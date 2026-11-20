“귀여운 외모에 반전 괴력” 허벅지 두께 무려 64㎝…세계 놀라게 한 日여성 [월드픽]

일본 여성 파워리프터 노무라 유가 ‘2026 세계 이큅(Equipped) 파워리프팅 선수권 대회’ 여자 63㎏급에서 데드리트프 금메달, 종합 은메달을 획득했다. 노무라 유 인스타그램

노무라 유 인스타그램

노무라가 전 K-1 세계 챔피언 마사토의 유튜브 채널에 출연해 허벅지 둘레 64㎝를 공개했다. 마사토 유튜브 채널

허벅지 둘레만 64㎝에 달하는 등 근육질 몸매로 유명한 일본 여성 파워리프터 노무라 유(26)가 세계 무대에서 괴력을 뽐냈다. 그는 세계대회 데드리프트 종목에서 체급 상한 체중의 약 3.6배에 달하는 227.5㎏을 들어 올리며 금메달을 목에 걸었다.15일 일본의 격투 전문 매체 ‘이파이트(eFight)’는 “허벅지 둘레 64㎝의 파워리프터 노무라 유가 227.5㎏을 들어 올리며 세계대회 데드리프트 금메달을 따냈다”며 노무라의 활약을 보도했다.노무라는 지난 12일(현지시간) 튀르키예 이스탄불에서 열린 ‘2026 세계 이큅(Equipped) 파워리프팅 선수권 대회’ 여자 63㎏급에서 데드리프트 금메달, 종합 은메달을 획득했다.‘이큅(Equipped)’ 대회는 클래식 대회와 달리 전용 보조 슈트 등을 착용하고 중량을 겨룬다. 생애 첫 도전한 세계 이큅 무대에서 노무라는 스쿼트 207.5㎏, 벤치프레스 130㎏, 데드리프트 227.5㎏을 기록하며 3종목 합계 565㎏을 들어 올렸다. 특히 데드리프트에서는 63㎏급 체급 상한의 약 3.6배에 달하는 무게를 들어올려 종목별 세계 정상에 올랐다.노무라는 2024년 재팬 클래식 파워리프팅 선수권대회 여자 76㎏급에서 3종목 합계 500㎏을 기록하며 일본 신기록을 세우기도 했다. 올해 5월 열린 전일본선수권(이큅 부문)에서도 69㎏급에 스쿼트 203㎏과 데드리프트 215㎏으로 일본 기록을 경신했다.특히 허벅지 둘레 64㎝로도 유명하다. 노무라는 지난 1월 전 K-1 세계 챔피언 마사토의 유튜브 채널에 출연해 줄다리기 대결을 하며 허벅지 둘레 64㎝를 공개해 화제를 모은 바 있다.경기가 끝난 뒤 노무라는 일본파워리프팅협회와의 인터뷰에서 “제가 종합 2위를 할 수 있을 거라고 기대하지 못했는데 너무 기쁘다”고 말했다.다만 목표로 삼았던 600㎏에 미치지 못한 것에 대해선 “목표 무게에 도달하지 못한 건 너무 아쉽다. 그래서 경기가 끝났을 때는 눈물이 났다”며 “기록에 대한 아쉬움과 메달을 딴 기쁨이 교차하는 경기였다”고 말했다.노무라의 목표는 내년 일본 기타큐슈에서 열리는 국제대회다. 그는 “세계 무대에서 확실하게 결과를 내서 금메달을 따고 싶다”며 “응원해주시는 팬들과 운동을 도와주는 분들 덕에 지금의 내가 있다. 앞으로도 잘 부탁드린다”고 덧붙였다.김민지 기자