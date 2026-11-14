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주영훈 “전 여친과 학부모로 재회…우리 딸과 그 집 아들이 짝꿍”

입력 2026 11 14 08:41 수정 2026 11 14 08:41
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유튜브 ‘선정하기’ 캡처
유튜브 ‘선정하기’ 캡처


작곡가 주영훈이 과거 교제했던 연인과 자녀들의 학교에서 학부모로 재회한 사연을 공개했다.

지난 13일 유튜브 채널 ‘이선정의 선정하기’에는 ‘주영훈X윤정수와 밥먹다 탈탈 털린 날’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 주영훈은 이선정, 윤정수와 식사하며 과거 연애사와 세 딸의 근황을 전했다.

주영훈은 “요즘은 유튜브에 옛날 게 다 뜬다”며 큰딸이 “아빠 옛날에 누구랑 사귀었어?”라고 묻기도 한다고 털어놨다.

이어 “활동하던 사람들이 이제 나이가 다 드니까 다 학부형으로 만나게 되더라”며 과거 인연과 뜻밖의 장소에서 재회한 경험을 밝혔다.

특히 주영훈은 “우리 딸이랑 그 집 아들이랑 짝으로 만났다”며 과거 교제했던 연인의 아들과 자신의 딸이 학교에서 짝이 됐다고 전했다.

그는 “무슨 운명의 장난이냐”며 놀라워했다. 다만 상대방의 신원은 공개하지 않았다.

이날 주영훈은 아이돌을 꿈꾸는 둘째 딸의 근황도 전했다.

그는 “우리 둘째는 지금 아이돌을 하겠다고 맨날 춤을 추고 있다”며 “나는 안 했으면 좋겠는데 자기가 하겠다면 말릴 순 없다”고 말했다.

이어 “연예인은 남이 좋아하는 거지. 우리가 열심히 한다고 좋아하냐”며 “전국에 날고 기는 애들이 너무 많다”고 연예계의 치열한 경쟁에 대한 우려를 드러냈다.

이에 이선정은 주영훈의 둘째 딸에 대해 “오빠랑 언니랑 예쁜 모습만 닮았더라”고 칭찬했다.

한편 주영훈은 배우 이윤미와 2006년 결혼해 슬하에 세 딸을 두고 있다.

온라인뉴스부
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