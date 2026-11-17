‘육휴 끝나자마자 MBC 퇴사?’ 논란에…임현주 “만삭까지 생방, 육휴는 10개월 썼다” 반박

임현주 전 아나운서가 MBC 퇴사를 밝힌 가운데 온라인상에 퍼진 육아휴직 논란에 대해 입장을 밝혔다. 임현주 인스타그램 캡처

임현주 전 아나운서가 MBC 퇴사를 밝힌 가운데 온라인상에 퍼진 육아휴직 논란에 대해 입장을 밝혔다. 임현주 인스타그램 캡처

MBC 퇴사 소식을 밝힌 임현주 전 아나운서가 ‘두 번의 육아휴직을 쓴 뒤 휴직 기간이 끝나자마자 회사를 그만둔다’는 일각의 무분별한 비판에 선을 그었다.임 전 아나운서는 17일 소셜미디어(SNS)를 통해 “어제 퇴사 소식을 전한 후 많은 응원과 연락을 받았다. 다만 사실과 다른 내용이 있어 짧게 바로잡고자 한다”고 적었다.논란의 핵심은 육아휴직 기간이었다. 일부 기사와 온라인 커뮤니티 등에는 “임현주가 두 차례 육아휴직을 사용했고, 총 1년 9개월가량 휴직한 뒤 퇴사한다”는 주장이 나왔다.이에 대해 임 전 아나운서는 “육아휴직은 올해 1월 처음 사용했고, 약 10개월간 휴직했다”며 “‘두 번의 육아휴직’, ‘1년 9개월의 육아휴직’은 사실이 아니다”라고 반박했다.두 차례 출산 때의 휴직과 이번 육아휴직을 구분해 설명하기도 했다. 임현주는 “두 번의 출산 모두 만삭까지 생방송을 이어갔다”며 각각 약 3개월의 출산휴가를 사용한 뒤 기존에 진행하던 방송에 복귀했다고 설명했다.퇴사 시점에 대해서는 “육아휴직 기간이 끝나 퇴사한 것이 아니다”며 “당초 예정된 휴직 기간이 남아 있었지만 먼저 휴직을 마무리하고 퇴사를 결정했다”고 전했다.그러면서 “그동안 제자리에서 최선을 다해 일해왔다. 사실관계만큼은 정확하게 전달되기를 바란다”고 덧붙였다.앞서 지난 16일 임 전 아나운서는 MBC를 떠난다고 밝혔다. 2013년 3월 입사해 13년 8개월 동안 MBC에서 근무한 그는 “조직의 일원으로 오랜 시간 많은 것을 경험했다”며 “이제는 회사 밖의 세계와 자신의 새로운 가능성을 탐험해보고 싶다”는 뜻을 전했다.1985년생 임현주 아나운서는 부산 KNN, 광주 KBC, JTBC 1기 아나운서를 거쳐 2013년 MBC 공채 32기로 입사했다. 그는 2018년 여성 아나운서로는 최초로 안경을 착용하고 뉴스를 진행해 화제가 됐다.2020년에는 노브라 상태로 생방송을 진행해 뜨거운 반응을 모으기도 했다. 그는 MBC 시사교양물 ‘시리즈M’ 속 ‘노브래지어 챌린지’의 일환으로 브라를 착용하지 않은 상태로 MBC ‘생방송 오늘 아침’을 진행했다. 당시 그는 후기를 전하며 “약간의 용기가 필요했지만 겉으로 티 나지 않아서 결국 아무 일도 일어나지 않았다. 이렇게 해보고 나니 이젠 뭐 어떤가 싶어졌다. 뭐든 시작이 망설여지는 법. 공감과 변화는 서서히”라고 말했다.임 전 아나운서는 2023년 2월 영국 출신 작가 다니엘 튜더와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 그는 지난해 2월 둘째 딸을 출산한 뒤 육아휴직을 이어왔다.김민지 기자