리트 만점자, 심정지 상태로 발견…수능도 부정행위 가능성에 “시험지 보관” 방침(종합)

공개검증 불참 후 광진→송파→강동 행적

천호동 인근 모텔서 심정지 상태로 발견

리트 외 두 차례 수능도 부정행위 의심

한 총리 “작년 수능시험지 보관 유지” 지시

법학적성시험(LEET·리트) 만점자로 부정행위 의혹이 제기된 이모(32)씨.

‘리트 만점’ 이진우씨, 모텔서 심정지 상태로 발견

법학적성시험(LEET) 만점자 이모(32)씨가 19일 서울 강동구 한 숙박업소에서 심정지 상태로 발견됐다. 소방대원들이 숙박업소로 들어가고 있다. 2026.11.19 연합뉴스

리트 만점자 이진우 씨 실종, 출동한 경찰

부정행위 의혹을 받는 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이모(32)씨에 대한 실종 신고가 접수된 19일 서울 송파구 성내천 인근에서 경찰이 수색작업을 하고 있다. 2026.11.19. 뉴시스

법학적성시험(LEET·리트) 만점자로 부정행위 의혹이 제기된 이모(32)씨가 대학수학능력시험(수능) 국어 문제풀이 공개 검증에 나오지 않고 연락이 두절된 이후 서울 강동구 천호역 인근에서 심정지 상태로 발견됐다.19일 경찰과 소방 당국 등에 따르면 이씨는 이날 오후 1시 12분쯤 서울 강동구 천호역 인근 한 숙박업소에서 심정지 상태로 경찰에 발견됐다.앞서 이날 오전 8시 40분까지 서울 강남구의 한 스튜디오에 나와 수능 국어 영역 문제풀이 생중계를 통해 부정행위 의혹 공개 검증에 나서겠다던 이씨는 현장에 나타나지 않아 신변 안전 우려가 제기됐다.오전 8시 44분쯤 이씨의 신변 안전이 우려된다는 신고가 소방 당국에 접수됐고, 경찰은 이씨의 행적을 추적했다.경찰은 관악구 신림동의 자택에서 이틀 전 나온 것으로 전해진 이씨가 광진구의 한 숙박업소에 머물다 송파구 서울아산병원 인근을 거쳐 강동구로 이동한 정황을 파악하고 수색을 벌여왔다.그가 묵었던 광진구 숙박업소에서 다용도 로프가 담긴 봉지와 폐기물 등이 발견되자 경찰은 인근 아차산 일대를 우선 수색했다.이후 이씨가 택시를 타고 송파구로 이동한 정황을 포착했으나 이씨의 휴대전화 사용 내역이 천호동 일대 숙박업소에서 확인됨에 따라 수색 위치가 변경됐다.이씨의 소재가 확인된 숙박업소 앞에서 소방 당국이 에어매트를 설치하는 등 구조를 준비하던 중 이씨가 심정지 상태로 발견됐고, 결국 에어매트 및 구급차 등은 현장에서 철수했다.경찰은 “사망으로 최종 판정 시 감식 등을 통해 사망 경위 등을 확인할 예정”이라고 밝혔다.이씨는 2027학년도 리트에서 만점을 받아 일약 세간의 주목을 받았다.특히 그가 과거 수능에서 낮은 성적을 기록하다가 점차 뛰어난 성적을 냈고, 서울대 재학 중이라는 사실이 알려지면서 화제를 모았다.그는 2013년 수능에서 전 영역 6~8등급의 낮은 성적, 2018년 수능에서는 국어 영역 7등급을 받았다고 밝힌 바 있다.그러나 사업 실패를 겪은 뒤 3주간 도보 전국일주 도중 스마트폰을 잃어버린 채 수십㎞를 걸으며 아날로그 환경에 처한 뒤 인지적인 변화를 겪었다고 주장했다.이후 2024학년도 수능에서 고려대 정치외교학과에 합격했고, 2026학년도 수능에서는 전 과목 1등급을 달성해 서울대 치대에 입학했다.이후 자신의 성적 상승 비결을 담은 책 ‘브레인 악셀’을 출판하고 여러 유튜브 채널과 인터뷰에 나서기도 했다.그러나 올해 세무사 시험에서 수석 합격한 한모씨의 인공지능(AI) 부정행위 의혹이 제기되면서 논란은 이씨에게로도 번졌다.그는 부정행위 의혹을 일축하며 올해 수능일 국어영역 문제풀이 실시간 생중계로 실력을 공개 검증받겠다고 공언했으나 이날 검증 현장에 나타나지 않았다.전날 법무법인 민의 방민우 변호사와 법률사무소 이유의 박은선 변호사 등이 이씨에 대해 업무방해 등 혐의 고발장을 내면서 경찰 수사 대상에 오르기도 했다.경찰은 고발장 접수 몇 시간 만에 사건을 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사팀에 배당하고 수사에 착수했다.이씨의 부정행위가 사실이었을 가능성이 커진 가운데 리트뿐만 아니라 그가 갑자기 좋은 성적을 기록했던 과거 수능 시험으로도 부정행위 의혹이 번졌다.이에 한성숙 국무총리는 지난해 수능 시험지의 보관 상태를 유지하라고 긴급 지시했다.올해뿐만 아니라 지난해 수능에서 부정행위 의심 행위가 제기될 경우 그에 대한 자료를 확보하기 위한 차원인 셈이다.수능 문답지는 원칙적으로 시험장학교에서 1년간 보관한 뒤 폐기하며, 정확한 폐기 날짜는 학교가 결정한다.신진호 기자