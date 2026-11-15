“월 1000만원도 번다”…중국서 단 70명뿐인 ‘이색 직업’ 도전한 대학생 [월드픽]

중국의 한 대학생이 경주마의 발굽을 손질하고 편자를 박는 이색 직업에 도전해 화제를 모으고 있다. 바이두

중국의 한 대학생이 경주마의 발굽을 손질하고 편자를 박는 이색 직업에 도전해 화제를 모으고 있다. 바이두

말 관련 이미지. 아이클릭아트

중국의 한 대학생이 경주마의 발굽을 손질하고 편자를 박는 이색 직업에 도전해 화제를 모으고 있다.15일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 우한상업대학 승마학과 4학년에 재학 중인 푸둥화씨는 지난 4월 장제사 초급 자격증을 취득했다.장제사는 말의 발굽을 깎고 치료하거나 편자를 장착하는 일을 한다. 말의 발굽 상태를 건강하게 유지하고 운동 능력을 보존해 선수 생활을 오래 이어갈 수 있도록 돕는 직업이다.중국마업협회에 따르면 중국에서 공인 자격을 갖춘 장제사는 70명에 불과하다. 푸씨는 이들 가운데 가장 나이가 어리며, 대학에 재학 중인 유일한 장제사다.푸씨는 “말에게 편자를 신기는 것은 쿠션이 있는 운동화를 신겨주는 것과 같다”며 “편자 하나는 약 40일간 사용할 수 있다”고 설명했다.이어 “장제사 일은 고된 노동이다. 많은 사람이 포기했지만 나는 이 일을 계속해 나갈 생각”이라고 전했다.장제사는 말의 발굽을 두 다리 사이에 끼운 채 허리를 숙이고 작업해야 한다. 각종 도구를 쉴 새 없이 바꿔 가며 몇 시간씩 같은 자세를 유지하다 보니 작업을 마친 뒤 허리를 제대로 펴지 못하는 경우도 많다.푸씨는 “최고의 기술을 갖추기 위해 끊임없이 노력하고 있다”며 “스승님이 자신의 기술과 지식을 아낌없이 전수해 주신 만큼 이 기회를 소중히 여기고 최대한 많이 배우고 싶다”고 말했다.그는 수련을 시작했을 당시 힘을 기르고 작업 방향과 각도를 조절하는 감각을 익히기 위해 보름 동안 나무를 깎는 훈련을 했다고 회상했다.말의 발굽을 손질하기 전에는 동물과 친밀감을 쌓는 과정도 중요하다.말의 목을 쓰다듬고 얼굴과 코, 턱 등을 부드럽게 만져 긴장을 풀어 줘야 한다. 다리를 끌어안는 동작을 반복해 사람의 손길에 익숙해지도록 하는 것도 필요하다.훈련 과정에서 크고 작은 부상도 피할 수 없다. 푸씨는 수련 첫 달 손바닥에 못이 깊숙이 박혀 뼈가 드러날 정도로 다쳐 회복하는 데만 2주가 걸렸다고 한다.푸씨는 “30년 동안 이 일을 해 온 스승님도 여전히 배우고 있다고 말씀하신다”며 “나 역시 꾸준히 노력하고 실습을 거듭하며 기술을 익혀 나가겠다”고 말했다.스승인 리지신씨는 편자 장착 비용이 통상 최소 500위안(약 10만원)이라고 설명했다. 그는 푸씨가 졸업 후 월 1만 위안(약 200만원) 이상의 수입을 올릴 수 있을 것으로 내다봤다.중국 쓰촨성 청두에서 활동하는 베테랑 장제사 왕칭보씨는 월 4만~5만 위안(약 800만~1000만원)을 벌고 있다. 최근에는 대학생 2명이 기존 전공을 포기하고 그에게 장제 기술을 배우기 위해 찾아왔다.왕씨는 “말의 발굽을 깎는 모습을 보면 편안한 일처럼 보일 수 있지만 실제로는 상당히 고된 노동”이라며 “그 어려움을 견딜 수 있는 사람은 많지 않다”고 말했다.이번 사연이 알려지면서 현지에서도 장제사라는 생소한 직업에 관심이 쏠렸다.현지 누리꾼들은 “솔직히 수입이 좋은 직업이지만 위험도 크다”, “말에게 발길질을 당하면 뼈가 부러지거나 심하면 마비될 수도 있다”, “전문 인력이 적은 틈새 직종은 경쟁자가 적다는 점에서 매력적” 등 다양한 반응을 보였다.하승연 기자