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신한은행 2만5천명 정보 유출…연소득·대출정보까지 털렸다

김유민 기자
김유민 기자
입력 2026 10 01 12:10 수정 2026 10 01 13:20
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신한은행 “고객 손해 전액 보상 약속”

신한은행. 연합뉴스
신한은행. 연합뉴스


신한은행에서 약 2만 5000명의 고객 정보가 유출돼 금융감독원이 긴급 현장 조사에 나섰다. 신한은행은 고객에게 발생한 손해를 전액 보상하겠다고 밝혔다.

1일 금융권과 금융당국에 따르면 신한은행의 대출 모집 관련 서비스에서 고객 정보 일부가 유출됐다. 유출 항목은 이름과 전화번호, 연소득, 대출 산출 한도 등 대출 신청 관련 개인신용정보다.

현재까지 파악된 유출 규모는 약 2만 5000명으로, 조사 결과에 따라 늘어날 가능성이 있다.

이번 사고는 대출 모집인들이 이용하는 간편 정보 시스템에서 발생한 것으로 전해졌다. 금감원은 현장에서 유출 범위와 경위, 공격 수법 등을 조사하고 있다.

신한은행은 “외부의 비인가자가 비정상적인 방법을 통해 당행 일부 서비스에서 고객 정보를 유출한 사실을 확인했다”고 설명했다.

현재까지는 로그인 인증을 거치는 뱅킹 서비스가 해킹된 것이 아니라 웹 기반 간편 조회 서비스의 정보 일부가 유출된 것으로 전해졌다.

신한은행은 유출 사실을 인지한 직후 전사적 비상 대응 체계를 가동했다. 외부 IP 차단과 관련 서비스 중단, 새로운 보안 정책 적용 등 긴급 조치도 완료했다고 밝혔다.

은행 측은 “개인정보가 유출돼 고객과 국민 여러분께 심려를 끼쳐 드린 점 깊은 사과의 말씀을 드린다”며 “고객 여러분께 발생한 손해에 대해 책임을 다해 전액 보상할 것을 약속드린다”고 밝혔다.

김유민 기자
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