금관리위원회 위원장

17일 대구 경북 지역 한우 농가들이 안동시 농민회 사무실앞에서 기자회견을 갖고 있다. 사진 - 안동 MBC 뉴스 캡처

지난 13일 본지의 ‘[단독] 내 딸엔 ‘100점’, 경쟁자엔 ‘호통…’ 보도 이후, 주무부처인 농림축산식품부가 한우자조금관리위원회에 대한 전격적인 현장 조사에 착수했다. 이와 함께 대구·경북 지역 한우농가들이 기자회견을 열고 위원장직 및 전국한우협회장직의 동반 사퇴를 촉구하는 등 안팎의 사퇴 요구가 거세지고 있다.19일 본지 취재를 종합하면 농식품부 관련 부서는 이날 한우자조금관리위원회 사무국에 대한 현장 조사에 돌입했다. 당초 농식품부는 오는 24일 예정된 대의원 대회 이후로 조사를 미루는 방안을 검토했으나 사안의 심각성을 고려해 조사 일정을 앞당긴 것으로 파악됐다.농식품부 관계자는 본지와의 통화에서 “정부 예산과 농가 거출금이 투입되어 인력이 운영되는 만큼 채용 등 인사 업무에 대해서도 정부의 지도·감독 권한이 미친다는 법률 검토를 마쳤다”며 “19일부터 현장에 직접 나가 채용 관련 의혹 전반과 내부 인사 규정을 면밀히 조사할 계획”이라고 밝혔다. 주무부처는 이번 조사에서 위법 사항이나 절차적 하자가 적발될 경우 행정 조치 및 제도 개선을 요구할 방침이다.주무부처의 직접 조사가 시작된 가운데 현장 농가들의 사퇴 촉구 행동도 가시화되고 있다. 민 위원장이 자신의 딸이 지원한 면접에 직접 심사위원으로 참여해 만점을 준 사실이 알려지면서 지역 농가들이 집단 행동에 나선 것이다.17일 대구·경북 지역 한우 농가들은 안동시 농민회 사무실 앞에서 기자회견을 열고 민경천 위원장의 자녀 채용 특혜 의혹을 규탄했다. 이들은 사룟값 폭등과 솟값 하락으로 농가의 경영난이 가중되는 상황에서 공공기금 성격인 자조금의 채용 공정성이 훼손된 점을 강하게 비판했다.특히 농가들은 민 위원장에게 한우자조금관리위원장직뿐만 아니라 현재 겸임하고 있는 ‘전국한우협회장직’에서도 즉각 물러날 것을 촉구했다. 채용 공정성 논란을 빚은 당사자가 한우 산업을 대표하는 단체의 수장직을 유지하는 것은 부적절하다는 주장이다.농식품부의 고강도 현장조사와 지역 농가들의 사퇴 촉구 시위가 맞물리면서 업계의 이목은 오는 24일 열리는 대의원 총회로 쏠리고 있다. 한우자조금은 24일 내년도 예산안 의결 등을 위한 정기 대의원 총회를 개최할 예정이다.전국의 대의원과 농가 관계자들이 모이는 이 자리에서 일부 대의원들을 중심으로 민 위원장에 대한 ‘해임 요구안’이 긴급 안건으로 발의될 가능성도 제기되고 있다. 총회 현장에서 대의원들의 불신임 결의가 이뤄질 경우 위원장에 대한 사퇴 압박은 한층 거세질 전망이다.정연호 기자