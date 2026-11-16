“한 달 만에 13㎏ 감량” 비만 주사도 없었다…강미나 “3주간 ‘이것’만 마셔”[헬스픽]

과거 드라마 캐스팅 후 3주간 사실상 단식

급격한 감량, 근육·수분 손실에 담석 위험까지

강미나의 다이어트 전후 모습. Mnet·인스타그램 캡처

배우 강미나가 데뷔 초 한 달 만에 13㎏을 감량했던 극단적인 다이어트 경험을 공개했다. MBN 예능 프로그램 ‘디스이즈 현무로드’ 캡처

MBC ‘20세기 소년소녀’ 스틸

강미나 인스타그램 캡처

그룹 아이오아이(I.O.I)·구구단 출신 배우 강미나(27)가 데뷔 초 한 달 만에 13㎏을 감량했던 극단적인 다이어트 경험을 공개했다.강미나는 지난 15일 방송된 MBN 예능 프로그램 ‘디스이즈 현무로드’에서 방송인 전현무, 배우 이준과 일본 오카야마현 구라시키를 여행하며 과거 다이어트 경험을 이야기했다.이날 전현무가 과거 강미나의 다이어트 선언 인터뷰를 기억한다고 말하자 강미나는 “그때 이후로 한 달 만에 13㎏을 뺐다”고 밝혔다.그가 급격하게 체중을 줄인 데에는 연기자로서 첫 작품에 대한 부담이 컸다. 2017년 MBC 드라마 ‘20세기 소년소녀’에서 배우 한예슬의 아역을 맡았던 강미나는 “18세에 배우로 데뷔했는데, 첫 역할로 한예슬 선배님의 아역을 맡아 부담이 너무 컸다”고 회상했다.이어 “실제 보이는 것보다 더 빼야 화면에는 예쁘게 나오기 때문에 무조건 살을 빼야 한다고 생각했다”고 말했다.감량 방법은 극단적이었다. 강미나는 “3주 내내 탄산수와 클렌즈 워터만 마시며 그냥 굶었다”며 “한 달 만에 급하게 빼느라 건강하지 않게 감량했다”고 털어놨다.이를 들은 이준도 “나도 겉만 멀쩡했던 것 같다”며 과거 아이돌 활동 당시 체중 관리 경험을 언급했다.강미나는 앞서도 자신의 다이어트 경험이 무분별하게 따라 할 대상이 돼서는 안 된다는 점을 강조한 바 있다. 라이브 방송에서 탄산수 다이어트 경험을 공개한 것은 이를 권장하려는 목적이 아니라 위험성을 알리기 위한 취지라고 설명했으며, 마른 몸만이 아름다움의 기준은 아니라는 뜻도 전했다.단기간에 체중이 급격히 감소했다고 해서 빠진 체중이 모두 체지방인 것은 아니다. 음식 섭취를 극단적으로 제한하면 지방과 함께 체내 수분, 근육량까지 줄어들 수 있다.미국 국립의학도서관의 건강정보 서비스 메드라인플러스는 일주일에 1㎏ 이상 체중을 줄이는 급속 감량 식단의 경우 근육과 수분, 골밀도 손실을 유발할 수 있다고 경고한다.특히 탄수화물 섭취를 크게 줄이면 체내 글리코겐 저장량이 감소하면서 이에 결합된 수분도 함께 빠져 초기 체중이 빠르게 줄어들 수 있다. 그러나 이는 체지방이 그만큼 감소했다는 의미가 아니다.근육량이 줄면 신체 기능과 체력에도 영향을 줄 수 있다. 피로감과 무기력감이 심해지고 일상적인 활동조차 버겁게 느껴질 수 있다.극단적인 절식은 체중 감량 이후에도 문제를 남길 수 있다. 체중이 감소하면 몸이 사용하는 에너지 자체가 줄어들기 때문이다.미국 국립당뇨병·소화기·신장질환연구소(NIDDK)는 체중 감량 과정에서 신진대사가 느려지고, 줄어든 체중을 유지하는 데 필요한 열량도 감소한다고 설명한다.여기에 식욕을 조절하는 호르몬에도 변화가 생긴다. 체중이 감소하면 포만감을 높이는 렙틴 등의 호르몬이 줄고, 식욕을 촉진하는 그렐린은 증가하는 등 신체가 다시 체중을 늘리려는 방향으로 반응할 수 있다.실제로 NIDDK가 소개한 연구에서도 체중 감량에 따라 식욕이 증가해 섭취 열량이 늘어나는 현상이 확인됐다.결국 굶어서 체중을 줄인 뒤 이전 식습관으로 돌아가면 소비 열량은 감소한 상태에서 식욕은 커져 체중이 다시 늘기 쉬워진다. 급격한 감량을 반복하는 이른바 ‘요요 현상’을 단순히 의지 부족으로만 볼 수 없는 이유다.급격한 체중 감량은 담석 발생 위험도 높일 수 있다.NIDDK에 따르면 장기간 음식을 먹지 않거나 체중을 지나치게 빨리 줄이면 간에서 담즙으로 배출되는 콜레스테롤이 증가할 수 있다. 담낭이 제대로 비워지지 않는 현상도 나타나면서 담즙 성분이 굳어 담석이 생길 가능성이 커진다.담석은 증상이 없는 경우도 있지만 담관을 막으면 오른쪽 윗배나 명치 부위에 심한 통증을 일으킬 수 있다. 메스꺼움과 구토가 동반되기도 하며, 염증이 발생하면 담낭염이나 췌장염 등으로 이어질 수 있다.특히 체중을 급격히 줄였다가 다시 늘리는 과정을 반복하는 것도 담석 위험을 높이는 요인으로 꼽힌다.미국 국립의학도서관은 일주일에 0.5~1㎏을 초과해 체중을 줄이는 방식은 대부분의 사람에게 안전하지 않을 수 있다고 설명한다. 영국 국민보건서비스(NHS) 역시 일반적인 체중 감량 목표로 일주일에 0.5~1㎏ 정도를 권고하며, 갑작스러운 감량을 위한 식단은 피하라고 조언한다.강미나가 공개한 한 달 13㎏ 감량은 단순 계산으로 일주일에 약 3.25㎏씩 줄인 셈이다. 일반적인 권고 감량 속도를 크게 웃도는 수준이다.비만 등으로 의학적 필요가 있는 경우 의료진의 판단에 따라 초저열량 식단을 시행하기도 한다. 다만 이 역시 영양 상태와 건강 상태를 살피면서 전문가의 감독 아래 진행해야 한다.이보희 기자