[속보] ‘AI 부정행위’ 세무사 수석, 경찰 또 출석…디지털 포렌식 절차 진행

세무사 시험에서 인공지능(AI)을 이용해 부정행위를 저지른 수석 합격자 한모씨가 17일 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 2026.11.17 연합뉴스

세무사 시험 부정행위 자수자 한모씨가 17일 오전 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대에서 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 출석하며 고개 숙여 사과하고 있다. 2026.11.17 뉴스1

제63회 세무사 시험에서 인공지능(AI)을 이용한 부정행위를 저질렀다고 자수한 수석 합격자 한모(34)씨가 재소환 하루 만인 20일 경찰에 다시 출석했다.서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 이날 오전 한씨를 소환해 디지털 포렌식 자료 선별 절차를 진행하고 있다. 지난 17일 첫 피의자 조사와 19일 포렌식 선별에 이어 세 번째 출석이다.앞서 경찰은 17일 한씨를 소환해 13시간 동안 구체적인 부정행위 수법과 공범 여부, 범행 동기 등을 집중적으로 조사했다. 그러나 일부 장비가 훼손돼 부정행위 수법을 직접 시연하지는 못했다.경찰은 그 이튿날인 18일 서울 중랑구에 있는 한씨의 집 등을 압수수색했다. 이후 확보한 자료를 대상으로 디지털 포렌식 작업에 착수한 것으로 보인다.한씨는 수정테이프에 부착한 초소형 카메라로 시험 문제를 촬영한 뒤 개조한 계산기를 조작해 스마트폰을 거쳐 자신의 집에 있는 노트북으로 전송한 것으로 전해졌다. 이후 생성형 AI가 도출한 정답을 몸에 숨긴 초소형 모니터로 확인한 것으로 알려졌다.한씨는 올해 4월과 7월 치러진 제63회 세무사 자격시험 1·2차 시험에서 AI와 초소형 전자기기 등을 활용해 부정행위를 저질렀다고 인정하고 지난 15일 경찰에 자수했다. 한씨는 현재까지 단독 범행을 주장하고 있다.세무사 시험을 주관하는 한국산업인력공단은 지난 16일 한씨를 업무방해 혐의로 서울경찰청에 고소했다. 공단은 한씨의 시험을 무효 처리하고 5년간 응시를 제한하는 조치를 내리기도 했다.김민지 기자