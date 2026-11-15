“AI로 부정행위 했다” 세무사 수석 합격자, 유튜브서 자백…“회계사 시험도 같은 수법”

세무사 1·2차 이어 회계사 시험서도 부정행위 인정

60문제 중 1문제 틀려…AI 스마트안경 의혹

거짓 해명도 시인…서울경찰청에 자수서 제출

올해 세무사 자격시험에서 수석 합격한 응시자가 전자기기와 생성형 인공지능(AI)을 활용해 부정행위를 저질렀다고 인정하고 경찰에 자수했다. 유튜브 채널 ‘이돈호 변호사’ 캡처

올해 세무사 자격시험에서 수석 합격한 응시자가 전자기기와 생성형 인공지능(AI)을 활용해 부정행위를 저질렀다고 인정하고 경찰에 자수했다. 유튜브 채널 ‘이돈호 변호사’ 캡처

제63회 세무사 자격시험 수석 합격자를 둘러싸고 인공지능(AI) 안경을 이용한 부정행위 의혹이 제기된 가운데 차석 합격자 윤정후씨가 직접 자신의 공부 과정과 실력을 공개했다. ‘헬짱세무사’ 유튜브 채널 캡처

올해 세무사 자격시험에서 수석 합격한 응시자가 전자기기와 생성형 인공지능(AI)을 활용해 부정행위를 저질렀다고 인정하고 경찰에 자수했다. 세무사 시험뿐 아니라 공인회계사 1차 시험에서도 같은 방식으로 부정행위를 했다고 털어놨다.15일 유튜브 채널 ‘이돈호 변호사’에는 ‘세무사시험 수석 논란 당사자, AI 부정행위 자수했습니다’라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에는 마스크를 착용한 채 등장한 수석 합격자가 자신의 실명을 공개하고 직접 사과하는 모습이 담겼다.그는 “저는 세무사 시험에서 부정행위를 했다”며 “제 잘못으로 많은 분께 피해를 드린 점 진심으로 사과드린다”고 고개를 숙였다.이어 “제가 한 일을 모두 자수서에 작성해 서울경찰청에 제출했다”며 “세무사 1·2차 시험에서 전자기기와 생성형 AI를 이용해 부정행위를 했다”고 밝혔다.공인회계사 시험에서도 같은 방식으로 부정행위를 저질렀다고 시인했다. 그는 “제가 수석으로 합격한 것은 정당한 노력으로 얻은 결과가 아니다”라며 “공인회계사 1차 시험에서도 같은 방식으로 부정행위를 했다”고 말했다.시험 합격 이후 의혹을 부인하며 거짓 해명을 했던 사실도 인정했다.그는 “합격 수기와 인터뷰에서 사실과 다른 이야기를 했고, 의혹이 제기된 뒤에도 거짓말로 제 행동을 부정했다”며 “잘못을 저지른 것도, 이를 숨기려고 했던 모든 것도 다 저의 책임”이라고 했다.그러면서 “제가 한 일을 깊이 반성하고 후회하고 있다”며 “오랜 시간 성실하게 시험을 준비해 온 수험생들과 정당하게 시험에 합격하신 분들께 다시 한번 진심으로 사죄드린다”고 덧붙였다.부정행위로 인해 국가자격시험의 공정성과 전문직에 대한 신뢰까지 훼손했다는 점도 언급했다. 그는 “저의 부정행위로 수험생들에게 큰 실망과 허탈감을 드렸다. 시험의 공정성에 대한 신뢰도 훼손시켰다”며 현직 세무사와 업계 종사자들에게도 사과했다.유튜브 채널 측에 따르면 해당 합격자는 자수서와 함께 남아 있는 관련 자료 및 기기도 수사기관에 증거물로 제출할 예정이다. 시험 주관 기관이 요청하면 부정행위에 사용한 방법 역시 있는 그대로 설명하겠다는 입장이다.다만 유사한 범행이 재발하는 것을 막기 위해 구체적인 부정행위 수법은 영상에서 공개하지 않았다.앞서 이번 논란은 제63회 세무사 자격시험 수석 합격자의 이례적인 성적이 알려지면서 불거졌다.한국산업인력공단이 지난달 28일 합격자를 발표한 가운데 해당 합격자는 지난 4월 치러진 1차 시험에서 400점 만점에 397.5점(평균 99.375점)을 기록했다. 전체 160문제 가운데 단 한 문제만 틀린 것이다.특히 세법학개론과 회계학개론, 상법에서 모두 100점을 받았다. 재정학에서도 97.5점을 얻었다. 세법학개론의 경우 전체 응시자 1만 6856명의 평균 점수가 30.18점에 불과했고, 다음 고득점자도 80점대에 그친 것으로 알려지면서 의문이 커졌다.이어 7월 치러진 2차 시험에서도 800점 만점에 663점(평균 82.875점)을 받아 최종 수석 합격자에 이름을 올렸다.온라인에서는 AI 기능이 탑재된 스마트안경 등을 활용해 시험 문제를 외부로 전달하고 답을 확인한 것 아니냐는 의혹이 제기된 바 있다.이보희 기자