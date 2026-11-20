‘아들 성범죄 피해자’ 15세 소녀 살해한 50대男, 공소청 구속 송치

11일 서울 성북구 정릉동에서 진모(59)씨가 10대 여성을 살해한 사건 현장에 경찰이 통제선(폴리스라인)을 설치하고 있다. 뉴시스

15세 소녀를 살해한 혐의를 받는 50대 남성이 구속 상태로 공소청에 넘겨졌다.서울성북경찰서는 20일 오전 진모(59)씨를 서울북부지방공소청으로 이송했다.진씨는 ‘피해자에게 할 말 없냐’ 등 취재진의 질문에 침묵했다.진씨는 지난 10일 서울 성북구 정릉동의 한 공유숙박업소에서 15세 소녀 A양을 살해한 혐의를 받는다. 경찰은 이튿날인 11일 오전 1시 40분쯤 진씨를 긴급체포했다.경찰 조사 결과 진씨는 범행 당일 오후 5시 17분쯤 해당 숙박업소 앞에서 A양을 만나 함께 들어간 것으로 파악됐다.앞서 지난 1월 A양 부모는 진씨의 아들(20)이 자기 딸과 성관계를 가졌다며 고소했고, 경찰은 올해 3월 그를 미성년자의제강간 혐의로 불구속 송치했다. 16세 미만과 성관계하면 강간으로 취급해 처벌한다.진씨 아들은 의제강간 사건과는 별개로 절도 혐의 등으로 구속돼 서울 남부구치소에 수감돼 있다.진씨는 경찰 조사에서 A양에게 아들이 저지른 성범죄 사건에 대해 처벌 불원서를 요청하는 과정에서 화가 나서 우발적으로 범행을 저질렀다고 진술했다.김민지 기자