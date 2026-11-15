“제니 허리 만들래”…갈비뼈 6개 부러뜨린 30대女, 전후 사진 보니 ‘충격’[헬스픽]

美 인플루언서, 1300만원 들여 시술

갈비뼈 일부 골절시킨 뒤 코르셋 착용

기흉·혈흉 등 합병증 우려…안전성 검증 부족

갈비뼈 리모델링 수술인 ‘립엑스카(RibXcar)’를 받은 30대 미국 여성. 왼쪽 사진은 수술 전 모습. 인스타그램(@danicesin) 캡처

‘립엑스카(RibXcar)’를 받은 30대 미국 여성의 시술 후 모습. 인스타그램(@danicesin) 캡처

제니 인스타그램 캡처

갈비뼈 리모델링 수술인 ‘립엑스카(RibXcar)’를 받은 30대 미국 여성. 인스타그램(@danicesin) 캡처

잘록한 허리와 풍만한 골반이 강조되는 이른바 ‘호리병 체형’을 만들기 위해 멀쩡한 갈비뼈 6개를 인위적으로 골절시키는 수술을 받은 미국 30대 여성의 사연이 알려졌다.11일(현지시간) 영국 매체 니드 투 노우에 따르면 미국 플로리다주에서 활동하는 피트니스 인플루언서 대니 세신(31)은 최근 베네수엘라에서 갈비뼈 리모델링 수술인 ‘립엑스카(RibXcar)’를 받았다.그는 오랫동안 운동과 코르셋 착용으로 몸매를 관리했지만, 자신이 원하는 가느다란 허리선을 만들기 어렵다고 판단했다. 갈비뼈 자체가 넓어 허리가 충분히 잘록해지지 않는다고 생각한 것이다.당초 지방흡입과 엉덩이 지방이식 수술을 계획했던 그는 수술 전 상담에서 이식할 지방이 충분하지 않다는 설명을 듣고 대안으로 립엑스카 시술을 제안받았다. 결국 약 1만 달러(약 1300만원)를 들여 양쪽 아래 갈비뼈 3개씩, 총 6개를 인위적으로 골절시키는 수술을 받았다.수술 3개월이 지난 현재 그의 허리둘레는 코르셋을 착용했을 때 약 19인치(48㎝), 벗었을 때 약 21인치(53㎝)로 측정됐다.다만 회복 과정이 순탄하지만은 않았다. 그는 의료진의 권고에 따라 앞으로도 3개월간 코르셋을 착용해야 한다. 핼러윈 의상을 입기 위해 약 7시간 동안 코르셋을 벗었을 때는 허리와 등에 통증을 느꼈다고 한다.그럼에도 세신은 수술 결과에 만족감을 나타냈다. 그는 매체에 “아직 수술 후 회복 초기 단계지만 결과가 마음에 든다”며 “나를 위해 한 일이다. 내 몸이고 내 선택”이라고 말했다.이 같은 수술의 배경에는 해외에서 오랫동안 인기를 끌어온 이른바 ‘모래시계형(hourglass)’ 몸매 열풍이 자리하고 있다. 허리는 가늘고 엉덩이와 가슴은 풍만한 체형으로, 미국의 유명 셀럽 킴 카다시안과 카일리 제너, 팝스타 비욘세 등이 이러한 체형의 대표적인 사례로 거론된다.국내에서는 그룹 블랙핑크 멤버 제니가 잘록한 허리와 균형 잡힌 몸매로 주목받으며 이른바 ‘개미허리’의 대명사로 꼽히기도 한다. 최근에는 과감한 비키니 사진을 공개해 화제가 됐다.세신이 받은 립엑스카는 갈비뼈를 완전히 제거하는 대신 일부를 골절시켜 안쪽으로 각도를 조정하고, 새로운 위치에서 뼈가 아물도록 유도하는 체형 교정 수술이다.주로 아래쪽 갈비뼈를 대상으로 초음파를 이용해 위치를 확인한 뒤 특수 기구로 뼈에 불완전 골절을 만든다. 이후 코르셋을 장기간 착용해 갈비뼈가 안쪽으로 자리 잡도록 압박하는 방식이다.갈비뼈를 통째로 제거하는 기존 수술과 달리 뼈를 보존하면서 흉곽의 형태를 바꿀 수 있다는 점에서 관심을 받고 있다. 갈비뼈는 간과 비장 등 주요 장기를 보호하는 역할을 하기 때문에 이를 제거하지 않는다는 점이 장점으로 거론된다.영국 가디언은 지난달 28일 갈비뼈 리모델링 수술의 확산을 다루면서 이 시술이 일반적으로 전신마취 아래 약 1시간 동안 진행되며, 수술 후 약 3개월간 코르셋을 착용해야 한다고 보도했다.다만 뼈를 제거하지 않는다고 해서 위험이 사라지는 것은 아니다. 골절 과정에서 폐를 둘러싼 흉막이나 주변 혈관이 손상될 수 있기 때문이다.전문가들이 가장 우려하는 합병증은 기흉과 혈흉이다.기흉은 폐를 둘러싼 흉막강에 공기가 유입돼 폐가 쪼그라드는 질환이다. 호흡곤란과 흉통을 일으킬 수 있으며, 심한 경우 생명을 위협하는 응급상황으로 이어질 수 있다. 혈흉은 흉막강에 혈액이 고이는 상태로, 출혈량이 많으면 쇼크 등으로 악화할 수 있다.실제로 가디언은 립엑스카 수술을 받은 한 여성의 기흉 사례도 소개했다. 2025년 11월 미국에서 수술을 받은 소피아는 수술 직후 병원으로 이송됐으며, 컴퓨터단층촬영(CT) 검사에서 한쪽 폐의 약 25%가 허탈된 것으로 확인됐다. 그는 산소 치료와 관찰을 받은 뒤 퇴원했지만, 이후에도 한 달가량 폐 통증과 호흡곤란을 겪었다.최근에는 갈비뼈 리모델링 수술의 합병증을 분석한 연구도 발표됐다.2026년 4월 미국 성형외과학회 공식 학술지 ‘플라스틱 앤드 리컨스트럭티브 서저리 글로벌 오픈(Plastic and Reconstructive Surgery Global Open)’에 실린 연구는 2018~2024년 갈비뼈 리모델링 수술을 받은 환자 2351명의 기록을 분석했다.그 결과 전체 합병증 발생률은 3.7%(86명)로 나타났다. 주요 합병증으로는 피부 색소침착, 골유합 부전, 화상, 코르셋으로 인한 압박성 궤양 등이 보고됐다. 기흉과 같은 중대한 합병증은 드물었지만, 립엑스카 수술 사례에서 발생한 것으로 조사됐다.연구진은 기흉과 혈흉이 드물더라도 생명을 위협할 수 있는 합병증이라고 지적했다. 다만 숙련된 의료진이 충분한 경험을 갖추고 수술할 경우 비교적 안전하게 시행할 수 있다는 평가도 내놨다.영국성형외과학회(BAAPS) 대변인인 성형외과 전문의 제라드 램브는 니드 투 노우에 “가장 큰 우려는 장기적으로 어떤 결과가 나타날지 아직 알 수 없다는 것”이라면서 “불과 몇 년 전만 해도 상상조차 할 수 없었던 영역으로 미용 성형이 넘어가고 있다. 이는 단순한 미용 교정이 아니라 우리 몸의 핵심 골격 구조를 고의로 훼손하고 바꾸는 행위”라고 비판했다.가디언 역시 영국성형외과학회가 이 시술을 공식적으로 지지하지 않고 있으며, 장기적인 결과에 관한 자료가 제한적이라는 전문가들의 우려를 전했다.이보희 기자