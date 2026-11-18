(영상)“나와보세요!” 밀착 촬영하는 女 ‘퍽’…라이즈 출국길 또 과잉 경호 논란 [이슈픽]

라이즈 출국길 팬 수십명 몰려

여성 밀쳐 공항 시설물에 부딪혀

반복되는 공항 경호 논란

인천국제공항에서 아이돌 그룹 라이즈(RIIZE)를 촬영하던 여성이 매니저로 추정되는 남성에게 거칠게 밀려 공항 시설물에 부딪히는 영상이 공개됐다. SNS 영상 갈무리

인천국제공항에서 아이돌 그룹 라이즈(RIIZE)를 촬영하던 여성이 매니저로 추정되는 남성에게 거칠게 밀려 공항 시설물에 부딪히는 영상이 공개됐다. SNS 영상 갈무리

지난 7월 배우 변우석의 사설 경호업체 직원이 인천공항 라운지 이용객들을 향해 플래시를 쏘고 있다. 출처 : 엑스(X)

18일 인천국제공항에서 SM엔터테인먼트 소속 걸그룹 ‘하츠투하츠’가 공항 게이트에 들어가려 하자 경비업체 직원들이 ‘인간띠’를 만들어 멤버들을 에워쌌다. 자료 : 온라인 커뮤니티

인천국제공항에서 아이돌 그룹 라이즈(RIIZE)를 촬영하던 여성이 매니저로 추정되는 남성에게 거칠게 밀려 공항 시설물에 부딪히는 영상이 확산하면서 연예인 공항 과잉 경호 논란이 재점화됐다.18일 소셜미디어(SNS)와 온라인 커뮤니티에는 이날 오전 인천국제공항 제2여객터미널 출국장 면세구역에서 촬영된 라이즈의 출국 현장 영상이 퍼졌다.라이즈는 이날 미국 뉴욕행 항공편에 탑승하기 위해 공항을 찾았다. 영상에는 멤버들을 보기 위해 모여든 수십 명의 팬이 휴대전화를 든 채 이들을 둘러싸고 이동하는 모습이 담겼다.이 과정에서 경호 인력으로 추정되는 남성이 “사람들 있잖아요. 좀 나와보세요”라고 외치면서 멤버 가까이에서 촬영하던 한 여성을 ‘퍽’ 소리가 날 정도로 강하게 밀쳤다. 갑작스럽게 밀려난 여성은 중심을 잃고 공항 시설물에 부딪혔다.해당 영상이 확산하자 온라인에서는 경호 인력의 대응이 지나쳤다는 비판이 쏟아졌다. 안전한 이동을 위해 팬들의 접근을 통제할 필요는 있지만, 사람을 구조물에 부딪힐 정도로 강하게 밀치는 행위는 과도하다는 것이다.반면 일부 누리꾼은 팬들이 연예인에게 지나치게 밀착해 이동하고 촬영하는 행위부터 문제 삼아야 한다고 지적했다. 출국장 면세구역은 항공권을 발권한 승객이나 상주 직원 등만 출입할 수 있는 제한 구역인 만큼, 연예인을 촬영하기 위해 항공편을 예매하고 출국장까지 따라가는 이른바 ‘공항 사생’ 문화도 개선돼야 한다는 주장이다.연예인 공항 경호를 둘러싼 논란은 이번이 처음이 아니다. 과거에도 경호 인력이 팬이나 일반 승객에게 물리력을 행사하거나 공항 이용객의 통행을 방해하는 일이 잇따랐다.대표적인 사례가 2024년 7월 배우 변우석의 출국 당시 불거진 과잉 경호 논란이다.당시 변우석이 인천공항을 통해 홍콩으로 출국하는 과정에서 사설 경호업체 직원들이 공항 출입구를 통제하고, 라운지 이용객을 향해 플래시를 비추거나 탑승객의 항공권과 여권을 확인하는 모습이 알려져 논란이 됐다.연예인을 보호한다는 명목으로 일반 승객의 이동과 개인정보를 확인할 권한까지 행사한 것이냐는 비판이 제기됐다.이 사건을 수사한 인천공항경찰단은 같은 해 10월 사설 경호업체 대표와 경호원 등 2명을 경비업법 위반 혐의로 검찰에 불구속 송치했다. 경찰은 이들이 다른 승객에게 위력을 과시하고 플래시를 비추거나 항공권을 검사하는 등 경비업무의 범위를 벗어난 행위를 했다고 판단했다.경비업법은 경비업무를 수행하는 과정에서 타인의 자유와 권리를 침해하거나 정당한 활동에 간섭해서는 안 된다고 규정하고 있다.아이돌 그룹 NCT 드림의 공항 경호 과정에서도 비슷한 일이 있었다. 2023년 2월 인천공항 제1여객터미널에서 NCT 드림을 경호하던 30대 남성이 여성 팬을 밀쳐 다치게 한 사건이 발생했다.당시 피해 여성은 경호원에게 밀려 벽에 부딪혔고, 늑골 골절로 전치 5주의 진단을 받았다. 경찰은 해당 경호원을 업무상과실치상 혐의로 검찰에 송치했다.지난 3월에는 걸그룹 하츠투하츠가 인천공항을 통해 출국하는 과정에서 경호원들이 멤버들을 원형으로 둘러싸고 손을 맞잡은 채 이동하는 이른바 ‘강강술래 경호’가 도마 위에 오르기도 했다.당시 영상에는 경호원들이 멤버들을 에워싼 채 이동하면서 공항 이용객들의 통행에 불편을 줄 수 있는 모습이 담겼다. 실제로 큰 피해가 발생한 것은 아니지만, 일반 시민이 함께 이용하는 공항에서 연예인에게 과도한 이동 편의를 제공하는 것 아니냐는 지적이 나왔다.인천공항은 앞선 논란 이후 연예인 출입국 과정에서 발생하는 혼잡과 안전사고를 막기 위한 대책을 마련해 왔다.변우석 과잉 경호 논란 이후 공항공사는 연예인 등 다중밀집 상황을 유발할 수 있는 유명인의 출국 때 경호업체로부터 사전 공항 이용계획서를 제출받는 등 관련 절차를 강화했다.2024년 10월에는 일반 이용객의 안전과 편의를 위해 기존 승무원·도심공항 전용 출입문을 다중밀집 상황을 유발할 수 있는 유명인도 이용할 수 있도록 절차를 마련했다. 다만 사전에 경호원 배치가 신고된 유명인에 한해 신청할 수 있도록 했다.이보희 기자