고물가에 시위 잇따르는데…“여성들 건강 안 좋아져” “임신 7개월에 유산” 분노, 무슨 일 [월드픽]

프랑스서 고물가 등에 항의하는 시위 잇따라

경찰 최루가스 사용 증가에 여성들 “건강 위협”

시민단체들 “사용 중단하고 보건 영향 조사해야”

프랑스 노동조합들이 공공 부문 임금 인상과 생활비 문제 등을 이유로 제안한 새로운 전국 파업 및 시위의 일환으로 낭트에서 시위가 진행되는 가운데, 시위대가 프랑스 경찰과의 충돌 속에서 최루탄을 발사하고 있다. 2026.11.17 로이터 연합뉴스

프랑스 노동조합들이 공공 부문 임금 인상과 생활비 문제 등을 이유로 제안한 전국적인 파업 및 시위의 일환으로, 낭트에서 열린 시위 중 시위대와의 충돌 속에 최루가스가 퍼지는 가운데 프랑스 진압 경찰이 대기하고 있다. 2026.11.17 로이터 연합뉴스

2026년 11월 14일 프랑스 남서부 보르도에서 생활비 상승과 불평등에 반대하는 전국적인 시위의 일환으로, 노란 조끼 운동과 노동조합, 고등학생 및 대학생들이 주최한 시위가 열렸다. AFP 연합뉴스

프랑스에서 열악한 교육 여건과 고물가 등에 항의하는 시위가 잇따르면서 경찰의 최루가스 사용이 늘어난 가운데, 최루가스 노출이 여성 건강에 미치는 악영향을 우려하는 목소리가 커지고 있다.18일(현지시간) 일간 르몽드 등에 따르면 시민단체 ‘라크리모 드 상’(Lacrymos De Sang·피의 최루가스)은 전날 프랑스 의회에 여성 약 1만명의 경험담을 담은 보고서를 제출했다.해당 보고서는 최루가스가 인체에 미치는 영향을 과학적으로 규명한 연구가 아니라, 지난달 프랑스에서 시위가 격화하는 과정에서 최루가스에 노출된 여성들의 경험을 수집한 것이다.응답자들은 최루가스에 노출된 뒤 생리 불순과 과다 출혈, 자궁 및 난소 통증 등 여성 건강과 관련한 이상 증상을 겪었다고 호소했다.특히 설문에 응답한 임신부 53명 가운데 최루가스에 노출됐다고 답한 여성은 47명이었다. 이 중 15명(32%)은 이후 유산했다고 밝혔다. 르몽드는 이 비율이 일반적인 임신부의 유산율보다 2배가량 높다고 전했다.보고서에는 구체적인 피해 사례도 담겼다. 에밀리(가명)는 “반려견을 데리고 산책하던 중 얼굴에 몇 분 동안 최루가스를 맞았다”며 “심한 구토와 전신 출혈을 겪었고 임신 7개월에 아이를 잃었다”고 토로했다.마에바(가명)는 “평소보다 10배는 심한 생리통을 겪었다”며 “생리가 끝난 지 이틀 만에 극심한 통증과 함께 다시 출혈이 시작됐다”고 주장했다.라크리모 드 상 설립자 에바뤼나 톨랑스는 “예방 차원에서 법 집행기관의 최루가스 사용을 중단하고, 현재 크게 부족한 관련 연구를 진행해야 한다”고 정부에 촉구했다.이번 증언을 계기로 최루탄의 생식 건강 및 인체 전반에 미치는 영향을 독립적으로 조사해야 한다는 요구도 커질 전망이다.앞서 소비자단체 소비거주생활환경(CLCV)도 지난 10일 식품환경보건안전청(ANSES)에 최루가스가 인체 건강, 특히 임신부와 아동의 발달에 미치는 영향을 독립적으로 조사해 달라고 요청했다.이달 초에는 차기 대선 주자로 거론되는 마린 통들리에 녹색당 대표도 최루가스가 건강에 미치는 영향을 규명하기 위한 연구가 필요하다고 촉구했다.다만 한 현지 매체는 최루탄 노출과 생리 이상, 유산 사이의 인과관계가 확인된 것은 아닌 만큼 추가적인 과학적 연구가 필요하다고 말했다.하승연 기자