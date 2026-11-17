김수용 의식 잃고 쓰러져 생사 고비였는데… ‘신속 응급처치’ 김숙·임형준, 추미애 표창장 받았다

배우 임형준과 코미디언 김숙. 김숙 인스타그램 캡처

임형준 인스타그램 캡처

김수용이 11월 14일 경기 가평군에서 진행된 유튜브 콘텐츠 촬영장에서 갑작스럽게 의식을 잃고 쓰러졌던 일에 대해 말하고 있다. MBN 예능 ‘알토란’ 방송화면 캡처

코미디언 김수용(60)이 유튜브 콘텐츠 촬영 도중 갑자기 의식을 잃고 심정지 상태에 빠졌던 일과 관련해 코미디언 김숙(51)과 배우 임형준(52)이 최근 도지사 표창을 받은 것으로 전해졌다.임형준은 지난 15일 자신의 인스타그램에 “초등학교 때 이후로 처음 받아보는 표창장. 부끄럽지만 자랑 좀 할게요”라는 글과 함께 표창장 인증샷을 올렸다.공개된 사진에는 경기도 로고가 새겨진 금색 메달과 함께 ‘경기도지사 추미애’ 명의의 표창장이 담겼다.표창장에는 ‘귀하께서는 2025년 11월 14일 심장정지 환자를 신속하게 응급처치하여 소중한 생명을 구하는 데 기여한 공이 크므로 이에 표창합니다’라는 내용이 적혀 있었다.연예매체 스타뉴스에 따르면 표창장 수여일인 지난달 7일 김숙과 김숙의 매니저 역시 같은 이유로 경기지사 표창장을 받았다.세 사람이 표창장을 받은 것은 김수용이 촬영 도중 쓰러진 지 약 1년 만이다.앞서 김수용은 지난해 11월 14일 경기 가평군에서 진행된 유튜브 콘텐츠 촬영장에서 갑작스럽게 의식을 잃고 쓰러져 응급실로 긴급 이송됐다. 그는 당시 약 20분간 심정지 상태에 빠진 것으로 전해졌다.당시 현장에 있던 임형준은 구급대가 도착하기 전까지 김숙의 매니저와 번갈아 심폐소생술(CPR)을 실시했고, 김숙 역시 119 신고와 기도 확보 등 초동 조치에 힘을 보태며 골든타임을 지켜낸 것으로 알려졌다.구급대가 도착한 뒤에도 김수용은 한동안 의식을 회복하지 못했고, 여러 차례 심장에 전기 충격을 가해야 할 만큼 위급한 상황이었던 것으로 전해졌다.이후 병원에서 급성심근경색 진단을 받은 김수용은 혈관 확장 수술을 성공적으로 마쳤다.김수용은 지난달 25일 방송된 MBN 예능 ‘알토란’에 출연해 급성심근경색으로 쓰러진 당시를 돌아봤다.그는 “가평에서 김숙과 유튜브 촬영을 하려는데 당일 아침 가슴이 너무 아팠다. 그렇다고 죽을 듯이 아픈 건 아니라 그냥 근육통이라 생각하고 아내에게 파스를 붙여 달라고 했다”면서 “그렇게 촬영장으로 향하는데 그날따라 졸음이 밀려와서 갓길에서 잠시 눈을 붙였다”고 회상했다.이어 “촬영장에 도착한 뒤에는 속이 너무 답답해서 잠시 누워 휴식을 취했다. 그 모습을 본 김숙이 단호하게 촬영을 접고 병원으로 보냈다”며 “근처 병원에서 심전도 촬영을 하는데 내가 아는 척을 한 거다. 얼마 전에 역류성 식도염에 걸렸다고. 그럼에도 의사는 큰 병원에 가보라고 했지만, 스케줄 중이니까 다음에 가기로 했다”고 설명했다.생사의 고비는 김수용이 촬영장에 복귀한 직후 벌어졌다.촬영장으로 복귀해 임형준과 마주했다는 김수용은 “임형준이 내게 ‘병원 갔다 오셨나’고 물은 것이 내 마지막 기억”이라며 “내가 가슴을 움켜쥐고 쓰러지니까 임형준은 장난을 치는 줄 알았다더라. 김숙이 ‘아니야. 저렇게 연기 못해’하고 바로 119에 신고를 하고 두 사람이 번갈아가며 심폐소생술을 해줬다”고 당시의 심각했던 분위기를 전했다.그는 “이미 심정지가 와서 제세동기 충격만 5번을 줬다. 심정지 시간만 20분이었다”며 “보통 이 상태에서 깨어나면 말을 어눌하게 한다든지 후유증이 오기 마련인데 나는 멀쩡히 깨어나서 모두가 놀랐다고 한다. 심폐소생술 덕분이다. 주위 사람들이 나를 살린 것”이라며 감사 인사를 전했다.이정수 기자