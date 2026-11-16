“하루 1시간 잔다”던 리센느 미나미, 안타까운 근황…잠 부족하면 벌어지는 일 [라이프]

그룹 리센느 미나미가 3일 오후 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 네 번째 미니앨범 ‘펄스(PULSE)’ 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.11.3 연합뉴스

수면 자료사진. 아이클릭아트

걸그룹 리센느 멤버 미나미가 건강상 이유로 예정된 스케줄에 불참하면서 아이돌 가수들의 수면 부족 문제가 다시 도마 위에 올랐다.소속사 더뮤즈엔터테인먼트는 15일 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 “미나미가 갑작스러운 컨디션 난조 증상을 보여 금일 스케줄에 참석하지 못하게 됐다”고 밝혔다. 이어 “팬 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 양해 부탁드리며, 미나미가 다시 건강하게 만날 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”고 덧붙였다.미나미의 스케줄 불참 소식에 온라인에선 최근 그가 팬들에게 털어놓은 고충이 재조명되고 있다. 미나미는 지난 12일 팬 소통 플랫폼에서 “멤버들도 티를 안 내고 있지만 매일 잠도 거의 많아야 1시간 잔다”며 “녹화 끝나고 쉬는 게 아니라 또 촬영하고 연습도 하러 간다”고 밝혔다.2024년 데뷔한 리센느는 올 초 ‘거제 밈’ ‘야호’ 등으로 주목받으며 ‘중소돌의 기적’으로 불렸다. 최근 공개한 네 번째 미니 앨범 ‘펄스’(PULSE)의 타이틀 곡 ‘위드’(With)는 국내 최대 음원 플랫폼에서 1위에 올랐다. 리센느는 지난 15일 서울 고척스카이돔에서 열린 ‘2026 멜론뮤직어워드(MMA)’에서도 3관왕을 안았다.아이돌 그룹의 수면 부족은 과거 조사에서도 드러났다. 한국콘텐츠진흥원이 2024년 2월 발간한 ‘2023 대중 문화예술 산업 실태조사 결과보고서’에 따르면 현업 가수들은 각종 지역 축제와 대학 행사가 몰리는 봄과 가을을 가장 바쁜 시기로 꼽았다. 가수들은 이 시기에 하루 2~3개 정도의 행사 스케줄을 소화하느라 수면 시간은 2~3시간 정도에 그치는 것으로 드러났다.‘수면 부족은’ 한국인들에게 흔한 문제다. 시몬스와 대한수면학회가 발간한 ‘2026 대한민국 수면건강 리포트’에 따르면 우리나라 성인 10명 중 7명은 하루 수면 시간이 ‘7시간 미만’이었다. 이는 의료계에서 권장하는 성인 최소 수면 시간인 7시간에 미치지 못하는 수치다.시간별로 보면 하루 평균 ‘6시간 이상 7시간 미만’을 자는 경우가 38.5%로 가장 많았다. ▲5시간 이상 6시간 미만(25.0%), ▲7시간 이상 8시간 미만(24.5%) 등이 뒤를 이었다.성인 중 절반 가까이는 ‘자정 이후(45.5%)’ 취침했는데, 부족한 수면은 주중 낮잠(61.8%)이나 주말 몰아자기(67.9%)로 보충하고 있었다.잠은 사람이 살아가는 데 가장 기본적이면서 중요한 기능을 하는 시간이다.보건복지부 국립정신건강센터에 따르면 잠을 자는 동안 낮 동안 소모되고 손상된 신체 및 근육의 기능이 회복된다. 이를 통해 피로에서 회복할 뿐 아니라 뇌, 심혈관, 위장관, 호흡, 면역, 내분비, 대사, 성 기능 등의 생체 기능을 안정적인 상태로 유지할 수 있게 된다.잠은 학습과 기억, 감정 조절 기능에도 매우 중요하다. 낮에 학습한 정보가 자는 동안 재정리되어 중요한 것들만 장기 기억으로 전환된다. 새로운 정보를 학습할 수 있도록 신경세포 기능도 회복된다.수면 부족이 장기간 이어질 경우 고혈압이나 당뇨병, 치매, 비만 등 각종 질병에 걸릴 확률이 높아진다. 뿐만 아니라 면역력을 떨어뜨려 감기와 같은 감염성 질환에 취약해지기 쉽고, 예방 접종의 효과도 떨어질 수 있다.최소 수면 시간은 ‘다음 날 자신이 피곤하지 않은 상태’로 일상적 활동을 할 수 있게 해야 한다. 개인에 따라 최소 수면 시간은 다르지만 평균적으로 성인은 7-8시간, 아동 청소년은 9-10시간의 수면 시간이 필요하다.대한수면학회도 일상생활 유지를 위해 하루 6~8시간 정도의 수면 시간을 권고하고 있다. 잠이 부족한 경우 낮 동안 잠시 낮잠을 자는 것도 도움이 되나, 오랜 시간 동안 낮잠을 자면 생활 리듬이 깨질 수 있으니, 낮잠은 30분 이내로 제한하는 것이 좋다.김민지 기자