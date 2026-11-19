세무사 수석 ‘AI 커닝’, 수사 착수…“박지윤, 잠옷 차림에 여행도 숨겨” 최동석 상간소송 뒤집혀 [주간사건일지]

박지윤과 최동석. 2023.12.17 뉴시스 자료사진

세무사 시험에서 인공지능(AI)을 이용해 부정행위를 저지른 수석 합격자 한모씨가 17일 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 2026.11.17. 연합뉴스

배우 고경표가 2023년 한국도로교통공단 교통사고 예방 홍보대사 위촉식에 참석해 있다. 한국도로교통공단 유튜브 캡처

지난 7월 19일 2027학년도 법학적성시험(LEET)에서 스마트 안경을 이용한 부정행위가 드러났다. AI로 만든 이미지

경찰이 인공지능(AI)를 활용해 세무사시험에 수석 합격했다고 자수한 한모(34)씨를 상대로 부정행위를 추궁하고 있다. 방송인 최동석이 전 아내 박지윤의 남성 지인을 상대로 제기한 상간자 위자료 소송 항소심에서 일부 승소했다. 배우 고경표(36)의 음주운전 사고 소식이 전해진 이후 음주운전으로 벌금형을 받은 연예인들에 한해 방송 출연을 제한하도록 법을 개정해 달라는 청원이 국회에 올라왔다. AI 부정행위 의혹에 휩싸인 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이모(32)씨가 서울 강동구 인근 숙박업소에서 숨진 채 발견됐다. 이번 주 발생한 크고 작은 사건을 정리한다.방송인 최동석이 박지윤의 남성 지인 A씨를 상대로 제기한 상간자 위자료 소송 항소심에서 일부 승소했다. 재판부는 박지윤이 A씨와 미국 여행 중 같은 호텔방에 머물고 이를 최동석에게 숨긴 행위 등을 부정행위로 판단했다.지난 18일 스타뉴스에 따르면 제주지방법원 가사 제1-1부는 지난 16일 최동석이 A씨를 상대로 제기한 위자료 청구 소송 항소심에서 A씨에게 위자료 3000만원을 지급하라고 판결했다.이에 따르면 재판부는 박지윤과 A씨가 2022년 11월 미국 여행 중 같은 호텔에 머물며 영화를 시청한 행위 등이 부부의 정조 의무에 충실하지 않은 부정행위에 해당한다고 판단했다.앞서 1심 재판부는 지난 1월 최동석과 박지윤이 각각 제기한 상간자 위자료 소송을 모두 기각했다. 그러나 항소심 재판부는 미국 여행 당시 두 사람의 행위와 이를 최동석에게 알리지 않은 정황 등을 근거로 A씨의 책임을 인정했다.보도에 따르면 재판부는 “부부의 일방이 이성과의 여행 사실을 숨기고 잠옷만 입은 채 여행 장소에서 같은 방에 머물거나, (수위 높은) 영화를 감상한 행위는 부부의 정조 의무에 충실하지 않은 행위에 해당한다”고 판시했다.A씨 측은 박지윤의 공동구매 상품 촬영을 돕기 위해 같은 호텔 방에 머물렀다고 주장했으나, 재판부는 이를 받아들이지 않았다. 재판부는 박지윤이 A씨와 단둘이 여행하거나 A씨의 집에 머물고, 같은 호텔에 투숙한다는 사실을 최동석에게 숨긴 점도 판단 근거로 삼았다. 그러면서 “피고(A씨)의 주장과 같이 피고와 박지윤이 아무 문제 없이 여행할 수 있는 사이였다면 이를 원고(최동석)에게 숨길 이유가 없다”고 지적했다.반면, 박지윤은 지난 19일 인스타그램에 올린 장문의 입장문을 통해 최동석과 자신의 지인 A씨 사이에 진행된 상간자 위자료 손해배상 소송 항소심 결과와 관련한 심경을 밝혔다.그는 “제가 성적 소수자와 부정행위를 했다? 그것이 현실적으로 가능한가”라고 주장했다. 박지윤은 “최동석씨는 저와 부정행위 당사자로 지목한 동성 부부에 대해 제가 이들이 동성애자라고 대외적으로 얘기할 수 없는 점을 악용해 소송했고 2심에서 일부 승소 판결이 내려졌다”고 전했다.한편 최동석과 박지윤은 2004년 KBS 아나운서 30기 동기로 만나 2009년 11월 결혼, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 두 사람은 2023년 10월 파경 소식을 전했다.1년 후인 2024년 두 사람이 이혼 과정에서 갈등을 빚고 쌍방 소송 중인 사실이 알려졌다. 박지윤은 그해 6월 상간자 소송을 제기했으며, 최동석도 10월 상간자 소송을 걸었다. 양측은 “부정행위는 없었다”고 주장했다.이후 지난 1월 제주지방법원 가사소송 2단독은 최동석이 A씨를 상대로 낸 상간자 위자료 청구 소송과 박지윤이 여성 B씨를 상대로 제기한 상간자 위자료 청구 소송을 증거 불충분 등의 이유로 기각했다. 박지윤은 항소하지 않았다.경찰이 AI를 활용해 세무사시험에 수석 합격했다고 자수한 한씨를 상대로 부정행위 수법을 재현하려 했으나, 범행에 사용된 일부 장비가 훼손돼 시연이 이뤄지지 못한 것으로 파악됐다.지난 18일 뉴시스에 따르면 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 전날 제63회 세무사시험 수석 합격자 한씨를 상대로 약 13시간에 걸쳐 조사를 진행했다.경찰은 이번 조사에서 구체적인 범행 수법과 동기, 타인의 조력 여부 등을 집중적으로 확인했다. 한씨가 자수한 범행 외에 추가로 부정행위를 저지른 사실이 있는지도 조사했다. 한씨가 세무사 1·2차 시험과 공인회계사 1차 시험에서 사용한 부정행위 수법을 직접 재현하는 시연은 진행하지 못했다.범행에 사용된 일부 장비가 훼손된 상태여서 물리적으로 시연이 어려웠던 것으로 파악됐다. 경찰은 한씨가 관계기관에 제출한 7쪽 분량의 경위서에 대해서도 사실관계를 확인했다. 경위서에 담긴 범행 경위와 수법 등이 실제 사실과 부합하는지 검증했다.경찰은 조사 내용과 확보한 증거물 등을 토대로 수사를 이어갈 방침이다. 추가 확인이 필요한 사항이 있을 경우 한씨를 다시 소환해 조사할 계획이다. 판례 등 검토 결과 한씨에게는 위계에 의한 공무집행방해와 업무방해 혐의가 모두 적용됐다. 공범이 존재할 가능성도 배제하지 않고 수사 중이다. 다만 한씨는 현재까지 공범 없이 단독으로 범행했다는 입장을 유지하고 있는 상태다.앞서 한씨는 지난 15일 생성형 AI와 전자기기를 활용해 세무사시험에서 부정행위를 저질렀다고 인정하고 경찰에 자수했다. 이어 지난 16일에는 부정행위에 사용한 장비와 휴대전화, 노트북 등을 수사기관에 임의제출했다.한씨는 시험 당시 스마트폰을 몸에 숨긴 뒤 초소형 모니터와 개조된 계산기를 사용한 것으로 파악됐다. 세무사 시험에 계산기 반입이 가능하다는 점을 이용해 개조한 뒤 외부 기기에 문제와 답을 송·수신하는 과정에서 일종의 ‘허브’ 역할로 사용한 것으로 전해졌다. 이 같은 방법을 활용해 AI가 생성한 답을 이어폰으로 직접 듣는 대신 초소형 모니터를 통해 정답을 확인한 것으로 추정된다.음주운전으로 벌금형을 받은 연예인들에 한해 방송 출연을 제한하도록 법을 개정해 달라는 청원이 국회에 올라왔다.청원인 B씨는 지난 14일 국회 전자청원 사이트에 음주운전으로 금고 이상의 형이나 일정 기준 이상의 벌금형을 받은 연예인과 방송인의 출연을 제한하는 내용의 방송법 개정 청원서를 제출했다.B씨는 “음주운전으로 처벌받은 연예인의 모든 방송 매체 출연을 일정 기간 또는 영구적으로 제한할 수 있도록 해달라”고 요구했다. 그는 기존 출연 제한 기준을 넘어 벌금형을 받은 연예인까지 규제 대상에 포함해야 한다고 했다.이어 “택시·버스·화물차 기사 등 운전을 생업으로 하는 사람들은 음주운전 한 번으로도 면허가 취소돼 생계에 타격을 입는다”며 “연예인들은 짧은 자숙 기간을 거친 뒤 방송에 복귀하는 경우가 있다”고 했다.그러면서 “대중과 청소년에게 큰 영향을 미치는 연예인이 음주운전을 저지르고도 방송에 출연하는 것은 음주운전을 가벼운 실수로 인식하게 할 위험이 있다”고 주장했다.고경표는 지난 14일 새벽 서울 마포구 동교동에서 술을 마신 채 승용차를 운전하다 청소차와 충돌했다. 당시 혈중알코올농도는 면허취소 수준이었던 것으로 전해졌다.고경표는 지난 15일 SNS 계정을 통해 “술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 내 잘못”이라며 “무책임한 행동이었다”라고 인정했다. 이어 피해 회복에 필요한 조치를 하고 법적 책임을 지는 동시에 예정된 활동을 모두 중단하겠다고 입장을 전했다.한편, 국회 전자청원은 등록 후 30일 이내에 100명 이상의 찬성을 얻고 공개 요건을 충족해야 정식 공개된다. 이후 30일 이내에 5만명 이상의 동의를 얻으면 국민동의청원으로 접수돼 소관 상임위원회에 회부된다.LEET 만점자 이씨가 지난 19일 오후 1시 12분쯤 서울 강동구 천호역 인근 숙박업소에서 숨진 채 발견됐다. 이씨는 자신의 성적을 둘러싸고 AI 활용 부정행위 의혹이 제기되자 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 당일인 같은 날 오전 국어 문제를 풀면서 공개 검증을 받겠다고 예고했다. 하지만 약속한 오전 8시까지 검증을 주관하는 입시학원에 모습을 드러내지 않고 잠적했다.경찰과 소방당국은 이씨 신변 관련 신고를 받고 보호를 위해 행적 추적에 나섰다. 전날 저녁 서울 관악구 신림동 자택을 나선 이씨는 광진구 숙박업소에 머물다가 같은 날 아침 숙소를 빠져나간 뒤 연락이 끊겼다.이씨는 지난 18일 공무집행방해, 사기, 업무방해, 공문서 변조 및 위조공문서 행사 등 혐의로 경찰에 고발당한 상태였다. 서울경찰청은 사건을 광역수사단 금융범죄수사대에 배당하고 수사할 예정이었으나, 이씨의 사망으로 공소권 없음으로 종결 처리됐다.이씨는 2013년 수능에서는 전 영역에서 6∼8등급의 낮은 성적, 2018년 수능에서도 국어 영역 7등급을 받았다고 밝힌 바 있다. 하지만 사업 실패를 겪은 뒤 3주간 도보 전국 일주 도중 스마트폰을 잃어버린 채 수십㎞를 걸으면서 아날로그 환경에서 인지적인 변화를 겪었다고 주장하고 있다.이후 2024학년도 수능을 통해 고려대 정치외교학과에 합격했고, 2026학년도 수능에서는 전 과목 1등급을 달성해 서울대 치대로 적을 옮겼다. 그는 본인의 성적 상승의 비결을 담은 책 ‘브레인 악셀’을 출판해 시중에 판매해 인기를 모았다.※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살 예방 상담 전화 ☎109 또는 자살 예방 SNS 상담 “마들랜” (www.129.go.kr/etc/madlan)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.문경근 기자